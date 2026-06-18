На подлете к Москве сбили 14 беспилотников

Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»

Собянин: На территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения

Tекст: Катерина Туманова

«На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», – сообщил мэр.

По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаку дронов ВСУ на Москву.

В частности, уничтожены еще пять БПЛА, а до этого он сообщал, что была отражена атака ещё шести беспилотников.

До этого Собянин писал, что на пути к Москве силами ПВО уничтожено семь БПЛА, а ранее – о 15 ликвидированных дронах ВСУ. Всего с начала суток силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ на подлете к городу.

Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.