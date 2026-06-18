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    18 июня 2026, 09:36 • Новости дня

    В аэропортах Москвы задействовали дополнительный персонал для помощи пассажирам

    Tекст: Дарья Григоренко

    Для обеспечения безопасности полетов столичные аэропорты временно приостановили прием и отправку рейсов, выведя в терминалы дополнительный персонал, сообщил Минтранс.

    «Для поддержки пассажиров задействован дополнительный персонал, аэропортовые службы работают в усиленном режиме», – заявили представители министерства, передает РИА «Новости».

    Специалисты Ространснадзора уже находятся на местах, при этом обстановка внутри зданий остается спокойной. Авиакомпании оперативно корректируют расписание.

    В ведомстве подчеркнули, что введенные ограничения продиктованы исключительно вопросами безопасности полетов, что является абсолютным приоритетом.

    «Работа гражданской авиации в московском регионе находится на особом контроле Минтранса и Росавиации», – говорится в сообщении Минтранса.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Росавиация ввела временные ограничения в столичных аэропортах Домодедово, Внуково, Шереметьево и Жуковский.

    Напомним, на подлете к Москве сбили порядка 180 дронов с начала суток.

    За ночь над страной уничтожили 555 украинских беспилотных летательных аппаратов.

    18 июня 2026, 06:26 • Новости дня
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    Собянин: Часть дронов долетела до Московского НПЗ
    @ Гавриил Григоров/ТАСС

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Несколько украинских беспилотных летательных аппаратов смогли добраться до Московского нефтеперерабатывающего завода, сообщил глава города Сергей Собянин.

    Средства противовоздушной обороны отражают массированную воздушную атаку, несколько беспилотников долетели до МНПЗ, указал Собянин в Max.

    «Принимаются меры к ликвидации последствий», – добавил градоначальник.

    Во вторник один из дронов повредил объект Московского нефтеперерабатывающего завода.

    Экономист Игорь Юшков в беседе с газетой ВЗГЛЯД пояснял, что ВСУ пытаются поразить объекты МНПЗ, чтобы остановить производство топлива, но ситуация с исчезновением бензина в Москве исключена.

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    18 июня 2026, 08:33 • Новости дня
    На подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
    На подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    С начала дня на подлете к российской столице уничтожили сотни украинских беспилотных летательных аппаратов, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «В общей сложности на подлете к Москве сбито около 180 беспилотников», – указал Собянин в Max.

    При этом он отметил, что атака еще не закончилась, работа систем противовоздушной обороны продолжается.

    Минобороны сообщало, что в ночь со среды на четверг над Россией уничтожили 555 дронов.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    18 июня 2026, 06:42 • Новости дня
    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ

    Силы ПВО на подлете к Москве уничтожили 43 дрона ВСУ

    Силами ПВО на подлете к Москве уничтожены 43 дрона ВСУ
    @ Евгений Биятов/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале, что с начала суток силами ПВО на подлете к городу было уничтожено 43 дрона ВСУ.

    «Сорок три БПЛА уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    До этого Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод» и о том, что часть дронов долетела до Московского НПЗ.

    В ночь на четверг три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Собянин сообщил о падении обломков БПЛА на территории рынка «Садовод»

    Собянин: На территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный градоначальник Сергей Собянин сообщил в Max-канале о ликвидации силами ПВО еще 11 дронов ВСУ, кроме того, на территории ТЦ «Садовод» зафиксированы повреждения от падения обломков сбитых БПЛА.

    «На месте падения обломков на территории торгового центра «Садовод» зафиксированы незначительные повреждения одного из зданий. Пострадавших нет. Экстренные службы работают на месте падения обломков», – сообщил мэр.

    По словам Собянина, ПВО Минобороны продолжает отражать атаку дронов ВСУ на Москву.

    В частности, уничтожены еще пять БПЛА, а до этого он сообщал, что была отражена атака ещё шести беспилотников. 

    До этого Собянин писал, что на пути к Москве силами ПВО уничтожено семь БПЛА, а ранее – о 15 ликвидированных дронах ВСУ. Всего с начала суток силы ПВО сбили 33 дрона ВСУ на подлете к городу.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    17 июня 2026, 16:37 • Новости дня
    В Москве открылась выставка к 90-летию «Союзмультфильма»

    Tекст: Валерия Городецкая

    У Южного входа ВДНХ состоялось торжественное открытие интерактивной выставки «Фабрика чудес», приуроченной к 90-летию киностудии «Союзмультфильм».

    Экспозиция позволяет посетителям пройти по творческим цехам и увидеть процесс рождения мультфильма от первых эскизов до готового произведения, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

    «Сегодня мы пришли поздравить одну из крупнейших и старейших анимационных студий мира – «Союзмультфильм» с 90-летием», – заявил министр правительства Москвы Алексей Фурсин. Он подчеркнул, что за эти годы студия приобрела колоссальный опыт и превратилась в мультимедийную корпорацию.

    Председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева пояснила, что гости смогут узнать историю создания любимых персонажей, таких как Чебурашка, Волк и Заяц, а также Кот Матроскин. Большинство экспонатов можно трогать руками, а экскурсию сопровождает аудиогид.

    Актер Антон Табаков, озвучивающий Кота Матроскина вслед за своим отцом, отметил важность сохранения связи поколений через добрые истории. Выставка продлится в столице до 22 июня, после чего отправится в Нижний Новгород, Казань, Саратов, Екатеринбург, Тюмень и Челябинск.

    Ранее председатель совета директоров киностудии Юлиана Слащева пригласила президента России на празднование 90-летия «Союзмультфильма».

    Позже она анонсировала продолжение полнометражной франшизы о Чебурашке.

    Осенью 2026 года российские кинематографисты начнут производство нового художественного фильма про кота Леопольда.

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    17 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    На подлете к Москве поразили 25-й по счету с начала дня дрон

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    У российской столицы поразили беспилотный летательный аппарат, сообщил глава города Сергей Собянин в среду днем.

    «Уничтожен один БПЛА. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    Это уже 25-й по счету беспилотник, уничтоженный с начала суток на подлете к Москве.

    До этого у Москвы предотвратили атаку четырех беспилотных летательных аппаратов.

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    18 июня 2026, 04:40 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили на подлете к Москве 15 дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Об уничтожении летевших на Москву 15 дронов сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «Пятнадцать БПЛА, летевших на Москву, уничтожены системой ПВО Минобороны. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.



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    17 июня 2026, 11:08 • Новости дня
    Собянин: На подлете к Москве сбили четыре БПЛА

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Атаку четырех беспилотных летательных аппаратов отразили у российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин в среду днем.

    «Отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.

    До этого в среду Собянин сообщал о сбитом БПЛА на подлете к столице.

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    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    На подлете к Москве уничтожили беспилотник

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства противовоздушной обороны нейтрализовали беспилотный летательный аппарат, направлявшийся в сторону российской столицы, сообщил глава города Сергей Собянин.

    «На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.

    Утром в среду мэр отмечал, что на подлете к столице поразили 18 дронов с начала суток.

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    18 июня 2026, 00:10 • Новости дня
    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что в расписании рейсов возможны корректировки, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.


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    18 июня 2026, 01:02 • Новости дня
    В аэропорту Домодедово выпуск и принятие рейсов перевели в особый режим

    Tекст: Катерина Туманова

    В аэропорту Домодедово введен особый режим работы с авиарейсами – по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Домодедово принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации добавили, что возможны корректировки в расписании рейсов, поэтому статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Ранее в ночь на четверг аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.


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    18 июня 2026, 04:05 • Новости дня
    Три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов

    Tекст: Катерина Туманова

    Аэропорты Жуковский, Внуково и Шереметьево введи временные ограничения полетов ради безопасности пассажиров и экипажей самолетов, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Внуково, Жуковский (Раменское) и Шереметьево: введены временные ограничения на прием и выпуск воздушных судов. Ограничения необходимы для обеспечения безопасности полетов», –  написал он.

    Ранее в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.


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    18 июня 2026, 05:01 • Новости дня
    На пути к Москве силами ПВО ликвидировано семь беспилотников

    На пути к Москве силами ПВО ликвидировано семь дронов ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще семь дронов ВСУ на подступах к столице уничтожены силами ПВО, сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в Max-канале.

    «Сбиты семь беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал он.

    Ранее Собянин сообщал о 15 ликвидированных дронах ВСУ на подлете к Москве.

    Перед этим три столичных аэропорта ввели временные ограничения полетов. Кроме того, в ночь на четверг аэропорты Домодедово и Внуково перешли в режим обслуживания рейсов по согласованию.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.

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    18 июня 2026, 09:41 • Новости дня
    ТЦ «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно закрыли после падения обломков БПЛА

    Tекст: Вера Басилая

    В Московской области приостановил работу торговый центр «МЕГА Белая дача» после того, как на его крышу рухнули фрагменты сбитого дрона, спровоцировав возгорание.

    Работа торгового центра «МЕГА Белая дача» в Подмосковье временно приостановлена по техническим причинам, передает РИА «Новости». Соответствующее сообщение появилось в Telegram-канале комплекса.

    «По техническим причинам МЕГА Белая Дача временно закрыта. Мы сообщим о возобновлении работы торгового центра в наших официальных каналах», – отмечается в релизе администрации.

    Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что с начала дня на подлете к российской столице уничтожили сотни украинских беспилотных летательных аппаратов.

    Губернатор Московской области Андрей Воробьев сообщил о попадании обломков беспилотника в крышу торгового центра «Белая Дача».

    В деревне Степаново из-за падения фрагментов дрона пострадала местная жительница.

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    18 июня 2026, 09:38 • Новости дня
    На подлете к Москве сбили 14 беспилотников

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Средства ПВО нейтрализовали 14 беспилотных летательных аппаратов, направлявшихся в сторону российской столицы, сообщил мэр города Сергей Собянин.

    Последовательно отражены атаки сначала 10, а потом еще четырех беспилотников, указал Собянин в Max.

    На месте падения дронов работают специалисты экстренных служб.

    До этого градоначальник сообщал, что с начала дня на подлете к Москве уничтожили около 180 дронов.

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