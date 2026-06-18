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    18 июня 2026, 08:26 • Новости дня

    Ростех показал в Белоруссии способный уклоняться от атак дрон Supercam S180

    Ростех представил в Минске обновленный дрон Supercam S180 с ИИ

    Tекст: Мария Иванова

    На проходящей в белорусской столице выставке безопасности продемонстрировали новейший скоростной дрон Supercam S180, способный распознавать и избегать атак вражеских перехватчиков.

    Ростех представил модернизированный беспилотник Supercam S180, способный уклоняться от атак перехватчиков, на международной выставке «Национальная безопасность. Беларусь-2026» в Минске, передает ТАСС.

    «Это скоростной дрон со стреловидным крылом, как у реактивного истребителя. Беспилотник также получил способность уклоняться от атак других дронов. БПЛА способен в автоматическом режиме достичь района разведки и собрать видеоданные как в дневное, так и в ночное время. При этом аппарат может проводить постобработку кадров с распознаванием объектов с помощью искусственного интеллекта прямо на борту», – рассказали в госкорпорации.

    Обновленный аппарат стал значительно быстрее и способен находиться в воздухе более четырех часов, что вдвое превышает показатели предыдущей версии. Дрон запускается с катапульты и может нести до 1,5 килограмма полезной нагрузки, что позволяет эффективно вести длительную разведку.

    Разработчики оснастили Supercam S180 дополнительной камерой для обзора задней и верхней полусферы, а также системой радиочастотной детекции. Это оборудование позволяет автоматически распознавать объекты, обнаруживать беспилотники противника по их радиоизлучению и предупреждать оператора о приближении перехватчика, идущего на таран.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее разработчики установили на разведывательный беспилотник Supercam S180 комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров.

    В мае госкорпорация Ростех создала новый комплекс радиоэлектронной борьбы для противодействия массированным налетам дронов.

    В начале года аппараты линейки Supercam получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 15:43 • Новости дня
    Федерация футбола Белоруссии сообщила ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус

    Tекст: Валерия Городецкая

    Ассоциация Белорусской федерации футбола (АБФФ) направила официальные уведомления главам Международной федерации футбола (ФИФА) и Союза европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) из-за удара беспилотника по автобусу с детской командой в Брянской области.

    В пресс-службе организации подчеркнули, что обстоятельства трагедии тщательно изучаются, передает РИА «Новости».

    «Ассоциация Белорусской федерации футбола уже проинформировала президентов УЕФА и ФИФА о произошедшем, а также инициировала расследование данного инцидента в соответствующих органах. На данный момент мы собираем всю имеющуюся информацию и держим эту ситуацию на особом контроле. Выражаем искренние соболезнования родным и близким погибшей», – заявили представители АБФФ.

    Напомним, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Белорусские специалисты скорой помощи направились к пострадавшим в Брянскую область.

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    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    @ Wolf von Dewitz/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франко-германская компания KNDS представила концепт нового боевого танка CAPINT, который должен стать временной заменой французским машинам Leclerc до появления техники нового поколения.

    Предложенный танк CAPINT был показан на оружейной выставке Eurosatory в пригороде Парижа. Необходимость в промежуточной машине возникла из-за того, что совместная программа Франции и Германии по созданию Основной наземной боевой системы (MGCS) задерживается примерно на десять лет. Поступление новых танков ожидается не ранее середины 2040-х годов, передает The War Zone.

    Французские танки Leclerc планируется вывести из эксплуатации к 2038 году, поэтому Париж решил запустить программу промежуточного танка. Предлагаемый CAPINT объединит французскую необитаемую башню и основное 120-миллиметровое гладкоствольное орудие ASCALON с шасси немецкого танка Leopard 2. В будущем башню планируют адаптировать под 140-миллиметровую пушку.

    Экипаж из трех человек будет находиться в бронированной капсуле в передней части машины. Танк получит пассивную композитную броню, а также комплексы реактивной и активной защиты.

    «Мы уже работаем над созданием того, что станет боем завтрашнего дня», – заявил генеральный директор KNDS Жан-Поль Алари.

    Компания обещает создать демонстратор CAPINT уже в 2030 году. Если Франция выберет этот проект, первые серийные образцы могут быть поставлены в 2035 году, а их развертывание в войсках начнется в 2037 году. Параллельно Германия работает над проектом Leopard 3, который должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного проекта разработки нового танка MGCS.

    Сроки реализации этой программы сдвинулись с 2035 на 2045 год.

    Политический кризис во Франции поставил под угрозу реализацию совместных военных инициатив.

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    17 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Республики Беларусь, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, следует из сообщения в Max Следственного комитета.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ударный дрон атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Известно, что транспорт следовал по маршруту Гомель – Геленджик.

    В салоне находились 44 человека, среди которых 28 детей-спортсменов. Предварительно сообщается об одной погибшей женщине и шести раненых. Пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии уточняется, а следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе Брянской области, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    В Польше освободили задержанных после убийства российского художника белорусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские правоохранители отпустили двух граждан Белоруссии, которых арестовали после гибели российского художника Семена Скрепецкого (Роберт Кузовков), сообщил польский премьер Дональд Туск.

    «Были задержаны два гражданина Белоруссии. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом», – сообщил Туск, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что силовики продолжат работу с этими людьми, а степень их причастности к преступлению будет выясняться.

    Напомним, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния. Польские правоохранители провели задержание трех причастных к преступлению человек.

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    17 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Разведчик Supercam S180 получил защиту от дронов-перехватчиков

    Российский Supercam S180 оснастили системой обнаружения дронов-перехватчиков

    Tекст: Мария Иванова

    На скоростной дрон-разведчик Supercam S180 установили комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров, а время его автономного полета увеличили до четырех часов.

    Скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 получил систему оптической и радиочастотной детекции для защиты от дронов-перехватчиков, сообщили в группе компаний «Беспилотные системы».

    «Для дополнительной защиты от FPV-дронов внедрена система оптической и радиочастотной детекции. На беспилотник устанавливается дополнительная камера для обзора задней и верхней полусферы, которая может автоматически распознавать объекты и сигнализировать о приближении FPV-дрона», – рассказала представитель компании.

    Кроме того, продолжительность работы S180 была увеличена вдвое. Теперь аппарат способен находиться в воздухе более четырех часов, при этом возросла и его максимальная скорость, передает ТАСС.

    Как отметили разработчики, такие характеристики позволяют вести воздушную разведку за линией боевого соприкосновения, преодолевая опасные участки на максимальных скоростях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики показали скоростной разведывательный дрон Supercam S180 на международной выставке в Эр-Рияде.

    Ранее беспилотники этой линейки получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    В июне холдинг «Швабе» представил макет комплекса для автоматического наведения дронов-перехватчиков на цель.

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    17 июня 2026, 16:11 • Новости дня
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    Сенатор Джабаров: ВСУ намеренно наносят удары по гражданским объектам и детям
    @ max.ru/evkovalchuk

    Tекст: Олег Исайченко

    Удар ВСУ по автобусу с детьми в Брянской области подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции, заявил газете ВЗГЛЯД сенатор Владимир Джабаров. Ранее Минск потребовал от Киева объяснений после атаки в Брянской области.

    «Противник занимается террором в самой низменной его форме: убивает детей и женщин, наносит удары по гражданским объектам. Причем он намеренно выбирает цели – пассажирский поезд, автомобиль с семьей, автобус с детьми. Вот что на деле представляет из себя киевский режим», – отметил Владимир Джабаров, первый зампредседателя комитета Совета Федерации по международным делам.

    По его мнению, преступления Украины лишь подтверждают правоту решения России о начале специальной военной операции. «Если сейчас не выжечь каленым железом украинский нацизм, он будет распространяться, как раковая опухоль», – подчеркнул собеседник. Парламентарий допустил, что удар по автобусу с детьми из Белоруссии мог быть неслучайным. «Я думаю, это может быть провокация», – считает Джабаров.

    Он считает, что Москва и Минск должны совместно придать международную огласку этому факту терроризма. «Белорусские представители в ООН наверняка поднимут вопрос об атаке ВСУ. К этой работе присоединятся и наши дипломаты», – подчеркнул парламентарий.

    Военкор Александр Коц, проанализировав фотографии с места происшествия, предположил, что противник атаковал автобус осколочным сбросом с дрона самолетного типа. «В зоне СВО такие сбросы используются для уничтожения живой силы. Против военной техники они малоэффективны. Но при применении по гражданскому транспорту могут наделать бед. Что косвенно подтверждает: удар по автобусу был намеренным», – написал Коц в своем Telegram-канале.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил об атаке украинского беспилотника на автобус с детской футбольной командой из Белоруссии. Дети ехали на отдых в Геленджик. По словам Ковальчука, в результате целенаправленной атаки погибла женщина, сопровождавшая команду.

    Ранены шесть человек, в том числе четверо детей, добавил он. «Все пострадавшие оперативно доставлены в больницу, где им оказана необходимая медицинская помощь. Остальные пассажиры в ближайшее время будут возвращены домой», – написал врио губернатора в своем канале в мессенджере Мах.

    Возбуждено уголовное дело о теракте. Как уточнили в СКР, ЧП случилось на трассе А240. «В транспортном средстве, следовавшем из Республики Беларусь по маршруту «Гомель – Геленджик», находились 44 пассажира, из них 28 детей-спортсменов», – отметили в ведомстве. Следственный комитет Белоруссии также возбудил уголовное дело о теракте. «Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из СК РФ», – отметил председатель Константин Бычек.

    МИД Белоруссии осудил атаку Украины. «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – сказал пресс-секретарь белорусского ведомства Руслан Варанков. В министерстве потребовали от Киева исчерпывающих объяснений по инциденту. Официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала удар ВСУ на автобус очередным терактом киевского режима. «Киев охотится на мирных граждан, особенно на детей», – сказала она РИА «Новости».

    Примечательно, что атака ВСУ произошла на следующий день после того, Александр Лукашенко посоветовал Владимиру Зеленскому «быть аккуратнее и осторожнее» в своих заявлениях в адрес Белоруссии. Белорусский лидер также подчеркнул, что со стороны Минска «каких-то военных действий ждать не стоит». Отметим, в Киеве ранее активизировалась антибелорусская риторика. Зеленский заявлял о якобы угрозе нападения со стороны Белоруссии.

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    17 июня 2026, 14:52 • Новости дня
    Белорусские медики выехали в Брянскую область после атаки ВСУ на детей

    Tекст: Ольга Иванова

    Специалисты белорусской скорой помощи направились к пострадавшим в результате удара украинского беспилотника по транспорту с детской футбольной командой в Брянской области.

    На помощь раненым пассажирам отправились три медицинские бригады в сопровождении сотрудников МЧС и Госавтоинспекции. «Из Беларуси в Брянскую область выехали три бригады медиков в сопровождении ГАИ и МЧС», – говорится в сообщении БелТА.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    После этого инцидента Следственный комитет возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    На этой же трассе вражеский аппарат ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    18 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Марочко сообщил об экстренной эвакуации войск ВСУ из Краматорска

    Марочко: ВСУ приступили к экстренной эвакуации войск из Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные спешно перемещают личный состав ВСУ за пределы Краматорска, чтобы попытаться стабилизировать линию фронта на северо-западном направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, в Краматорске есть ряд заглубленных защищенных командных пунктов - они продолжают оставаться в городах, в том числе и в Краматорске. Но некоторые ПВД (пункт временной дислокации – прим. ВЗГЛЯД), которые там были, и ППД (пункт постоянной дислокации – прим ВЗГЛЯД) сейчас выведены за пределы города в более безопасные районы», – сказал он ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщало об ускоренном выводе ВСУ важнейших предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Подобные действия украинских властей происходят на фоне успешного продвижения российских войск в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА. Украина начала эвакуацию жителей из 23 поселений Днепропетровской области. Местная администрация в начале июня приступила к принудительному вывозу жителей Славянска и Краматорска.


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    17 июня 2026, 15:22 • Новости дня
    Посол Грызлов заявил о намеренном ударе ВСУ по автобусу в Брянской области

    Посол Грызлов: ВСУ осознанно атаковали пассажирский автобус в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Атака на пассажирский транспорт в Брянской области была совершена украинскими боевиками преднамеренно, заявил посол России в Белоруссии Борис Грызлов.

    Грызлов подчеркнул, что перепутать автобус с военной техникой невозможно.

    «Хочу обратить внимание, что этот бесчеловечный акт терроризма был совершен украинскими боевиками совершенно осознанно, намеренно», – заявил дипломат. Его слова были опубликованы на странице российского посольства «ВКонтакте».

    Напомним, украинский беспилотник атаковал пассажирский автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил по факту данного происшествия уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту целенаправленную атаку очередным актом террора против мирного населения.

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    17 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    СК Белоруссии завел дело после атаки ВСУ на автобус с детьми в Брянской области

    Tекст: Валерия Городецкая

    Следственный комитет Белоруссии завел уголовное дело после удара украинского беспилотника по автобусу с детьми в Брянской области.

    Глава ведомства Константин Бычек сообщил, что минские следователи работают совместно с российскими коллегами, передает РИА «Новости».

    «В настоящее время по данному факту возбуждено уголовное дело, проводится разбирательство. Мы находимся в тесном взаимодействии с нашими коллегами из Следственного комитета Российской Федерации», – заявил Бычек журналистам.

    Ранее Следственный комитет России возбудил уголовное дело о теракте по факту удара по пассажирскому автобусу.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала эту целенаправленную атаку очередным актом террора против мирного населения.

    Министерство спорта Белоруссии взяло ситуацию с нападением на несовершеннолетних на особый контроль.

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    17 июня 2026, 14:05 • Новости дня
    Минспорт Белоруссии взял на особый контроль атаку ВСУ на автобус с детьми

    Tекст: Дарья Григоренко

    Министерство спорта Белоруссии начало тщательную проверку сведений о нападении украинских военных на транспортное средство с несовершеннолетними в Брянской области.

    «В связи с инцидентом в Брянской области. Министерством спорта совместно с заинтересованными информация по происшествию тщательно уточняется и проверяется. Руководством спортивного ведомства ситуация взята на особый контроль», – заявили представители министерства в Telegram-канале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала случившееся целенаправленным актом террора против мирного населения.

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    17 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Ростех показал новые многоцелевые дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Ростех представил разведывательные дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке безопасности в Белоруссии презентовали передовые разведывательные беспилотники Falcon и Lightning 13, способные автономно преодолевать до 180 километров и оперативно оценивать обстановку в зоне бедствия.

    Российская госкорпорация привезла на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026» две новейшие разработки в сфере беспилотной авиации, передает пресс-служба Ростеха.

    Оба аппарата способны выполнять сложные задачи по мониторингу местности и быстро оценивать обстановку в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Многоцелевая платформа Falcon с X-образным крылом способна преодолевать до 180 километров со скоростью 120 км/ч. Дрон несет пять килограммов полезной нагрузки, умеет летать автономно и распознает объекты с помощью оптико-электронной системы. Вторая модель, самолетный беспилотник Lightning 13 на электродвигателях, поднимает 13 килограммов груза и работает на дистанции до 50 километров.

    «Сегодня предприятия корпорации выпускают серийно уже более двух десятков типов дронов различного назначения – гражданского, двойного и военного», – заявили разработчики.

    Представители компании добавили, что большинство аппаратов доказали свою эффективность в реальных миссиях. Сейчас инженеры активно внедряют нейросетевые технологии и расширяют мощности для массового выпуска техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» госкорпорация «Ростех» представила макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью

    В феврале компания показала восемь новых типов дронов различного назначения для зоны спецоперации.

    В прошлом году холдинг продемонстрировал систему радиоэлектронного противодействия аппаратам на международной выставке в Минске.

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    17 июня 2026, 13:55 • Новости дня
    Белорусский депутат Гайдукевич: Москва и Минск умеют бороться с терроризмом

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Россия и Белоруссия дадут жесткий и законный ответ на атаку украинских вооруженных сил по автобусу с белорусскими детьми в Брянской области, заявил зампред комиссии по международным делам белорусской Палаты представителей Национального собрания (парламента) Олег Гайдукевич.

    «Бороться с терроризмом и экстремизмом и Россия, и Беларусь умеют. Умело и ответят всегда. Жестко и по закону», – заявил парламентарий в соцсетях, передает ТАСС.

    По словам депутата, Министерство иностранных дел и другие официальные ведомства Белоруссии уже подключились к работе в связи с инцидентом. Он выразил соболезнования пострадавшим и уверенность в том, что все белорусы окажут необходимую помощь.

    Гайдукевич также отметил, что украинская сторона пытается расширить зону конфликта из-за неудач на фронте. Он добавил, что Киев стремится втянуть в противостояние Белоруссию и всю Европу, осознавая невозможность победить Россию военным путем.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с белорусскими детьми в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил по данному факту уголовное дело о террористическом акте.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленный удар по юным спортсменам очередным актом террора.

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