Назван размер прибавки от накопительной пенсии

Экономист Абрамов: Накопительная пенсия дает прибавку к пенсии 1,6 тыс. рублей

Tекст: Дарья Григоренко

Сейчас выплаты из системы обязательных пенсионных накоплений получают около 136 тыс. россиян, рассказал Абрамов. Всего в системе участвуют примерно 70 млн человек, передает Газета.Ru.

«Средний размер пенсии по старости в 2025 году составил около 24 тыс. рублей в месяц, тогда как накопительная часть дает в среднем около 1,6 тыс. рублей. По мере выхода на пенсию по возрасту новых участников число получателей накопительной пенсии будет расти», – отметил эксперт.

Он добавил, что выплаты корректируются ежегодно в зависимости от результатов инвестирования, которые в долгосрочной перспективе сопоставимы с инфляцией.

Умеренный размер прибавки связан с тем, что накопления формировались только с 2002 по 2014 год и составляли до 6% от зарплаты. Впоследствии эти взносы заморозили и перенаправили на страховую пенсию. Если общая сумма накоплений не превышает 440 тыс. рублей, при выходе на пенсию ее можно забрать единовременно, пояснил Абрамов.

Индексация накопительной пенсии проходит ежегодно в августе. В Социальном фонде России она составила около 17,3%, так как доходность расширенного портфеля в прошлом году достигла 18,1%. В негосударственных пенсионных фондах индексация ожидается скромнее из-за доходности на уровне 14,0%. В будущем размер индексации будет зависеть от ключевой ставки Центробанка, так как средства в основном вложены в облигации.

Как писала газета ВЗГЛЯД, экономист Александр Сафонов сообщил о возможности снятия россиянами пенсионных накоплений разовой выплатой при остатке на счете менее 439 776 рублей.

Социальный фонд России анонсировал повышение накопительных пенсий граждан на 17,3% с 1 августа.

Доцент Финансового университета при правительстве РФ Игорь Балынин назвал условием для единовременной выплаты размер ежемесячной суммы менее 10% от прожиточного минимума.