Астронавт НАСА восхитился российской программой подготовки космонавтов

Астронавт НАСА Анил Менон высоко оценил тренировки в Центре Гагарина

Tекст: Мария Иванова

Анил Менон высоко оценил качество тренировок в Центре подготовки космонавтов имени Гагарина, передает ТАСС.

Американский астронавт подчеркнул, что программа позволяет детально изучить корабль «Союз» и российский сегмент Международной космической станции.

«Я думаю, что тренировка, скорее, соответствовала моим представлениям. Она была очень подробной, углубленной и вам удается близко познакомиться с «Союзом» и российским сегментом МКС. С нетерпением ожидаю реальной встречи, как только мы отправимся в космос», – заявил астронавт перед началом экзаменационных испытаний экипажей.

Представитель НАСА добавил, что полет на «Союзе» всегда был его мечтой. Он рассказал, что начал работать в космической отрасли в 2014 году в качестве врача и всегда восхищался российской программой и ее историей. Астронавт также выразил радость от возможности отправиться на орбиту с отличной командой.

В основной состав миссии МКС-75 включены космонавты Роскосмоса Петр Дубров и Анна Кикина, а также Анил Менон. Дублирующий экипаж состоит из Константина Борисова, Дмитрия Петелина и Дениз Бернхем. Запуск корабля намечен на 14 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале прошлого года Роскосмос включил астронавта НАСА Анила Менона в состав экипажа корабля «Союз МС-29».

конце зимы космонавты Петр Дубров и Анна Кикина приступили к тренировкам по управлению антропоморфным роботом «Теледроид».

Весной основной экипаж миссии МКС-75 отработал в виртуальной среде маневры по прямому и обратному шлюзованию.