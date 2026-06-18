Сборная Ганы вырвала победу у Панамы на чемпионате мира по футболу

Сборная Ганы обыгралаПанаму на чемпионате мира по футболу

Tекст: Катерина Туманова

Матч первого тура группового этапа чемпионата мира по футболу между командами Ганы и Панамы завершился со счетом 1:0. Победный мяч в ворота панамцев забил Калеб Йиренки в самом конце игры, передают РИА «Новости».

В перерыве африканская сборная была вынуждена поменять вратаря. Лоуренс Ати-Зиджи получил травму, вместо него на поле вышел Бенджамин Асаре.

Защитник Панамы Эдгардо Фаринья, выступающий за российский клуб «Нижний Новгород», остался в запасе.

Следующие игры в этой группе состоятся 23 июня. Команда Карлуша Кейруша встретится с Англией, а панамцы сыграют против Хорватии.

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