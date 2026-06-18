Англия обыграла Хорватию на чемпионате мира по футболу

Tекст: Алексей Дегтярёв

Матч первого тура в Далласе завершился успехом британской команды со счетом 4:2, передает ТАСС.

В составе победителей дважды отличился Гарри Кейн, забивший на 12-й и 42-й минутах, а также Джуд Беллингем и Маркус Рэшфорд. У проигравших ворота поразили Мартин Батурина и Петар Муса.

Свой первый мяч Кейн забил с пенальти, который судья потребовал перебить из-за нарушения правил вратарем Домиником Ливаковичем. Хорватский голкипер отразил удар, но двумя ногами заступил за линию ворот.

Этот матч позволил Кейну довести число голов на чемпионатах мира до 10 и повторить рекорд Гари Линекера. Форвард установил рекорд турнира по реализованным пенальти, забив пять раз, и стал вторым англичанином после Дэвида Бекхэма, отличившимся на трех мировых первенствах.

Команды выступают в группе L наряду со сборными Ганы и Панамы. Следующий матч англичане проведут 23 июня против ганцев, а хорватской команде предстоит встреча с панамцами.

Как писала газета ВЗГЛЯД, сборная Ганы с минимальным счетом обыграла команду Панамы в параллельном матче группы L.