Тбилиси заявил о несогласии ряда стран ЕС с «политикой обиды» на Грузию

Tекст: Дмитрий Александров,

Тбилиси

В интервью телекомпании «Имеди» она сказала, что «часть стран ЕС не разделяют политику Брюсселя отказаться от диалога с Тбилиси».

«Чувствуется, что определенные подходы по отношению к Грузии изменились, некоторые страны Евросоюза активно фиксируют позицию, что они не согласны с «политикой обиды» по отношению к Тбилиси со стороны Брюсселя», – отметила глава МИД Грузии.

«В отношениях с Брюсселем мы ничего не портили, мы только защитили нашу страну, не навредили ей из-за каких-то абстрактных вопросов, – заявила Мака Бочоришвили. – Грузии вообще уже могло не быть, если бы она включилась в военные действия».

«Определенные силы не могут нам простить, что маленькая страна и ее правящая «Грузинская мечта» посмела воспротивиться указаниям (Брюсселя)», – сказала министр иностранных дел Грузии.

По ее словам, «сейчас Грузия остается единственной полоской мира, которая связывает Европу и Азию».

«Мы никогда не отказывались от диалога с Евросоюзом, мы не прекращали его. У нас есть желание диалога. Мы остаемся в режиме односторонней дружбы с ЕС», – заявила она.