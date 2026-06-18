Путин открыл пленарное заседание саммита Россия – АСЕАН

Tекст: Вера Басилая

Президент России Владимир Путин прибыл на площадку выставочного центра «Казань Экспо» для участия в мероприятии, передает РИА «Новости».

Совместно с филиппинским коллегой Фердинандом Маркосом они выступают сопредседателями встречи. В зале также присутствуют высокопоставленные члены российской делегации, включая главу МИД Сергея Лаврова и вице-премьера Дмитрия Чернышенко.

Участники планируют обменяться мнениями по актуальным региональным проблемам. Ожидается подписание четырех предварительно согласованных документов. Среди них комплексный план действий по реализации партнерства на 2026–2030 годы, а также совместные заявления по энергетике и культуре.

Второе заседание пройдет в формате рабочего завтрака и будет посвящено интеграционным процессам в Евразии. Юбилейный саммит приурочен к 35-летию отношений между государствами. По завершении официальной части лидеры выступят с заявлениями для прессы.

Накануне президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

Помощник главы государства Юрий Ушаков анонсировал подписание четырех совместных документов.

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