На подлете к Москве сбили 14 беспилотников

Экспозиция позволяет посетителям пройти по творческим цехам и увидеть процесс рождения мультфильма от первых эскизов до готового произведения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
«Сегодня мы пришли поздравить одну из крупнейших и старейших анимационных студий мира – «Союзмультфильм» с 90-летием», – заявил министр правительства Москвы Алексей Фурсин. Он подчеркнул, что за эти годы студия приобрела колоссальный опыт и превратилась в мультимедийную корпорацию.
Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева пояснила, что гости смогут узнать историю создания любимых персонажей, таких как Чебурашка, Волк и Заяц, а также Кот Матроскин. Большинство экспонатов можно трогать руками, а экскурсию сопровождает аудиогид.
Актер Антон Табаков, озвучивающий Кота Матроскина вслед за своим отцом, отметил важность сохранения связи поколений через добрые истории. Выставка продлится в столице до 22 июня, после чего отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.
Ранее председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева пригласила президента России на празднование 90-летия «Союзмультфильма».
Позже она анонсировала продолжение полнометражной франшизы о Чебурашке.
Осенью 2026 года российские кинематографисты начнут производство нового художественного фильма про кота Леопольда.