  • Новость часаНа подлете к Москве за утро уничтожили около 180 дронов
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    Зачем Каллас клевещет о китайской помощи России в спецоперации
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Запад прицельно бьет по нашей национальной идентичности
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»
    ЦИК Армении разрешил уголовное преследование экс-президента Кочаряна
    18 июня 2026, 08:14 • Новости дня

    Мировые цены на нефть упали после соглашения США и Ирана

    Нефть подешевела на фоне подписания меморандума между США и Ираном

    Tекст: Мария Иванова

    Стоимость нефти на мировых биржах снижается более чем на 2% на фоне новостей о завершении конфликта между Вашингтоном и Тегераном.

    Мировые цены на черное золото в четверг утром упали более чем на 2%, передают РИА «Новости».

    К 7.58 по московскому времени августовские фьючерсы на нефть марки Brent подешевели на 2,23%, опустившись до 77,78 доллара за баррель. Июльские контракты на WTI потеряли 2,55% и торговались на уровне 74,83 доллара.

    Участники рынка реагируют на геополитические изменения на Ближнем Востоке. Ранее президент США заявил о подписании меморандума о взаимопонимании с Ираном, который завершает конфликт между двумя странами. Официальный представитель МИД исламской республики Исмаил Багаи подтвердил заключение этого соглашения.

    «Распродажа продолжилась, так как энергетические рынки продолжали активно учитывать в цене более быстрое, чем ожидалось, возвращение иранских баррелей после недавнего подписания меморандума», – пояснил аналитик IG Markets Тони Сикамор, чьи слова приводит агентство Рейтер.

    Исламская республика рассчитывает возобновить беспрепятственный экспорт углеводородов.

    Ранее на фоне новостей о мирных договоренностях стоимость барреля нефти упала до трехмесячного минимума.

    17 июня 2026, 13:16 • Новости дня
    В «Единой России» предложили заменять штрафы предупреждениями

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев выступил за снижение административной нагрузки на граждан и малый бизнес путем отказа от наказаний за впервые совершенные незначительные правонарушения.

    «Единая Россия» считает необходимым снизить количество избыточных требований к предпринимателям и гражданам. По словам Владимира Якушева, в современной практике применения законов наблюдается немало перегибов, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Территориальные органы Росстата, к примеру, порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных даже в случае, если такое совершено впервые. Мы обращаемся в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики. Тем более, что закон это не требует», – подчеркнул Якушев.

    Секретарь Генсовета партии уверен, что наказывать людей за мелкие проступки бессмысленно. Он пояснил, что такие взыскания почти не пополняют бюджет, зато создают гражданам лишние проблемы. При этом государственные затраты на суды часто превышают суммы самих штрафов.

    Якушев добавил, что властям следует сосредоточиться на поддержке граждан. Государство должно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, чтобы люди занимались своим делом, а не тратили время на судебные тяжбы.

    Ранее партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса.

    До этого депутаты одобрили в первом чтении отмену штрафов за неподачу нулевых налоговых деклараций.

    Весной политическое объединение пообещало блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости.

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    17 июня 2026, 22:29 • Новости дня
    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении

    Лидер «Сильной Армении» Самвел Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил

    Карапетян объявил о консолидации оппозиционных сил в Армении
    @ Александр Патрин/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Лидер партии «Сильная Армения» и глава группы компаний «Ташир» Самвел Карапетян заявил о начале процесса объединения оппозиционных сил страны. По его словам, после завершения парламентских выборов необходимость консолидации стала особенно актуальной для политической системы Армении.

    Лидер партии «Сильная Армения» Самвел Карапетян в интервью редакторам армянских средств массовой информации. предложил сформировать поствыборную коалицию оппозиции, передает ТАСС.

    «Я объявляю процесс объединения оппозиционных сил, поскольку мы допустили ошибку перед выборами», – подчеркнул Карапетян. По его словам, многие политические силы переоценили собственные возможности, из-за чего не удалось достичь договоренностей.

    Предприниматель выразил уверенность, что объединение необходимо для страны и народа.

    «Мне кажется, те политические силы, для которых наша родина ценна, отреагируют, и мы обязательно создадим поствыборную оппозиционную коалицию», – заявил Карапетян. Он предложил создать координационный совет и провести прямой эфир для открытого обсуждения существующих проблем и дальнейших шагов.

    Ранее премьер-министр Армении Никол Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Самвел Карапетян с января 2026 года находится под домашним арестом. Изначально бизнесмен был задержан летом 2025 года по обвинению в призывах к захвату власти и до изменения меры пресечения содержался в учреждении Службы национальной безопасности.

    Одновременно усилилось давление и на других представителей оппозиции. Центральная избирательная комиссия Армении удовлетворила запрос генеральной прокуратуры о лишении депутатской неприкосновенности бывшего президента Роберта Кочаряна. Ему предъявлены обвинения в злоупотреблении должностными полномочиями и отмывании денежных средств. В качестве меры пресечения избран запрет на выезд из страны.

    Уголовное преследование ведется и в отношении лидера партии «Процветающая Армения» Гагика Царукяна. Предпринимателя обвиняют в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере. Ему также запрещено покидать территорию Армении.

    По итогам недавних парламентских выборов партия премьер-министра Никола Пашиняна обеспечила себе 64 мандата.

    Блок Самвела Карапетяна «Сильная Армения» потребовал отменить результаты этого голосования. Месяцем ранее правоохранители Армении задержали десять сторонников данной оппозиционной силы.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    17 июня 2026, 20:34 • Новости дня
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    @ SERGEI ILNITSKY/EPA/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Любым беспилотникам Украины можно найти противодействие, над чем Россия активно работает что ставит под сомнение планы Киева «сделать Крым островом», об этом заявил глава МИД России Сергей Лавров.

    Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров выразил сомнение в реалистичности планов Киева «сделать Крым островом», о которых ранее говорил украинский министр обороны Михаил Федоров, передают «Вести».

    Министр подчеркнул, что на любые беспилотники противника у России найдется ответ.

    «Но я не очень сильно понял, каким образом он собирается это сделать. Потому что он ссылался на беспилотники. Ну, на любой беспилотник есть противоядие. Мы сейчас над этим самым активным образом работаем. Но он недавно в должности, ему освоиться надо», – отметил Лавров в интервью программе Павла Зарубина.

    Кроме того, руководитель МИД оценил недавнюю атаку украинских сил на автобус с детьми в Брянской области. По его словам, такие действия полностью соответствуют стилю киевских властей, которые сознательно бьют по гражданским целям для создания паники и подрыва единства российского общества.

    Ранее министр обороны Украины Михаил Федоров рассказал о планах ВСУ превратить Крым «в остров» с помощью атак БПЛА.

    Суд в Гааге отклонил требование Украины о демонтаже Крымского моста. В российском министерстве иностранных дел это решение назвали подтверждением того, что спор демонстрирует бесчеловечное отношение Киева к жителям полуострова, сделавшим выбор в пользу воссоединения с Россией.

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    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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    17 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости

    New Scientist: Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет

    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Активная социальная жизнь и увеличенное число особых нейронов помогают некоторым людям старше 80 лет сохранять ясный ум на уровне 50-летних, отметили ученые.

    Феномен сохранения острого ума в преклонном возрасте активно изучает невролог Эмили Рогальски, передает New Scientist.

    Врач исследует пациентов старше 80 лет, чья память работает так же хорошо, как у людей на 30 лет моложе. «Почти каждый человек может вспомнить хотя бы одного знакомого, которому ни за что не дашь 90 лет», – отмечает Рогальски.

    Специалисты выяснили, что у таких людей участки мозга, отвечающие за память, имеют больший размер. Кроме того, в их коре находится в четыре или пять раз больше особых нейронов фон Экономо. При этом генетически эти пациенты не отличаются от обычных людей и могут иметь физические признаки болезни Альцгеймера без самих симптомов.

    Главной объединяющей чертой обладателей исключительной памяти оказалась вовсе не диета или физические упражнения, а активная социальная жизнь.

    Пожилые люди постоянно ищут общения с младшими поколениями, чтобы избежать одиночества. Ученые подчеркивают, что мозгу необходимо постоянно решать новые задачи и выходить из привычной зоны комфорта.

    Еще одной важной особенностью является высокая психологическая устойчивость и способность стойко справляться с жизненными трудностями. Многие из участников исследования пережили тяжелые трагедии, но смогли найти в себе силы жить дальше. Эксперты советуют чаще звонить друзьям и беречь связи, так как это напрямую защищает здоровье мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геронтолог Ольга Ткачева назвала высокую общительность отличительной чертой «суперэйджеров».

    Японские ученые призвали комплексно контролировать все факторы риска для эффективной профилактики старческого слабоумия.

    Интеллектуальные занятия снижают вероятность развития болезни Альцгеймера на 40%.

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    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

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    17 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово

    Слово «преддверие» вызвало самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку

    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году участники госэкзамена по русскому языку испытали трудности с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.

    Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали серьезные затруднения при написании слова «преддверие», передает ТАСС. При этом в задании был дан очевидный контекст, например, «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных дней».

    «В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать», – рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

    По его словам, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду.

    Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Количество выпускников, набравших от 61 балла, увеличилось на 56 тысяч по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 2 тыс. выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Средние показатели по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам выросли по сравнению с прошлым годом.

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    17 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии

    Депутат Колесник: Выстрел «Адмирала Григоровича» вряд ли остудит горячие британские головы

    В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сближение британской яхты Bright Future в Ла-Манше с российским фрегатом «Адмирал Григорович» – это сознательная провокация Лондона. Британия является морской державой, она не может не понимать опасность таких инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее российские военные произвели выстрелы по курсу движения британской яхты.

    «Действия российских военных полностью соответствуют принципам и нормам Международного морского права. Британская яхта двигалась опасным курсом, приблизившись на расстояние меньше международного кабельтового – 180 метров – к российскому фрегату», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, ветеран морского спецназа.

    «Кроме того, Bright Future не отвечала по радиоканалу, известному и доступному для всех судов мира, независимо от статуса и государственной принадлежности. Теоретически британская яхта могла представлять собой, например, заминированное судно для атаки на российский фрегат», – подчеркнул собеседник.

    «Как мы видим, после применения стрелкового оружия по курсу яхты, она развернулась и ушла в противоположном направлении. Это говорит о том, что это была сознательная провокация британской стороны, а на борту Bright Future, вероятно, находились не гражданские лица. Британия является морской страной, она не может не понимать опасность инцидента», – заметил парламентарий.

    «Но произошедшее вряд ли остудит горячие британские головы, и похожие инциденты, скорее всего, будут повторяться», – посетовал депутат. «НАТО в целом создает эскалацию в северных морях, где ситуация и без того висит на волоске. Североатлантический альянс проводит военные учения у наших границ, Литва закупает катера для высадки групп морской пехоты на побережье», – напомнил он.

    «Однако при повторении инцидентов, похожих на маневры Bright Future в Ла-Манше, в случае создания очевидной опасности, за нашими моряками остается право применять оружие не только по курсу, но и непосредственно по объекту», – резюмировал Колесник.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max об инциденте в проливе Ла-Манш с гражданской парусной яхтой Bright Future, которая под флагом Британии следовала опасным курсом на сближение с фрегатом «Адмирал Григорович».

    «В соответствии с правилами предупреждения столкновений в море, экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса яхты не последовало», – говорится в сообщении.

    Затем российские военные провели пуск сигнальных ракет и подали звуковое оповещение, но экипаж яхты не реагировал. «При сокращении дистанции до 150 м командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения», – отмечает Минобороны. После этого Bright Future сразу изменила курс на удаление от «Адмирала Григоровича».

    Минобороны Британии заявило, что «расследует сообщения об инциденте». Источник Sky News в британском военном ведомстве назвал произошедшее «единичным инцидентом». «Британский бронепалубный крейсер HMS Mersey следит за российским судном, а экипажу яхты оказывается поддержка», – отметил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила произошедшее. «Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», – написала она в своем Telegram-канале.

    В эфире радио Sputnik дипломат назвала реакцию экипажа «Адмирала Григоровича» долгожданной, отметив, что только так можно пресечь провокации, совершаемые Британией под прикрытием международного права.

    Позднее издание INews опубликовало комментарий с владельцами Bright Future – британскими пенсионерами Аланом и Джейн Келви. По словам Джейн, «четыре или пять выстрелов», произведенных с фрегата, были «совершенно излишними», поскольку их яхта якобы находилась на безопасном расстоянии.

    Несколькими днями ранее британские военные перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, следовавший под флагом Камеруна из российского порта Усть-Луга. Лондон начал открыто заниматься пиратством против судов ради собственной выгоды и изменения мировой логистики, отметила в этой связи Захарова. Стоит отметить, что Британия занимает третье место в майском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее Франция захватила танкер Tagor с российской нефтью. Париж сослался на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет.

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    17 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    Заслуженный летчик-испытатель Тутакин погиб при крушении самолета в Подмосковье
    @ mchs.gov.ru

    Tекст: Вера Басилая

    Заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин погиб в результате крушения легкомоторного самолета в подмосковном Сергиевом Посаде, сообщили в правоохранительных органах.

    В результате крушения самолета в Сергиевом Посале погиб заслуженный летчик-испытатель России Петр Тутакин, передает РИА «Новости».

    В Сергиево-Посадском городском округе потерпел крушение легкомоторный самолет.

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    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    17 июня 2026, 18:14 • Новости дня
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию

    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    @ РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Премьер-министр Армении Никол Пашинян сделал заявление, что намерен разгромить политические силы, возглавляемые экс-президентом Робертом Кочаряном, предпринимателями Самвелом Карапетяном и Гагиком Царукяном. Он призвал оппозицию выйти на улицы, чтобы у премьера Армении появились основания ее разгромить «всеми возможными средствами».

    Об этом он заявил в ходе правительственного часа в парламенте страны, передает РИА «Новости».

    «Любая угроза будущему детей должна быть уничтожена на корню. У этих угроз есть имена», – подчеркнул глава армянского правительства. Политик обвинил оппонентов в «нежелании принять архитектуру мира».

    Пашинян также обратился к несогласным с его политикой оппозиционерам. Он призвал их выйти на улицу  с целью совершить переворот, чтобы у премьера появилось основание их разгромить.

    «Я снова говорю с этой трибуны, пока я премьер-министр, я буду их адресно громить. Тех граждан, кто не согласен с этой линией, я призываю совершить революцию и сменить правительство… Оппозиция не призывает выходить на улицы – я призываю… Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен – выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию», – заявил Пашинян.

    Ранее лидер оппозиционного блока Роберт Кочарян заявил о намерении оспорить итоги недавних парламентских выборов.

    Предвыборный штаб партии Гагика Царукяна запросил пересчет голосов избирателей.

    Позже глава «Процветающей Армении» подал судебный иск против премьер-министра из-за клеветы.

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    17 июня 2026, 12:54 • Новости дня
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ Combat Boat 90
    ВС России уничтожили шведский десантный катер ВСУ Combat Boat 90
    @ Henrik Montgomery/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Оперативно-тактической авиацией, ударными беспилотниками, ракетными войсками и артиллерией группировок войск ВС России уничтожен украинский боевой десантный катер Combat Boat 90 шведского производства, а также нанесено поражение объектам военной промышленности и топливно-энергетического комплекса Украины, используемым ВСУ.

    Кроме того, удары наносились по складам боеприпасов и горючего, местам сборки и хранения БПЛА дальнего действия, а также пунктам временной дислокации украинских вооруженных формирований и иностранных наемников в 146 районах, говорится в канале Max Минобороны.

    Средствами ПВО сбиты 17 управляемых авиабомб и 566 беспилотников.

    Всего с начала спецоперации уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 163 711 беспилотников, 662 ЗРК, 29 815 танков и других бронемашин, 1739 боевых машин РСЗО, 35 388 орудий полевой артиллерии и минометов, 64 270 единиц спецтехники, подытожили в оборонном ведомстве.

    Напомним, накануне ВС России поразили используемые ВСУ объекты энергетики и транспорта.

    Ранее они поразили места хранения и сборки дальних беспилотников ВСУ.

    В минувшие выходные ВС России нанесли поражение объектам транспортной инфраструктуры ВСУ.

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