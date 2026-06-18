Шотландские фанаты опустошили бары Бостона после победы на ЧМ

Шотландские фанаты выпили почти все пиво в барах Бостона после победы на ЧМ

Tекст: Мария Иванова

Болельщики шотландской футбольной сборной с размахом отметили победу своей команды над Гаити в первом матче чемпионата мира, передает РИА «Новости». В результате активных празднований во многих заведениях Бостона практически закончились запасы пенного напитка.

«На прошлой неделе шотландские футбольные фанаты устроили настоящий фурор в Бостоне: «Шотландская армия» захватила рестораны и пабы, совершив круг почета по городу после субботней победы над Гаити... Они также пили много пива. Настолько, что в некоторых бостонских барах оно закончилось», – говорится в сообщении американского телеканала NBC.

Владелец одного из местных пабов рассказал, что за четыре дня болельщики употребили в четыре раза больше алкоголя, чем в обычные праздничные периоды. Ему даже пришлось организовать экстренную доставку напитков. Управляющий другого заведения в беседе с Boston Globe отметил, что по объемам потребления пива это празднование можно сравнить с тремя Днями Святого Патрика, добавив, что за 30 лет работы не видел ничего подобного.

Матч между Шотландия и Гаити состоялся 14 июня в Бостоне и завершился победой шотландцев с преимуществом в один мяч. Чемпионат мира 2026 года проходит в США, Канаде и Мексике с 11 июня по 19 июля.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Шотландии обыграла команду Гаити в матче первого тура группового этапа.

В стартовом матче турнира мексиканские футболисты победили сборную ЮАР со счетом 2:0.

В прошлом году двукратный олимпийский чемпион Вячеслав Фетисов поддержал идею возвращения продажи пива на спортивных аренах.