Эксперт сообщил о стабильном снабжении регионов России бензином

Эксперт Гусев сообщил о стабильном снабжении регионов России бензином

Tекст: Дарья Григоренко

Дмитрий Гусев подтвердил наличие бензина и дизеля на заправках, говорится в канале в Max Объясняем.рф.

«С точки зрения доступности бензина все нормативы соблюдены, топливо есть как у нефтяных компаний, так и на большей части независимых АЗС. Всегда можно заправиться и ездить столько, сколько обычно ездите», – заявил эксперт.

Он добавил, что некоторые компании могут вводить точечные временные ограничения для регулирования спроса.

Гусев подчеркнул, что принимаются все необходимые меры для поставок топлива аграриям в период посевной и уборочной кампаний

Авиакомпании также бесперебойно получают авиакеросин, полеты осуществляются в штатном режиме. ФАС поручила усилить контроль за продажей топлива сельхозпроизводителям в мелкооптовом сегменте.

ФАС и Минэнерго предложили временно снизить норматив продаж бензина на бирже до 10% от объема производства для оптимизации логистики. РЖД совместно с нефтяниками выстраивают маршруты для исключения дефицита топлива, принимая максимальные объемы для своевременной доставки.

В Крыму ситуация с бензином также находится под контролем.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Министерство энергетики сообщило о полном обеспечении российских аграриев горюче-смазочными материалами для полевых работ.

Участники совещания у вице-премьера Александра Новака представили комплекс шагов по приоритетному насыщению внутреннего рынка нефтепродуктами.

Федеральные власти разработали дополнительные меры для стабильного снабжения Крымского полуострова моторным топливом.