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    18 июня 2026, 07:13 • Новости дня

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп попросит компании из США производить ракеты в Европе

    Bloomberg: Трамп собрался призвать компании США производить ракеты в Европе
    @ Ben Curtis/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    По словам официальных лиц, знакомых с ходом переговоров, президент США Дональд Трамп планирует обратиться к американским оборонным компаниям с просьбой производить оружие по лицензии в Европе и Украине.

    «Они хотели бы иметь возможность это сделать, мы рассмотрим этот вопрос», – заявил Трамп журналистам в среду, отвечая на вопрос о планах на саммите «Большой семерки» в Эвиане, Франция.

    При этом канцлер Германии Фридрих Мерц заявил, что конкретные лицензии, о которых идет речь, будут подробно обсуждаться между странами-участницами.

    «Это действительно предполагает предоставление американскими компаниями всеобъемлющих лицензий европейским производителям», – передает его слова агентство Bloomberg.

    Президент Франции Эммануэль Макрон подтвердил, что Трамп «настаивал на мобилизации американской оборонной промышленности и создании мощностей для поставок такого оборудования».

    США производят некоторые виды оружия по лицензии за рубежом, например, ракеты Patriot в Германии, но, как правило, тщательно оберегают свои лицензионные соглашения из-за соображений защиты интеллектуальной собственности и проблем с цепочками поставок.

    США продолжают поставлять средства противовоздушной обороны, финансируемые Европой и Канадой в рамках скоординированного механизма НАТО под названием PURL, несмотря на опасения, что запасы могут истощиться.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Politico узнала об опасениях США поставлять Германии Tomahawk.  Автоконцерн General Motors займется выпуском деталей для оружия. Пентагон решил ускорить разработку дешевых ракет после конфликта с Ираном.


    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    @ Wolf von Dewitz/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франко-германская компания KNDS представила концепт нового боевого танка CAPINT, который должен стать временной заменой французским машинам Leclerc до появления техники нового поколения.

    Предложенный танк CAPINT был показан на оружейной выставке Eurosatory в пригороде Парижа. Необходимость в промежуточной машине возникла из-за того, что совместная программа Франции и Германии по созданию Основной наземной боевой системы (MGCS) задерживается примерно на десять лет. Поступление новых танков ожидается не ранее середины 2040-х годов, передает The War Zone.

    Французские танки Leclerc планируется вывести из эксплуатации к 2038 году, поэтому Париж решил запустить программу промежуточного танка. Предлагаемый CAPINT объединит французскую необитаемую башню и основное 120-миллиметровое гладкоствольное орудие ASCALON с шасси немецкого танка Leopard 2. В будущем башню планируют адаптировать под 140-миллиметровую пушку.

    Экипаж из трех человек будет находиться в бронированной капсуле в передней части машины. Танк получит пассивную композитную броню, а также комплексы реактивной и активной защиты.

    «Мы уже работаем над созданием того, что станет боем завтрашнего дня», – заявил генеральный директор KNDS Жан-Поль Алари.

    Компания обещает создать демонстратор CAPINT уже в 2030 году. Если Франция выберет этот проект, первые серийные образцы могут быть поставлены в 2035 году, а их развертывание в войсках начнется в 2037 году. Параллельно Германия работает над проектом Leopard 3, который должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного проекта разработки нового танка MGCS.

    Сроки реализации этой программы сдвинулись с 2035 на 2045 год.

    Политический кризис во Франции поставил под угрозу реализацию совместных военных инициатив.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и «Большой восьмерки» было хорошей идеей.

    Президент Соединенных Штатов премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о сомнениях относительно решения исключить Москву из состава G8, передает РИА «Новости».

    «У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была «Большой восьмеркой», теперь стала «Большой семеркой». Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семерка», – подчеркнул политик.

    В апреле нынешнего года глава Белого дома уже выступал с критикой в адрес лидеров государств G7. По его словам, участники объединения совершили глупый поступок, когда исключили российскую сторону, а затем посвящали обсуждению Москвы 90% времени на своих официальных мероприятиях.

    В прошлом году на саммите G7 президент США назвал ошибочным отказ западных стран от формата G8 с Россией.

    Американский лидер счел более целесообразным участие Москвы в этом международном клубе.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на потерю значимости данного объединения для РФ.

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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня
    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



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    17 июня 2026, 23:45 • Новости дня
    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Мелони назвала свои требования к единому переговорщику от ЕС с Россией

    Tекст: Катерина Туманова

    Премьер-министр Италии Джорджа Мелони на саммите G7 выразила заинтересованность поиском представителя ЕС для переговоров с Россией и обозначила свою позицию по данному вопросу, узнала британская The Guardian.

    Представитель Италии Джорджа Мелони на саммите G7 настаивает на назначении единого переговорщика ЕС по Украине, пишет The Guardian.

    Мелони говорит, что она предложит единого переговорщика ЕС по Украине, когда лидеры Евросоюза встретятся на саммите ЕС в Брюсселе в конце этой недели.

    Она говорит, что переговорщик должен быть выходцем из «страны среднего размера», а не из одной из крупнейших стран объединения.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин объяснил, почему предложил Шредера в качестве переговорщика с Россией от ЕС, а также назвал уважаемую им особенность политика Шрёдера.

    Мелони ранее в июне уже предлагала переговорщика от ЕС с Россией. В ЕС так же выступили с предложением своей кандидатуры переговорщика с Россией.


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    17 июня 2026, 14:43 • Новости дня
    Опоздавший на заседание G7 Трамп пошутил про статус босса
    Опоздавший на заседание G7 Трамп пошутил про статус босса
    @ Michael Kappeler/Dts Nachr/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп задержался к началу рабочего совещания «Большой семерки» во Франции и, войдя в зал, иронично объявил себя боссом.

    Глава американской администрации прибыл на рабочую встречу G7 во Франции с задержкой, передает ТАСС.

    Заседание началось без участия политика. Президент Франции Эммануэль Макрон открыл мероприятие в 10.25 по местному времени заявлением о скором прибытии коллеги.

    Трамп зашел в помещение, когда остальные участники уже заняли свои места. «Я здесь босс», – заявил американский лидер по пути к креслу.

    Затем глава государства предложил присутствующим представителям прессы остаться на совещание. Однако французская сторона оперативно вывела журналистов из зала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США планировал посетить саммит G7 вопреки разногласиям с союзниками.

    На встрече глава Белого дома заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса.

    Американский лидер предложил поддержку Киеву в обмен на помощь европейских стран с Ираном.

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    17 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Sky News: Главная задача Киева – показать Трампу победы на фронте

    Sky News: Только успехи на фронте помогут Киеву вернуть поддержку США

    Sky News: Главная задача Киева – показать Трампу победы на фронте
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите G7 в Эвиане украинская делегация пытается заручиться поддержкой Дональда Трампа, делая ставку на симпатию американского лидера к победителям, отмечают СМИ.

    Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 во французском Эвиане для встреч с мировыми лидерами, передает Sky News.

    Во вторник утром состоялась двухчасовая сессия, посвященная украинскому конфликту. Главная задача Киева сейчас – убедить Дональда Трампа оказать поддержку и использовать влияние Белого дома для завершения боевых действий, отмечает канал.

    Американский лидер предпочитает поддерживать победителей, поэтому демонстрация Киевом успехов на поле боя может сыграть решающую роль. После недавней сделки с Ираном появились признаки того, что Вашингтон готов вновь активно участвовать в решении украинского вопроса.

    Евросоюз в настоящий момент стал крупнейшим финансовым донором Киева, покрывая две трети бюджета страны на ближайшие два года. Брюссель предоставляет военную технику на миллионы фунтов стерлингов и рассчитывает на участие в будущих мирных переговорах. Однако Трамп привык действовать на своих условиях и может не захотеть делить лавры миротворца с европейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США предложил поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном.

    Под влиянием европейских союзников американский лидер начал активнее помогать украинской стороне.

    Глава Белого дома заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании данного конфликта.

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    17 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Разведчик Supercam S180 получил защиту от дронов-перехватчиков

    Российский Supercam S180 оснастили системой обнаружения дронов-перехватчиков

    Tекст: Мария Иванова

    На скоростной дрон-разведчик Supercam S180 установили комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров, а время его автономного полета увеличили до четырех часов.

    Скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 получил систему оптической и радиочастотной детекции для защиты от дронов-перехватчиков, сообщили в группе компаний «Беспилотные системы».

    «Для дополнительной защиты от FPV-дронов внедрена система оптической и радиочастотной детекции. На беспилотник устанавливается дополнительная камера для обзора задней и верхней полусферы, которая может автоматически распознавать объекты и сигнализировать о приближении FPV-дрона», – рассказала представитель компании.

    Кроме того, продолжительность работы S180 была увеличена вдвое. Теперь аппарат способен находиться в воздухе более четырех часов, при этом возросла и его максимальная скорость, передает ТАСС.

    Как отметили разработчики, такие характеристики позволяют вести воздушную разведку за линией боевого соприкосновения, преодолевая опасные участки на максимальных скоростях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики показали скоростной разведывательный дрон Supercam S180 на международной выставке в Эр-Рияде.

    Ранее беспилотники этой линейки получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    В июне холдинг «Швабе» представил макет комплекса для автоматического наведения дронов-перехватчиков на цель.

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    17 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    The New York Times: Европейские лидеры помирились с Трампом

    NYT: Лидеры ЕС возобновили сотрудничество с Трампом после иранского соглашения

    The New York Times: Европейские лидеры помирились с Трампом
    @ IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите «Большой семерки» во Франции европейские политики заметно смягчили риторику в отношении президента США благодаря представленному им проекту мирного договора с Ираном, отмечают СМИ.

    Отношение европейских политиков к главе Соединенных Штатов заметно смягчилось, пишет The New York Times.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил американскому коллеге футбольную джерси с номером 47 и поздравил с 80-летием. Ранее союзники жестко критиковали Вашингтон за конфликт в Иране.

    Ситуация изменилась после представления проекта мирного соглашения с Тегераном. «Мы в одной команде», – заявил Мерц в соцсетях.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила успехи дипломатии и выразила надежду на открытие Ормузского пролива.

    Позиция президента США по украинскому вопросу осталась неизменной. Глава государства подтвердил, что конфликт не касается Америки, ограничивающейся продажей оружия.

    При этом он не стал проводить отдельную встречу с британским премьером Киром Стармером, уделив время лидерам ОАЭ и Катара.

    Политик отверг слухи о готовности Вашингтона инвестировать 300 млрд долларов в иранскую экономику. Итоговый договор предусматривает полный отказ ближневосточной страны от создания ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь Европы с Ираном.

    Европейские политики запланировали привлечь президента США к организации мирного диалога между Москвой и Киевом.

    Незадолго до этого глава Белого дома допустил скорое подписание американо-иранского соглашения на территории Европы.

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    17 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности возобновить бомбардировки Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возвращении к военным действиям при отказе выполнять условия исторического договора по разблокировке важнейшего пролива.

    Глава государства сделал жесткое предупреждение перед скорым подписанием документа в Швейцарии, передает РИА «Новости».

    «Это меморандум о взаимопонимании... Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы», – подчеркнул политик на встрече с египетским коллегой.

    По словам президента США, альтернативой текущему соглашению стала бы глобальная депрессия из-за закрытия торговых маршрутов. Масштабная военная кампания Вашингтона и Израиля началась 28 февраля, унеся жизни более трех тысяч человек и полностью парализовав международное судоходство.

    Ожидается, что подписание исторического документа состоится 19 июня. Иранская сторона обязалась обеспечить безопасность прохода судов без взимания пошлин, сохранив плату за сопутствующие услуги. На выработку окончательного всеобъемлющего договора странам отведено 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка усомнилась в готовности Тегерана пойти на ядерные уступки.

    Глава американского государства пригрозил возобновлением военных атак в случае провала переговоров.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

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    17 июня 2026, 21:53 • Новости дня
    Трамп выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану

    Tекст: Валерия Городецкая

    Во время общения с журналистами во Франции президент США Дональд Трамп выразил признательность главам России и КНР Владимиру Путину и Си Цзиньпину за их позицию по Ирану.

    «Хочу поблагодарить Китай, председателя Си. Я с ним встречался, и он сохранял нейтралитет, полный нейтралитет, и я это ценю. И хочу поблагодарить Владимира Путина, он держался очень нейтрально», – заявил политик, передает РИА «Новости».

    Глава Белого дома дополнительно отметил, что Москва и Пекин вполне могли бы серьезно «осложнить действия американской стороны».

    Ранее американский лидер высоко оценил усилия президентов России и Китая по урегулированию ситуации на Ближнем Востоке.

    Днем ранее главы России и США по телефону обсудили подготовку меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном.

    Весной Владимир Путин поддержал решение Дональда Трампа о продлении режима прекращения огня вокруг Ирана.

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    17 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Трамп заявил о планах изучить запрос на производство ракет Patriot на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация рассмотрит просьбу украинских властей о предоставлении разрешения на самостоятельный выпуск зенитных боеприпасов для передовых систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент США Дональд Трамп.

    Белый дом проанализирует обращение Киева по поводу создания снарядов для американских зенитных ракетных комплексов, передает ТАСС. Обсуждение инициативы состоялось во Франции на полях саммита Группы семи.

    «Они хотели бы иметь такую возможность. Мы рассмотрим это», – заявил американский лидер.

    Соответствующий комментарий прозвучал во время общения с прессой в рамках двусторонних переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе США выдавать лицензии на производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом прошлого года президент США Дональд Трамп анонсировал начало поставок данных боеприпасов на Украину из Германии.

    Американский лидер пообещал передать Киеву дополнительное вооружение за счет средств Евросоюза.

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    18 июня 2026, 01:16 • Новости дня
    Марочко сообщил об экстренной эвакуации войск ВСУ из Краматорска

    Марочко: ВСУ приступили к экстренной эвакуации войск из Краматорска

    Tекст: Катерина Туманова

    Украинские военные спешно перемещают личный состав ВСУ за пределы Краматорска, чтобы попытаться стабилизировать линию фронта на северо-западном направлении, сообщил военный эксперт Андрей Марочко.

    «По моей информации, в Краматорске есть ряд заглубленных защищенных командных пунктов - они продолжают оставаться в городах, в том числе и в Краматорске. Но некоторые ПВД (пункт временной дислокации – прим. ВЗГЛЯД), которые там были, и ППД (пункт постоянной дислокации – прим ВЗГЛЯД) сейчас выведены за пределы города в более безопасные районы», – сказал он ТАСС.

    Ранее Министерство обороны сообщало об ускоренном выводе ВСУ важнейших предприятий и учреждений из Дружковки и Славянска. Подобные действия украинских властей происходят на фоне успешного продвижения российских войск в Константиновке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА. Украина начала эвакуацию жителей из 23 поселений Днепропетровской области. Местная администрация в начале июня приступила к принудительному вывозу жителей Славянска и Краматорска.


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    17 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Минюст США признал сорванную атаку на турнир UFC новым покушением на Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Заговор с использованием начиненных взрывчаткой дронов во время турнира UFC в Вашингтоне официально классифицирован как попытка убийства американского президента и его окружения.

    Министерство юстиции США признало раскрытый план нападения на турнир UFC в Белом доме новым покушением на убийство президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Соответствующая информация содержится в судебных документах.

    Федеральное бюро расследований во вторник сообщило о предотвращении масштабного заговора. Злоумышленники намеревались использовать беспилотники со взрывчаткой для срыва мероприятия и провоцирования эвакуации, чтобы затем открыть снайперский огонь по людям.

    В ходе расследования установлены 23 причастных лица, пятеро из которых уже задержаны. Им может грозить пожизненное заключение и штраф в размере 250 тыс. долларов.

    «Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC, проходившем на территории Белого дома в это воскресенье», – говорится в официальном документе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранительные органы пресекли попытку теракта во время турнира UFC в Вашингтоне.

    Вице-президент страны Джей Ди Вэнс подтвердил предотвращение скоординированного вооруженного нападения на резиденцию главы государства.

    Месяцем ранее Министерство юстиции США расценило майский инцидент со стрельбой у Белого дома как очередную попытку убийства Дональда Трампа.

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    17 июня 2026, 14:01 • Новости дня
    Ростех показал новые многоцелевые дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Ростех представил разведывательные дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке безопасности в Белоруссии презентовали передовые разведывательные беспилотники Falcon и Lightning 13, способные автономно преодолевать до 180 километров и оперативно оценивать обстановку в зоне бедствия.

    Российская госкорпорация привезла на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026» две новейшие разработки в сфере беспилотной авиации, передает пресс-служба Ростеха.

    Оба аппарата способны выполнять сложные задачи по мониторингу местности и быстро оценивать обстановку в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Многоцелевая платформа Falcon с X-образным крылом способна преодолевать до 180 километров со скоростью 120 км/ч. Дрон несет пять килограммов полезной нагрузки, умеет летать автономно и распознает объекты с помощью оптико-электронной системы. Вторая модель, самолетный беспилотник Lightning 13 на электродвигателях, поднимает 13 килограммов груза и работает на дистанции до 50 километров.

    «Сегодня предприятия корпорации выпускают серийно уже более двух десятков типов дронов различного назначения – гражданского, двойного и военного», – заявили разработчики.

    Представители компании добавили, что большинство аппаратов доказали свою эффективность в реальных миссиях. Сейчас инженеры активно внедряют нейросетевые технологии и расширяют мощности для массового выпуска техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» госкорпорация «Ростех» представила макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью

    В феврале компания показала восемь новых типов дронов различного назначения для зоны спецоперации.

    В прошлом году холдинг продемонстрировал систему радиоэлектронного противодействия аппаратам на международной выставке в Минске.

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