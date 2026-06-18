  • Новость часаНа подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Зачем Каллас клевещет о китайской помощи России в спецоперации
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Запад прицельно бьет по нашей национальной идентичности
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»
    ЦИК Армении разрешил уголовное преследование экс-президента Кочаряна
    18 июня 2026, 08:49 • Новости дня

    Спрос на электромобили в Европе вырос из-за цен на топливо

    Tекст: Мария Иванова

    Рекордная стоимость горючего из-за ближневосточного кризиса резко подстегнула продажи электрокаров в Европе: в мае число их регистраций подскочило на 34%.

    Спрос на новые и подержанные электромобили в Европе увеличивается из-за подорожания топлива, вызванного ближневосточным конфликтом, передает РИА «Новости» со ссылкой на Reuters.

    «Рост цен на топливо, вызванный конфликтом на Ближнем Востоке, стимулирует спрос на новые и подержанные электромобили по всей Европе», – отмечает агентство. По данным New Automotive и E-Mobility Europe, в мае количество регистраций новых электромобилей выросло на 34% в годовом выражении на 17 рынках Европы. На полностью электрические модели приходится почти каждая четвертая новая регистрация.

    Гендиректор Renault Франсуа Провост подтвердил, что портфель заказов на электромобили компании вырос на 50% в ряде стран с начала конфликта США и Ирана. Эксперты отмечают, что спрос поддерживается развитием зарядной инфраструктуры и появлением доступных моделей, включая китайские. Аналитик Cox Филип Нотард считает, что эти факторы сохранят интерес покупателей даже при снижении цен на топливо.

    Интерес к подержанным электромобилям также растет. Во Франции число потенциальных покупателей китайских машин с пробегом в мае увеличилось более чем в четыре раза по сравнению с прошлым годом. Аналитики прогнозируют рост цен на подержанные электромобили на 10% в этом году.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, стоимость дизельного топлива во Франции достигла рекордных значений 1985 года.

    Президент США снял морскую блокаду с Ирана. На фоне новостей о скором открытии Ормузского пролива цены на нефть упали до 80 долларов за баррель.

    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

    Комментарии (9)
    16 июня 2026, 09:56 • Новости дня
    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных

    Каллас заявила об обучении российских военных в Китае для участия в СВО

    Каллас обвинила Китай в подготовке российских военных
    @ IMAGO/Frederic Kern/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские власти расширили санкционные списки против азиатских компаний и начали оценку последствий предполагаемого участия Пекина в подготовке бойцов для спецоперации на Украине.

    Европейский союз усиливает экономическое давление на Пекин из-за поддержки Москвы, передает Bloomberg.

    «Мы проверили сообщения о том, что китайские военные обучали российский военный персонал для участия в боях на Украине», – заявила верховный представитель ЕС по иностранным делам Кая Каллас.

    В понедельник европейские власти внесли в санкционные списки четыре азиатские компании. В перечень попали два китайских производителя и две гонконгские судоходные фирмы. Их обвиняют в якобы поставках компонентов для беспилотников и помощи в экспорте российской нефти.

    Ранее журналисты сообщали о« секретном обучении» около 200 российских специалистов в Китае в конце прошлого года. Тренировки якобы касались использования дронов. Министерство иностранных дел КНР категорически отвергло эти обвинения.

    Отношения между Брюсселем и Пекином остаются напряженными на фоне растущего торгового дисбаланса. Ожидается, что европейские лидеры обсудят избыточные промышленные мощности Китая в четверг, а в конце месяца пройдут переговоры представителей торговли двух стран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия предложила создать перечень помогающих российскому военно-промышленному комплексу китайских компаний.

    Европейский союз готовил ограничительные меры против Пекина за якобы поставку комплектующих для беспилотников.

    МИД КНР решительно осудил включение национальных предприятий в европейские санкционные списки.

    Комментарии (26)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (2)
    15 июня 2026, 21:41 • Новости дня
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    Патрушев заявил о регулярном минировании в Европе идущих в порты России судов
    @ Петр Ковалев/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В российские порты регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы, заявил помощник президента, председатель Морской коллегии Николай Патрушев.

    Помощник президента и председатель Морской коллегии Николай Патрушев рассказал о превращении гражданских кораблей в плавучие бомбы, передает РИА «Новости». По его словам, взрывные устройства своевременно обнаруживают и обезвреживают.

    «Не секрет, что в наши порты уже регулярно приходят торговые суда с закрепленными на днище магнитными минами, то есть превращенные в плавучие бомбы. Мы эти мины обнаруживаем, обезвреживаем, но сам факт налицо. Кстати, есть подозрения, что мины ставятся в европейских портах», – подчеркнул Патрушев.

    Помощник президента также обратил внимание на то, что западные страны рассматривают возможность нанесения превентивных ударов по базам Военно-морского флота России. В связи с этим он указал на необходимость своевременного рассредоточения и поддержания высокой боевой готовности флота для противостояния различным угрозам, включая беспилотники, кибератаки и диверсии.

    Патрушев добавил, что российским морякам следует действовать решительно и перехватывать инициативу, навязывая свою волю противнику у его берегов. По его мнению, не стоит дожидаться появления сил НАТО у границ России, а необходимо самим присутствовать вблизи территорий вероятного противника.

    Следственный комитет возбудил уголовное дело после обнаружения магнитных мин на прибывшем из Бельгии судне.

    Сотрудники ФСБ предотвратили подрыв прибывшего из Бельгии газовоза «Аррхениус».

    Николай Патрушев анонсировал возможность сопровождения российских судов боевыми мобильными группами.

    Комментарии (6)
    15 июня 2026, 15:29 • Новости дня
    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»

    Каллас признала провал планов ЕС быстро обрушить российскую экономику

    Каллас призвала разрушать экономику России «по кирпичику»
    @ RONALD WITTEK/EPA/ТАСС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Глава европейской дипломатии Кая Каллас признала, что санкционная политика не смогла мгновенно сокрушить экономику России.

    Теперь Брюссель намерен действовать постепенно, разрушая ее «по кирпичику», передает ТАСС.

    «Кирпичик за кирпичиком ЕС разрушает основы российской военной экономики», – заявила Каллас, комментируя утверждение нового промежуточного пакета санкций. Он затронул 80 российских силовиков, общественных деятелей, а также компании оборонного и энергетического секторов.

    Подобная риторика свидетельствует об изменении позиции Евросоюза. В 2022 году Брюссель ставил цель разорвать экономику страны «в клочья», а затем три года заявлял о нанесении ей «тяжелого ущерба».

    В конце 2025 года Евросоюз изменил тактику, начав принимать промежуточные пакеты санкций из-за долгих процедур согласования крупных блоков. При этом от масштабных ограничений в ЕС не отказались: сейчас обсуждается 21-й пакет санкций.

    Ранее главы МИД стран Евросоюза запланировали утвердить расширение персональных ограничений против российских граждан и организаций.

    Европейская дипломатическая служба предложила внести в санкционный список 80 связанных с оборонным сектором предприятий.

    Каллас анонсировала подготовку рекордного по объему пакета антироссийских мер.

    Комментарии (9)
    17 июня 2026, 19:20 • Новости дня
    Bloomberg: Глава Евросовета Кошта пытается выйти на контакт с Москвой

    Tекст: Тимур Шайдуллин

    Попытки главы Европейского совета Антониу Кошты выйти на контакт с Москвой связаны с подготовкой возможных переговоров по Украине, сообщает Bloomberg.

    Глава Европейского совета Антониу Кошта пытается наладить контакты с Россией для подготовки возможных переговоров по Украине, передает ТАСС со ссылкой на Bloomberg.

    По данным агентства, «один из ключевых советников Кошты провел два телефонных разговора с высокопоставленным российским чиновником, близким к президенту РФ». При этом Bloomberg отмечает, что не располагает официальными подтверждениями из Брюсселя и Москвы.

    Агентство также утверждает, что на саммите Группы семи во Франции Париж, Лондон и Берлин убеждали президента США Дональда Трампа усилить давление на Россию для продвижения переговоров по Украине. Публикация о дипломатической активности Кошты вышла накануне саммита ЕС, где ожидается обсуждение кандидата на роль представителя Евросоюза на переговорах с Москвой.

    Эта тема уже обострила разногласия между главой евродипломатии Каей Каллас и рядом европейских столиц. Каллас, по данным агентства, настаивает, что именно она должна представлять Евросоюз, однако многие ее оппоненты не согласны. Кандидатура Кошты на позицию переговорщика ЕС с Россией пока не рассматривалась, хотя полномочия главы Европейского совета включают обязанность представлять союз на международном уровне.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, страны «семерки» намерены наладить на Украине выпуск лицензированных ракет большой дальности и систем ПВО, этот шаг обсуждался на саммите во французском Эвиане, а российская сторона ранее многократно указывала на затягивание конфликта из-за накачивания Украины западным оружием.

    Антониу Кошта заявил о официальном начале переговоров Брюсселя и Киева о вступлении Украины в ЕС.

    Комментарии (12)
    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


    Комментарии (17)
    15 июня 2026, 13:10 • Новости дня
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    Лавров: Послы «евротройки» на встрече в МИД ничего нового не предложили
    @ MFA Russia/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Послы Германии, Франции и Британии навязчиво попытались предложить свои услуги для разрешения конфликта, однако не смогли озвучить никаких свежих инициатив, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров прокомментировал недавнюю встречу послов «евротройки» в МИД России. По словам министра, западные дипломаты стремятся любыми способами участвовать в мирном процессе, передает РИА «Новости».

    «Ничего нового они не принесли. Но навязчиво пытаются предлагать свои услуги, явно не желая остаться в стороне от процесса», – подчеркнул Сергей Лавров по итогам переговоров с президентом Белоруссии Александром Лукашенко.

    Заместитель министра иностранных дел Михаил Галузин принял европейских дипломатов в Москве.

    Отечественные дипломаты также подробно разъяснили западным коллегам подходы Москвы к политико-дипломатическому урегулированию ситуации на Украине. Главным условием успешного диалога остается полное устранение первопричин текущего конфликта.

    Политолог Станислав Ткаченко назвал главной целью представителей «евротройки» получение места за столом переговоров.


    Комментарии (8)
    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

    Комментарии (7)
    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

    Комментарии (3)
    15 июня 2026, 15:45 • Новости дня
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    Грузия объяснила начало переговоров о вступлении Украины и Молдавии в ЕС
    @ Aleksander Polyakov/Global Look Press

    Tекст: Дмитрий Александров, Тбилиси

    Решение ЕС открыть первый кластер переговоров о членстве с Украиной и Молдавией, но не с Грузией, объясняется исключительно «политическим нарративом» и отражает разочарование Грузии в Европе, заявил Генсек правящей «Грузинской мечты», столичный градоначальник Каха Каладзе, передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.

    «Действия евробюрократов – это не та Европа, в которую мы стремились, – сказал он. – Полностью демонтирована справедливость, на нас смотрят сверху и грозят пальчиком, а мы такого категорически не потерпим».

    По его словам, решение Брюсселя начать переговоры с Киевом и Кишиневом – это «политический нарратив».

    «Никто не смотрит, какой у нас прогресс, какие реформы. Как можно предпочитать Грузии Украину и Молдавию? По всем параметрам, по любой статистике Грузия – страна-лидер, опережающая в развитии многие европейские государства», – сказал Каладзе.

    «В ответ на нашу прагматичную политику мы слышим от евробюрократов шантаж, инсинуацию, ложь. И все потому что мы, маленькая страна, посмели вести независимую политику, защищая собственные интересы, не присоединились к (антироссийским) санкциям, не открыли «второй фронт»», – заявил мэр Тбилиси.

    В мае Каладзе рассказал о давлении Евросоюза из-за отказа Тбилиси поддерживать антироссийские санкции.

    Осенью 2024 года Еврокомиссия отказалась рекомендовать начало переговоров о приеме республики в объединение.

    В ответ грузинские власти заморозили вопрос евроинтеграции до 2028 года.

    Комментарии (2)
    16 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины

    Лавров: Вступление Украины в Евросоюз приведет к его развалу

    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, передает РИА «Новости».

    «С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», – подчеркнул дипломат.

    По словам министра, вступление Киева в объединение будет использоваться силами, стремящимися милитаризировать Европу. Кроме того, глава российского ведомства обратил внимание на то, что администрация США демонстрирует охлаждение к европейским союзникам в вопросах обеспечения безопасности региона.

    Вице-премьер Украины Тарас Качка подтвердил готовность Киева выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предрек неминуемый распад этого объединения в случае евроинтеграции украинского государства.

    Лавров также рассказал о потере интереса Соединенных Штатов к поддержке киевского режима.

    Комментарии (9)
    16 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Евросоюз запретил Киеву тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ

    Депутат Костенко: ЕС запретил тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз запретил Владимиру Зеленскому направлять средства кредита в размере 90 млрд евро на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

    По словам Костенко, западные партнеры отказались финансировать денежное довольствие украинских военных из средств европейского кредита, переложив эту обязанность на внутренние ресурсы Киева, передают «Вести».

    Западные союзники считают обеспечение военных внутренней задачей украинского руководства. «Я слышал, что звучало желание Зеленского, чтобы выплаты нашим военным взяли на себя наши партнеры», – рассказал депутат в эфире радио NV.

    По требованию европейских стран выделенные средства были перераспределены исключительно на закупку вооружений и военной техники. Костенко отметил, что теперь главной задачей Киева станет самостоятельный поиск финансирования для оплаты труда военных.

    Ранее эксперты подсчитали, что при текущем уровне военных расходов Украина могла бы полностью исчерпать европейский кредит в 90 млрд евро всего за 232 дня, что составляет менее восьми месяцев.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у западных стран дополнительное финансирование для выплаты зарплат военным.

    Проект изменений украинского бюджета на 2026 год не предусматривает обещанного повышения денежного довольствия военнослужащих.

    Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенный кредит преимущественно на закупку европейского оружия.

    Комментарии (4)
    16 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

    Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

    Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

    Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

    Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

    Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

    Комментарии (0)
    15 июня 2026, 20:49 • Новости дня
    Брюссель и Киев официально начали переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Кошта: Евросоюз официально начал переговоры о вступлении Украины в ЕС

    Tекст: Валерия Городецкая

    Евросоюз и Украина официально запустили переговоры о вступлении на межправительственной конференции в Люксембурге, сообщил председатель Европейского совета Антониу Кошта.

    «Сегодня мы делаем исторический шаг к будущему Украины в ЕС, открывая официальные переговоры о ее вступлении», – написал политик в соцсетях, передает ТАСС.

    Ранее все страны Европейского союза одобрили запуск первого этапа переговорного процесса.

    Глава венгерского правительства Петер Мадьяр согласился открыть первый переговорный блок.

    Глава МИД Венгрии Анита Орбан пригрозила заблокировать процесс присоединения Киева при нарушении прав закарпатских венгров.

    Комментарии (2)
    17 июня 2026, 10:05 • Новости дня
    Politico: Евросоюз ужесточит политику в отношении Китая

    Politico: Лидеры ЕС приготовились к жесткому торговому противостоянию с Пекином

    Politico: Евросоюз ужесточит политику в отношении Китая
    @ Huang Jingwen/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Европейские политики планируют пересмотреть экономические отношения с Пекином из-за растущего дефицита двустороннего баланса, достигнувшего отметки в 360 млрд евро.

    Страны Европы намерены занять более конфронтационную позицию в отношении азиатского партнера, пишет Politico.

    «Наши торговые отношения с Китаем достигли точки, которая требует перезагрузки – не конфронтации, а восстановления баланса», – заявил глава торгового ведомства Евросоюза Марош Шефчович. Он отметил, что сохранение текущей ситуации экономически и политически неприемлемо.

    В прошлом году дефицит двусторонней торговли товарами достиг 360 млрд евро и продолжает увеличиваться. На фоне растущих опасений по поводу избыточных мощностей Китая Европейская комиссия начала расследования и усилила давление на Пекин.

    В ответ китайская сторона также принимает меры по вытеснению иностранных конкурентов со своего рынка.

    Для защиты собственной промышленности европейские лидеры рассматривают введение импортных квот и новых инструментов диверсификации. Наиболее агрессивным шагом может стать введение масштабных пошлин. Однако многие правительства опасаются полномасштабной торговой войны, поскольку Европа сильно зависит от поставок китайских редкоземельных металлов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Еврокомиссия запланировала масштабные меры против субсидируемого китайского импорта.

    Европейский союз столкнулся с угрозой коллапса собственной промышленности из-за резкого роста ввоза дешевых товаров из КНР.

    За последний год Брюссель инициировал 25 расследований в отношении китайской продукции.

    Комментарии (0)
    Главное
    Финляндия разрешила ввоз ядерного оружия на свою территорию
    Украина начала эвакуацию жителей из 23 поселений Днепропетровской области
    Bloomberg: Глава Евросовета Кошта пытается выйти на контакт с Москвой
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    Росатом сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    Робот-полицейский за год не выписал ни одного штрафа и был уволен