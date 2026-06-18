В аэропортах Москвы задействовали дополнительный персонал для помощи пассажирам

«Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме», – заявили представители министерства, передает РИА «Новости».
Специалисты Ространснадзора уже находятся на местах, при этом обстановка внутри зданий остается спокойной. Авиакомпании оперативно корректируют расписание.
В ведомстве подчеркнули, что введенные ограничения продиктованы исключительно вопросами безопасности полетов, что является абсолютным приоритетом.
«Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», – говорится в сообщении Минтранса.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.
Напомним, на подлете к Москве сбили порядка 180 дронов с начала суток.
За ночь над страной уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов.