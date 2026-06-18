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    18 июня 2026, 09:09 • Новости дня

    Рютте подтвердил «немедленное» сокращение войск США в Европе

    Генсек НАТО Рютте заявил о начале оперативного вывода войск США из Европы

    Tекст: Вера Басилая

    США приступают к быстрому уменьшению своего военного присутствия в Европе ради перераспределения ресурсов на другие стратегические направления, заявил генсек НАТО Марк Рютте.

    Американская сторона начинает процесс вывода части своих военнослужащих с территории европейских государств, передает ТАСС.

    Комментируя ситуацию перед встречей министров обороны альянса, генеральный секретарь НАТО Марк Рютте подтвердил скорые изменения в составе контингента.

    «Нужно четко понимать, что конфигурация сил НАТО – это инструмент планирования», – заявил руководитель военно-политического блока журналистам.

    Он пояснил, что в организации заранее знали о грядущих планах Вашингтона. Американскому руководству необходимо действовать на многих театрах и избегать распыления сил, поэтому сокращение участия в европейской конфигурации войск альянса произойдет незамедлительно.

    При этом Рютте выразил уверенность в поддержке союзников в случае реального вооруженного конфликта. По его словам, при задействовании пятой статьи договора все страны НАТО, включая Соединенные Штаты, сделают максимум возможного для успешного ведения боевых действий.

    Ранее главнокомандующий силами НАТО в Европе Алексус Гринкевич анонсировал вывод более 5 тыс. американских военнослужащих из Германии.

    До этого Вашингтон обещал сохранить основные боевые подразделения на континенте.

    При этом командование НАТО исключило угрозу безопасности региона из-за сокращения американского контингента.

    15 июня 2026, 22:11 • Новости дня
    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист Исполинов: Россия в Гааге подтвердила право на Крым и Азовское море

    Юрист: Россия в гаагском арбитраже подтвердила право на Крым и Азовское море
    @ Сергей Мальгавко/ТАСС

    Tекст: Олег Исайченко

    Россия крайне ответственно подошла к защите своих интересов в морском праве: были подготовлены тщательные аргументы по принадлежности Азовского моря и законности строительства Крымского моста. Результатом стала блистательная победа в арбитраже, заявил газете ВЗГЛЯД юрист Алексей Исполинов. Ранее Россия в гаагском арбитраже оспорила претензии Киева на акваторию Чёрного и Азовского морей.

    «Важно понимать, что сокращенный термин «Гаага» как правило является синонимичным к Международному уголовному суду (МУС), который действительно располагается в этом городе, равно как и Международный суд ООН. Поэтому, использовать данное название в отношении победы российских юристов по вопросу морских притязаний Украины – не вполне корректно», – пояснил Алексей Исполинов, профессор кафедры международного права Всероссийской академии внешней торговли Минэкономразвития России.

    «В нашем случае речь идет о Постоянной палате третейского суда, которая также расположена в Гааге и выступила площадкой для администрирования арбитража ad hoc – «по особому случаю», одноразово. Именно ее представители согласились с неправомерностью украинских претензий», – акцентирует собеседник.

    Итоговое решение, по его словам, стало однозначной победой России. «Благодаря этому решению желание Киева демонтировать Крымский мост или признать Азовское море совместным не осуществится. По всем пунктам оппонентам отказано. Арбитры приняли такое решение не из жалости и не желая бросить Москве кость, а потому что наша позиция оказалась тщательно сформулированной», – поясняет он.

    Ключевую роль сыграла качественная подготовка российских специалистов. «Они постарались на славу. Российская сторона озвучивала кристально чистые и понятные аргументы. Обычно, сталкиваясь с подобной подготовкой, даже европейские арбитры стараются не рисковать собственной репутацией и решают проблемы по существу», – продолжает эксперт.

    Немаловажен и временной контекст, добавляет Исполинов. «На дворе уже не 2022 и не 2023 год. Тогда было модно во всем обвинять Россию в попытке отстоять какие-то свои моральные представления. Сейчас с этим проще – в целом ряде серьезных инстанций подобная истерия завершилась», – заключил он.

    Ранее ППТС в Гааге огласил окончательное решение по арбитражному разбирательству Москвы и Киева о правах стран в Керченском проливе, Азовском море и водах Черного моря. В независимом арбитраже принимали участие представители пяти государств: Алжира, Британии, Мексики, РФ и Республики Кореи.

    «Потерпели крах усилия Киева оспорить суверенитет Российской Федерации над Крымским полуостровом и прилегающими к нему морскими пространствами. Арбитраж отказал Украине в возврате контроля над углеводородными, рыбными и иными ресурсами в акваториях Крыма и Приазовья, а также в каких-либо «компенсациях» и «репарациях» от России за их использование и якобы нанесенный «ущерб», – отмечается на сайте МИД.

    «Провалилась и попытка Украины при поддержке стран Запада объявить Керченский пролив «международным», с правом прохода судов любых государств, включая военные корабли. Впервые в истории в юридически обязательном решении официально признан статус Керченского пролива и Азовского моря как внутренних вод, являющихся частью суверенной государственной территории», – пишут в дипведомстве.

    Арбитраж также не поддержал претензии Украины, связанные с экологическим ущербом и сохранением подводного культурного наследия. В заявлении МИД отмечается, что обвинения в нарушении Россией обязательств в этих сферах были признаны необоснованными, а также было подтверждено наличие в стране эффективной системы экологического мониторинга.

    Вместе с тем арбитры указали на отдельные недостатки в процедуре оценки воздействия на окружающую среду при реализации проектов Крымского моста, энергомоста и газопровода через Керченский пролив. Речь, в частности, идет о сроках проведения экологической экспертизы и публикации ее результатов.

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    17 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета трубопроводного газа из РФ

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа, который предусматривает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.

    В Евросоюзе в среду, 17 июня, стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа. Регламент, окончательно утвержденный Советом ЕС в январе 2026 года, предполагает полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года, напоминает РИА «Новости».

    Мера вызывает острые споры внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают документ в Суде ЕС, указывая, что он является санкционным механизмом. Отдельный иск подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток – 2», требуя отменить регламент из-за невозможности коммерческого использования газопровода.

    На фоне энергокризиса политики и бизнесмены в Германии, Словакии и Венгрии призывают частично возобновить закупки российских энергоносителей из-за высокой стоимости альтернатив.

    Однако в Еврокомиссии настаивают на необходимости отказа от российского газа для укрепления энергетической безопасности и предотвращения использования поставок как «инструмента политического давления».

    В России многократно отмечали ошибочность действий Запада. В Москве подчеркивали, что отказавшиеся страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

    Напомним, в апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа. 
    МВФ сообщил о двукратном превышении промышленных цен на энергоносители в Евросоюзе по сравнению с США. Замглавы МИД Грушко назвал отказ от российских ресурсов главной причиной энергетической уязвимости европейских стран.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 17:47 • Новости дня
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    Польша, Литва и Франция начали учения вблизи Калининградской области
    @ Artur Widak/NurPhoto/Reuters Connect

    Tекст: Вера Басилая

    Вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции начали тактические маневры «Отважный кабан – 2026» на полигоне Ожиш, расположенном в 70 км от границы с Калининградской областью.

    Вооруженные силы Польши совместно с военными из Литвы и Франции проводят тактические маневры «Отважный кабан – 2026». Учения проходят на полигоне Ожиш, расположенном в 70 километрах от границы с Калининградской областью, передает ТАСС.

    По информации объединенного командования польской армии, мероприятия продлятся с 16 по 26 июня. В них принимают участие 10 тыс. солдат, основу которых составляют бойцы 16-й механизированной дивизии ВС Польши.

    Ключевой сценарий тренировок включает «оборону Сувалкского перешейка». Планируется задействовать порядка 600 единиц боевой техники, среди которых южнокорейские танки K2 и польские боевые машины пехоты Borsuk.

    Ранее Польша объявила о проведении международных маневров «Отважный кабан – 2026» в районе Сувалкского коридора.

    Несколькими днями ранее бронетанковое подразделение Вооруженных сил Германии начало масштабные тренировки на литовском полигоне вблизи рубежей Белоруссии.

    В прошлом месяце литовские и польские военные впервые отработали применение ударных беспилотников на этой территории.

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    18 июня 2026, 00:24 • Новости дня
    Президент Бразилии заметил на саммите G7 усталость спонсоров Киева от конфликта

    Президент Бразилии да Силва заявил об усталости спонсоров Киева от конфликта

    Tекст: Катерина Туманова

    Иностранные союзники испытывают сильное утомление от финансовой поддержки Киева и активно ищут пути скорейшего мирного урегулирования текущего противостояния с Россией, заявил президент Бразилии Луис Инасиу Лула да Силва после саммита G7 во Франции.

    «Всем известно, что поддерживающие Украину правительства уже устали. Те, кто оказывают ей финансовую поддержку, уже испытывают чувство усталости», – приводит слова бразильского президента ТАСС.

    По словам главы да Силвы, в ходе прошедшего саммита он впервые заметил реальное стремление западных стран положить конец украинскому конфликту.

    Он добавил, что по-прежнему видит возможности для оказания помощи и намерен продолжать содействовать достижению мира.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года президент Бразилии заявил о надежде на дипломатическое урегулирование на Украине. В феврале 2026 года сообщалось, что бразильского наемника ВСУ забили насмерть в расположении части.

    При этом по итогам саммита лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России и поставлять Украине средства ПВО и другое вооружение.


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    15 июня 2026, 13:19 • Новости дня
    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России

    Лавров призвал Европу прекратить выдвигать России ультиматумы

    Лавров назвал ошибкой попытки Европы выдвигать ультиматумы России
    @ Валерий Шарифулин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Глава МИД Сергей Лавров назвал ошибкой попытки европейских стран выдвигать ультиматумы России.

    Лавров сообщил, что власти европейских государств глубоко заблуждаются, пытаясь говорить с Москвой на языке угроз, передает РИА «Новости».

    «Европейцы в нынешней ситуации делают ошибочные выводы о том, что Россия сейчас проигрывает, а Украина побеждает, поэтому можно выдвигать ультиматумы в надежде на то, что Россия эти ультиматумы примет», – подчеркнул министр.

    По словам дипломата, президент Владимир Путин ранее уже комментировал подобные ожидания западных стран. Лавров отметил, что такие расчеты преследуют негодные цели и остаются совершенно иллюзорными. Заявления прозвучали по итогам встречи с главой Белоруссии Александром Лукашенко в Минске.

    Лидеры европейских стран выдвинули России ультиматум из пяти пунктов.

    Глава МИД Сергей Лавров предупредил западные элиты о негативных последствиях прошлых ошибок.

    Президент России Владимир Путин дал совет недругам никогда не воевать с Россией и не пытаться этого делать.

    Также Владимир Путин заявил, что никому не удавалось нанести России стратегическое поражение и не удастся.

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    18 июня 2026, 07:13 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

    «Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос», – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите «Большой семерки» в Эвиане, Франция.

    При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

    «Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», – передает его слова агентство Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования».

    США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

    США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk.  Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.


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    16 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией

    Канцлер ФРГ Мерц заявил о готовности Европы к мирным переговорам

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине совместно с США.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7, он подчеркнул необходимость дипломатических усилий.

    «Мы готовы к мирным переговорам», – заявил политик в ходе трансляции телеканала Phoenix. По его словам, европейские государства и Америка должны обязательно присутствовать за столом переговоров наряду с Москвой и Киевом. Мерц отметил, что этот вопрос не вызывал разногласий среди участников саммита.

    Несмотря на заявления о дипломатии, глава немецкого правительства подтвердил намерение Европы продолжать наращивать поддержку украинской стороны. Ранее в МИД России отмечали, что европейские страны не могут участвовать в переговорном процессе из-за их откровенно враждебной позиции по отношению к Москве.

    Лидеры Великобритании, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу.

    Главным условием для старта мирного диалога Мерц назвал полную остановку боевых действий.

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине.

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    17 июня 2026, 00:32 • Новости дня
    Постпред Ульянов сыронизировал над угрозами немецкого генерала Калининграду

    Постпред Ульянов высмеял угрозы немецкого генерала Калининграду

    Tекст: Катерина Туманова

    Постпред России при международных организациях в Вене Михаил Ульянов сыронизировал над громкими заявлениями командующего немецкой авиацией о возможных атаках НАТО на Калининград и другие города.

    «Он, должно быть, очень опытный германский генерал, который сражался и побеждал во множестве битв, раз он делает такие заявления», – написал он в соцсети Х.

    Так постпред Ульянов иронично прокомментировал планы ВВС Германии наносить удары по России.

    Поводом для комментариев российских дипломатов стал пост норвежского политолога Гленна Дизена, который заявил, что подобные угрозы со стороны ФРГ ведут к началу третьей мировой войны.

    Ранее Нойманн в интервью британской The Telegraph заявил о готовности НАТО наносить удары по Калининграду, Кольскому полуострову, Петербургу и акватории Черного моря. Репост этого интервью Ульянов приложил к своему посту.

    В свою очередь председатель комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий отметил, что Берлин нарывается на жесткий ответ. По его словам, такие действия втягивают западный блок в ядерный апокалипсис.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае глава МИД Литвы Кестутис Будрис призвал силы НАТО нанести удары по Калининграду. Захарова назвала неонацистом угрожавшего ударить по России командующего Люфтваффе.

    Кроме того, газета ВЗГЛЯД разбиралась в ситуации, при которой глава люфтваффе угрожает России небоеспособными ВВС.


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    15 июня 2026, 22:44 • Новости дня
    Лукашенко: Вступление Белоруссии в конфликт на Украине может начать войну с НАТО

    Tекст: Антон Антонов

    При вступлении Белоруссии в конфликт на Украине боевые действия могут выйти на новый уровень, при котором начнется война с НАТО, заявил президент Белоруссии Александр Лукашенко.

    В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.

    «И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».

    По его словам, Белоруссия очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет наносить удары по ее территории, поскольку Белоруссия, как выразился президент, для украинских военных «как на ладони».

    Глава государства предупредил, что под угрозой окажутся ключевые объекты жизнеобеспечения, включая производственные и логистические мощности. Он заявил, что, по данным Киева, украинская сторона уже наметила около 500 целей на территории Белоруссии.

    При этом Лукашенко подчеркнул, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Белоруссии, и добавил, что тема угрозы раздувается по политическим причинам. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью Al Arabiya заявил о своих предложениях Киеву о мире в начале конфликта и призыве украинскому руководству прекратить провокации.

    Лукашенко на фоне наращивания военной активности у белорусских границ объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.

    Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского спровоцировать открытое вступление НАТО в конфликт через создание видимости агрессии со стороны Белоруссии.

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    17 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите G7 выразила заинтересованность поиском представителя ЕС для переговоров с Россией и обозначила свою позицию по данному вопросу, узнала британская The Guardian.

    Представитель Италии Джорджа Мелони на саммите G7 настаивает на назначении единого переговорщика ЕС по Украине, пишет The Guardian.

    Мелони говорит, что она предложит единого переговорщика ЕС по Украине, когда лидеры Евросоюза встретятся на саммите ЕС в Брюсселе в конце этой недели.

    Она говорит, что переговорщик должен быть выходцем из «страны среднего размера», а не из одной из крупнейших стран объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони ранее в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением своей кандидатуры переговорщика с Россией.


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    15 июня 2026, 21:16 • Новости дня
    Финляндия и Швеция призвали закрыть европейские пляжи для россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Хельсинки и Стокгольм выступили с инициативой усилить визовые ограничения для граждан России, чтобы ограничить их поездки на отдых в Европу, заявила министр иностранных дел Финляндии Элина Валтонен.

    По словам Валтонен, Финляндия и Швеция обратились к Еврокомиссии с предложением ужесточить правила выдачи виз российским гражданам, пишет РБК.

    «Приближается летний сезон – тысячи российских туристов направляются на европейские пляжи. Этого быть не должно», – заявила Валтонен. По мнению дипломата, необходимо помешать россиянам наслаждаться свободами и веселыми сторонами европейской жизни.

    В начале июня представители Еврокомиссии уже заявляли о намерениях продолжить введение целевых ограничений на выдачу виз гражданам России. Как отметил представитель ведомства Маркус Ламмерт, этот вопрос остается приоритетным с 2022 года, и европейские власти планируют продолжать беспрецедентные действия в данном направлении.

    Ранее власти 11 европейских стран призвали запретить российским туристам отдых на пляжах Европы.

    Представители немецкого консервативного блока ХДС/ХСС выступили за полное прекращение выдачи шенгенских виз гражданам России.

    Представитель Еврокомиссии Маркус Ламмерт допустил введение дополнительных визовых ограничений из-за угроз безопасности.

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    16 июня 2026, 22:59 • Новости дня
    Подростки в Эстонии заразились сальмонеллезом из-за украинской сухой лапши

    Tекст: Вера Басилая

    Пять подростков в Эстонии заболели сальмонеллезом после употребления сухой вермишели производства украинского бренда, сообщает телерадиокомпания ERR.

    Эстонская телерадиокомпания ERR сообщает, что пять подростков заболели сальмонеллезом из-за сухой лапши быстрого приготовления, передает РИА «Новости».

    Специалисты считают вероятным источником распространения бактерии продукцию торговой марки Reeva. Вспышка инфекции затронула не только прибалтийскую республику, но и другие государства.

    Случаи опасного заболевания зафиксированы уже в десяти европейских странах. Общее количество пострадавших от некачественного фастфуда превысило 80 человек.

    Ранее в Германии сообщили о следах антибиотиков в украинских яйцах для ЕС.

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    15 июня 2026, 16:16 • Новости дня
    Российского капитана судна Fitburg обвинили в повреждении подводного кабеля

    Двум членам экипажа грузового корабля грозит до десяти лет лишения свободы из-за инцидента с подводным кабелем в Финском заливе, произошедшего в декабре прошлого года.

    Правоохранительные органы Финляндии завершили расследование дела о предполагаемой порче инфраструктуры на дне Балтийского моря, передает РИА «Новости». В результате инцидента подозрения пали на четырех человек, однако к ответственности решили привлечь только двоих.

    «Двум членам экипажа судна Fitburg предъявлены обвинения в повреждении кабеля в Финском заливе... Обвинения предъявлены российскому капитану и азербайджанскому боцману», – говорится в сообщении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, финские правоохранители 31 декабря 2025 года задержали грузовое судно Fitburg по подозрению в повреждении подводного кабеля. Финские пограничники обнаружили судно неподалеку от места происшествия с опущенной в море якорной цепью.

    Позже криминальная полиция Финляндии изъяла сухогруз для проведения технической экспертизы.

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    15 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Украина пообещала выполнить все нынешние и будущие условия вступления в ЕС

    Вице-премьер Украины Качка: Киев выполнит все условия вступления в ЕС

    Tекст: Антон Антонов

    Киев готов выполнить требования для вступления в Евросоюз, как действующие, так и возможные будущие, сообщил вице-премьер Украины по европейской и евро-атлантической интеграции Тарас Качка,

    Качка заверил, что Украина выполнит условия вступления «в том виде, в каком они существуют на сегодняшний день, а также с учетом изменений, которые произойдут до вступления».

    Качка также официально подтвердил согласие на выполнение промежуточных и заключительных критериев переговоров, передает ТАСС со ссылкой на украинские СМИ.

    Запуск переговоров по первому кластеру переговорных глав, как заявила еврокомиссар по расширению Марта Кос на пресс-конференции в Люксембурге, позволит интегрировать Украину в единый рынок ЕС еще до формального приема. Она подчеркнула, что реформы в рамках первого кластера должны укрепить доверие к Украине и ускорить экономическое сближение с Евросоюзом.

    При этом Евросоюз, по ее словам, на первых переговорах по членству потребовал ощутимых результатов в независимости судебной системы и борьбе с коррупцией, передает РИА «Новости».

    Кос указала, что государства-члены составили перечень задач на ближайшее время, включая повышение прозрачности госзакупок и усиление борьбы с организованной преступностью.

    Еврокомиссия, по ее словам, ожидает, что Совет ЕС одобрит старт переговоров по остальным четырем кластерам до августа, чтобы провести новый раунд в июле.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге.

    Евросоюз и Украина открыли первый и самый сложный переговорный кластер «Основы», определяющий общий темп процесса вступления.

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    16 июня 2026, 19:27 • Новости дня
    Посольство России: Дата суда над россиянами с судна Fitburg не назначена

    Tекст: Вера Басилая

    Суд в Финляндии пока не определил срок начала судебного процесса в отношении российского капитана судна Fitburg, заявили в посольстве России в Хельсинки.

    Дата начала судебного процесса в отношении капитана российского судна Fitburg в Финляндии пока не определена. В российском посольстве в Хельсинки подтвердили, что внимательно следят за развитием ситуации, передает РИА «Новости».

    «Дело передается на рассмотрение окружного суда Хельсинки. Срок начала процесса пока не определен», – сообщили в дипломатическом представительстве. Консульские сотрудники продолжают оказывать всестороннюю поддержку задержанным россиянам.

    В посольстве добавили, что дипломаты контролируют соблюдение процессуальных прав моряков, в том числе обеспечение их услугами адвокатов и переводчиков. Также решаются возникающие бытовые вопросы. В настоящее время члены экипажа проживают в одной из гостиниц Хельсинки.

    В январе финская полиция изъяла судно Fitburg для проведения технической экспертизы.

    Позже окружной суд Хельсинки отказал одному из российских моряков в снятии запрета на выезд из страны.

    Накануне правоохранительные органы Финляндии предъявили российскому капитану обвинения в повреждении подводного кабеля.

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