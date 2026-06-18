  • Новость часаЖурналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном
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    18 июня 2026, 00:37 • Новости дня

    Журналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном

    Tекст: Катерина Туманова

    Американский президент Дональд Трамп подписал американо-иранский меморандум о взаимопонимании, сообщил журналист портала Axios Барак Равид.

    «Президент Трамп лично подписал экземпляр соглашения во время ужина с президентом Франции во дворце Версаля. Фотография подписанного соглашения была отправлена иранцам и странам-посредникам», написал он в соцсети Х.

    Чуть ранее этого сообщения Равид написал со ссылкой на двух американских чиновников, что США и Иран подписали меморандум о взаимопонимании и завершении войны дистанционно в среду, теперь он вступил в силу.

    До этого Трамп объявил о подписании меморандума с Ираном в течение 48 часов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Лавров и Аракчи обсудили подготовку меморандума между Ираном и США. В Институте востоковедения РАН назвали содержание соглашения большим прорывом для Ирана. Лидер США выразил благодарность Путину и Си Цзиньпину за позицию по Ирану.



    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу

    Politico: Сделка США и Ирана не решит энергетические проблемы Европы

    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу
    @ Elisa Schu/dpa/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Предварительное перемирие Вашингтона и Тегерана снизило цены на топливо до мартовских минимумов, однако не избавило Европу от угрозы затяжного энергетического кризиса, отмечает Politico.

    Заключение мирного договора между США и Ираном привело к падению цен на нефть и газ до минимума с начала марта, пишет Politico. Тем не менее эксперты предупреждают, что безопасность Ормузского пролива и конкуренция за сжиженный природный газ по-прежнему вызывают серьезные опасения у европейских потребителей.

    Аналитики компании Kpler отмечают, что ущерб нефтяной инфраструктуре оказался ограниченным. По их прогнозам, возобновление экспорта может занять всего шесть недель, причем иранская добыча восстановится быстрее всего. При этом главный экономист Oxford Economics Дэниел Крал подчеркнул: «Мы еще далеки от выхода из кризиса».

    Одной из главных проблем остается вопрос о возможном введении Ираном сборов за проход через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о бесплатном открытии маршрута, но Тегеран настаивает на введении пошлин, что может замедлить восстановление транзита.

    Кроме того, Европе предстоит жесткая конкуренция с Азией за поставки сжиженного газа. Аналитики предупреждают, что рост спроса из-за погодного феномена Эль-Ниньо и возможное возвращение Китая к активным закупкам энергоносителей могут вновь взвинтить цены на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении финальной версии меморандума с Ираном.

    На фоне новостей о будущих соглашениях цены на нефть упали до 80 долларов за баррель. При этом стабилизация мировых цен на топливо займет несколько месяцев из-за простаивающих танкеров.

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    17 июня 2026, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg раскрыл условия исторического мирного договора США и Ирана

    Bloomberg: США снимут блокаду Ирана и выделят 300 млрд долларов

    Bloomberg раскрыл условия исторического мирного договора США и Ирана
    @ Christian Ohde/Imago/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран готовятся подписать меморандум о немедленном прекращении войны, который запустит 60-дневные переговоры для окончательного урегулирования конфликта и ограничения ядерной программы.

    Американские и иранские представители встретятся 19 июня в Швейцарии для официального подписания документа, передает Bloomberg. Этот шаг откроет путь к переговорам сроком на 60 дней, целью которых станет окончательное урегулирование конфликта.

    Проект меморандума состоит из 14 пунктов и подразумевает немедленное прекращение огня на всех фронтах. Соединенные Штаты обязуются в течение 30 дней снять морскую блокаду и вывести войска из прилегающих районов. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками профинансирует восстановление иранской экономики на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Важной частью договоренностей станет полная отмена всех американских и международных санкций против Исламской республики. Документ также предусматривает немедленную выдачу разрешений на экспорт иранской нефти и разморозку активов страны.

    В свою очередь Тегеран подтверждает отказ от создания ядерного оружия. До заключения итогового договора, который должен быть утвержден Советом Безопасности ООН, стороны сохранят текущее положение дел в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон разработали состоящий из 14 пунктов проект меморандума о прекращении конфликта.

    Официальное подписание этого документа состоится в Швейцарии 19 июня.

    Накануне американская сторона приступила к практическому снятию морской блокады Исламской республики.

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    17 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    Трамп усомнился в правильности исключения России из G8
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп выразил сомнение в том, что исключение России и «Большой восьмерки» было хорошей идеей.

    Президент Соединенных Штатов премьер-министром Индии Нарендрой Моди заявил о сомнениях относительно решения исключить Москву из состава G8, передает РИА «Новости».

    «У нас были прекрасные встречи во Франции. Группа стран, которая раньше была «Большой восьмеркой», теперь стала «Большой семеркой». Не знаю, было ли это правильным решением, но теперь это «Большая семерка», – подчеркнул политик.

    В апреле нынешнего года глава Белого дома уже выступал с критикой в адрес лидеров государств G7. По его словам, участники объединения совершили глупый поступок, когда исключили российскую сторону, а затем посвящали обсуждению Москвы 90% времени на своих официальных мероприятиях.

    В прошлом году на саммите G7 президент США назвал ошибочным отказ западных стран от формата G8 с Россией.

    Американский лидер счел более целесообразным участие Москвы в этом международном клубе.

    В ответ пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков указал на потерю значимости данного объединения для РФ.

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    17 июня 2026, 14:43 • Новости дня
    Опоздавший на заседание G7 Трамп пошутил про статус босса
    Опоздавший на заседание G7 Трамп пошутил про статус босса
    @ Michael Kappeler/Dts Nachr/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент США Дональд Трамп задержался к началу рабочего совещания «Большой семерки» во Франции и, войдя в зал, иронично объявил себя боссом.

    Глава американской администрации прибыл на рабочую встречу G7 во Франции с задержкой, передает ТАСС.

    Заседание началось без участия политика. Президент Франции Эммануэль Макрон открыл мероприятие в 10.25 по местному времени заявлением о скором прибытии коллеги.

    Трамп зашел в помещение, когда остальные участники уже заняли свои места. «Я здесь босс», – заявил американский лидер по пути к креслу.

    Затем глава государства предложил присутствующим представителям прессы остаться на совещание. Однако французская сторона оперативно вывела журналистов из зала.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США планировал посетить саммит G7 вопреки разногласиям с союзниками.

    На встрече глава Белого дома заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса.

    Американский лидер предложил поддержку Киеву в обмен на помощь европейских стран с Ираном.

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    17 июня 2026, 11:22 • Новости дня
    Sky News: Главная задача Киева – показать Трампу победы на фронте

    Sky News: Только успехи на фронте помогут Киеву вернуть поддержку США

    Sky News: Главная задача Киева – показать Трампу победы на фронте
    @ Ukrainian Presidential Press Service/Handout/REUTERS

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите G7 в Эвиане украинская делегация пытается заручиться поддержкой Дональда Трампа, делая ставку на симпатию американского лидера к победителям, отмечают СМИ.

    Владимир Зеленский прибыл на саммит G7 во французском Эвиане для встреч с мировыми лидерами, передает Sky News.

    Во вторник утром состоялась двухчасовая сессия, посвященная украинскому конфликту. Главная задача Киева сейчас – убедить Дональда Трампа оказать поддержку и использовать влияние Белого дома для завершения боевых действий, отмечает канал.

    Американский лидер предпочитает поддерживать победителей, поэтому демонстрация Киевом успехов на поле боя может сыграть решающую роль. После недавней сделки с Ираном появились признаки того, что Вашингтон готов вновь активно участвовать в решении украинского вопроса.

    Евросоюз в настоящий момент стал крупнейшим финансовым донором Киева, покрывая две трети бюджета страны на ближайшие два года. Брюссель предоставляет военную технику на миллионы фунтов стерлингов и рассчитывает на участие в будущих мирных переговорах. Однако Трамп привык действовать на своих условиях и может не захотеть делить лавры миротворца с европейцами.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США предложил поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном.

    Под влиянием европейских союзников американский лидер начал активнее помогать украинской стороне.

    Глава Белого дома заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании данного конфликта.

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    17 июня 2026, 10:15 • Новости дня
    The New York Times: Европейские лидеры помирились с Трампом

    NYT: Лидеры ЕС возобновили сотрудничество с Трампом после иранского соглашения

    The New York Times: Европейские лидеры помирились с Трампом
    @ IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите «Большой семерки» во Франции европейские политики заметно смягчили риторику в отношении президента США благодаря представленному им проекту мирного договора с Ираном, отмечают СМИ.

    Отношение европейских политиков к главе Соединенных Штатов заметно смягчилось, пишет The New York Times.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил американскому коллеге футбольную джерси с номером 47 и поздравил с 80-летием. Ранее союзники жестко критиковали Вашингтон за конфликт в Иране.

    Ситуация изменилась после представления проекта мирного соглашения с Тегераном. «Мы в одной команде», – заявил Мерц в соцсетях.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила успехи дипломатии и выразила надежду на открытие Ормузского пролива.

    Позиция президента США по украинскому вопросу осталась неизменной. Глава государства подтвердил, что конфликт не касается Америки, ограничивающейся продажей оружия.

    При этом он не стал проводить отдельную встречу с британским премьером Киром Стармером, уделив время лидерам ОАЭ и Катара.

    Политик отверг слухи о готовности Вашингтона инвестировать 300 млрд долларов в иранскую экономику. Итоговый договор предусматривает полный отказ ближневосточной страны от создания ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь Европы с Ираном.

    Европейские политики запланировали привлечь президента США к организации мирного диалога между Москвой и Киевом.

    Незадолго до этого глава Белого дома допустил скорое подписание американо-иранского соглашения на территории Европы.

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    17 июня 2026, 01:30 • Новости дня
    Al Arabiya узнал об условиях гарантии СБ ООН по соглашению США и Ирана

    Tекст: Катерина Туманова

    В рамках меморандума о взаимопонимании, который будет подписан между Соединенными Штатами и Ираном в Швейцарии в пятницу, предусматривается визирование договоренностей Советом Безопасности ООН, узнал телеканал Al Arabiya.

    «По данным источников Al Arabiya English, Совет Безопасности примет окончательное соглашение между США и Ираном, как только оно будет достигнуто. Источники добавили, что Вашингтон не будет вводить новые санкции против Ирана в ходе переговоров по окончательному соглашению», – приводит телеканал данные своих информаторов.

    Источники также сообщили, что в соответствии с соглашением США разрешат Ирану сразу же продавать нефть. Вашингтон предоставит исключения для экспорта иранской нефти сразу после подписания соглашения, а также исключения для услуг, связанных с продажей иранской нефти.

    Источники телеканала уточнили, что меморандум о взаимопонимании не предусматривает разблокировку замороженных иранских средств, оцениваемых в 24 млрд долларов, после подписания соглашения.

    При этом Иран обязался убрать все мины и препятствия из Ормузского пролива. Взамен, по данным источников, Соединенные Штаты выведут свои войска из окрестностей Ирана в течение 30 дней после достижения окончательного соглашения.

    Напомним, представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, МИД Швейцарии анонсировал подписание меморандума между США и Ираном. Тегеран подтвердил начало снятия морской блокады США. Замминистра иностранных дел Ирана Гариб-Абади анонсировал немедленное завершение военных действий на всех фронтах после заключения сделки.


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    17 июня 2026, 14:34 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности возобновить бомбардировки Ирана

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер предупредил Тегеран о возвращении к военным действиям при отказе выполнять условия исторического договора по разблокировке важнейшего пролива.

    Глава государства сделал жесткое предупреждение перед скорым подписанием документа в Швейцарии, передает РИА «Новости».

    «Это меморандум о взаимопонимании... Если мне это не понравится, если они не будут вести себя должным образом, мы сразу вернемся к тому, чтобы сбрасывать бомбы прямо им на головы», – подчеркнул политик на встрече с египетским коллегой.

    По словам президента США, альтернативой текущему соглашению стала бы глобальная депрессия из-за закрытия торговых маршрутов. Масштабная военная кампания Вашингтона и Израиля началась 28 февраля, унеся жизни более трех тысяч человек и полностью парализовав международное судоходство.

    Ожидается, что подписание исторического документа состоится 19 июня. Иранская сторона обязалась обеспечить безопасность прохода судов без взимания пошлин, сохранив плату за сопутствующие услуги. На выработку окончательного всеобъемлющего договора странам отведено 60 дней.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американская разведка усомнилась в готовности Тегерана пойти на ядерные уступки.

    Глава американского государства пригрозил возобновлением военных атак в случае провала переговоров.

    Замглавы МИД Ирана Казем Гариб-Абади анонсировал подписание меморандума о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

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    17 июня 2026, 12:15 • Новости дня
    Лавров и Аракчи обсудили меморандум Ирана и США

    Tекст: Вера Басилая

    Министры иностранных дел России и Ирана Сергей Лавров и Аббас Аракчи провели телефонные переговоры, уделив особое внимание деталям соглашения об урегулировании разногласий между Тегераном и Вашингтоном, сообщает МИД Ирана.

    Глава МИД Ирана Аббас Аракчи созвонился с российским коллегой Сергеем Лавровым для обсуждения ирано-американского меморандума, передает ТАСС.

    Дипломаты затронули ключевые аспекты договоренностей, направленных на снижение напряженности в отношениях с США.

    «В ходе этого телефонного разговора министр иностранных дел Ирана разъяснил детали меморандума о взаимопонимании и подчеркнул ответственность Соединенных Штатов за надлежащее выполнение его положений и необходимость полного прекращения агрессии сионистского режима против Ливана», – говорится в официальном заявлении иранского министерства.

    Помимо этого, стороны рассмотрели ряд актуальных региональных проблем. В частности, министры обменялись мнениями по вопросам двустороннего сотрудничества и текущей ситуации на Ближнем Востоке, подтвердив настрой на дальнейшее взаимодействие.

    Аракчи анонсировал подписание меморандума с США 19 июня.

    Церемонию заключения исторического соглашения в Швейцарии посетят Джей Ди Вэнс и Мохаммад-Багер Галибаф.

    Иранская сторона возложила на Вашингтон ответственность за прекращение израильских атак на ливанскую территорию.

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    17 июня 2026, 19:02 • Новости дня
    Султан Брунея восхитился красотой Казани

    Султан Брунея Хассанал Болкиах назвал Казань красивым городом

    Tекст: Денис Тельманов

    В ходе встречи с президентом Владимиром Путиным лидер Брунея Хассанал Болкиах отметил привлекательность столицы Татарстана и тепло вспомнил прошлый визит в Россию.

    Султан Брунея Хассанал Болкиах провел встречу с президентом России Владимиром Путиным, в ходе которой выразил восхищение столицей Татарстана, передает ТАСС.

    «С моего предыдущего визита в Россию прошло более 10 лет, но я все еще с теплотой вспоминаю об этом визите. Я очень рад снова оказаться в России – в красивом городе Казани», – отметил глава государства.

    Политик подчеркнул, что впервые посещает Татарстан. Он высоко оценил возможность встретиться с российским лидером, напомнив, что предыдущие контакты всегда отличались теплой атмосферой. Глава государства выразил надежду на плодотворное обсуждение в рамках саммита Россия – АСЕАН, который проходит в Казани с 17 по 19 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера с иностранными коллегами.

    В рамках мероприятия глава государства провел переговоры с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

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    17 июня 2026, 18:11 • Новости дня
    Минюст США признал сорванную атаку на турнир UFC новым покушением на Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Заговор с использованием начиненных взрывчаткой дронов во время турнира UFC в Вашингтоне официально классифицирован как попытка убийства американского президента и его окружения.

    Министерство юстиции США признало раскрытый план нападения на турнир UFC в Белом доме новым покушением на убийство президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Соответствующая информация содержится в судебных документах.

    Федеральное бюро расследований во вторник сообщило о предотвращении масштабного заговора. Злоумышленники намеревались использовать беспилотники со взрывчаткой для срыва мероприятия и провоцирования эвакуации, чтобы затем открыть снайперский огонь по людям.

    В ходе расследования установлены 23 причастных лица, пятеро из которых уже задержаны. Им может грозить пожизненное заключение и штраф в размере 250 тыс. долларов.

    «Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC, проходившем на территории Белого дома в это воскресенье», – говорится в официальном документе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранительные органы пресекли попытку теракта во время турнира UFC в Вашингтоне.

    Вице-президент страны Джей Ди Вэнс подтвердил предотвращение скоординированного вооруженного нападения на резиденцию главы государства.

    Месяцем ранее Министерство юстиции США расценило майский инцидент со стрельбой у Белого дома как очередную попытку убийства Дональда Трампа.

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    17 июня 2026, 20:31 • Новости дня
    Трамп заявил о планах изучить запрос на производство ракет Patriot на Украине

    Tекст: Денис Тельманов

    Американская администрация рассмотрит просьбу украинских властей о предоставлении разрешения на самостоятельный выпуск зенитных боеприпасов для передовых систем противовоздушной обороны Patriot, заявил президент США Дональд Трамп.

    Белый дом проанализирует обращение Киева по поводу создания снарядов для американских зенитных ракетных комплексов, передает ТАСС. Обсуждение инициативы состоялось во Франции на полях саммита Группы семи.

    «Они хотели бы иметь такую возможность. Мы рассмотрим это», – заявил американский лидер.

    Соответствующий комментарий прозвучал во время общения с прессой в рамках двусторонних переговоров с премьер-министром Индии Нарендрой Моди.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в феврале глава киевского режима Владимир Зеленский заявил об отказе США выдавать лицензии на производство ракет для комплексов Patriot.

    Летом прошлого года президент США Дональд Трамп анонсировал начало поставок данных боеприпасов на Украину из Германии.

    Американский лидер пообещал передать Киеву дополнительное вооружение за счет средств Евросоюза.

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    17 июня 2026, 11:29 • Новости дня
    Нефтяные танкеры Ирана вышли из-под блокады США в Персидском заливе

    Tекст: Дарья Григоренко

    Суда с крупными партиями сырой нефти на борту успешно вышли из зоны патрулирования американских военных кораблей в Персидском заливе, сообщила компания TankerTrackers.com, занимающаяся отслеживанием морских поставок нефти.

    ВМС США не смогли удержать в Персидском заливе три судна с 4,8 млн баррелей сырья. По данным аналитиков, это первый успешный экспорт топлива из Исламской республики за последние два месяца, передает РИА «Новости».

    «По меньшей мере два супертанкера VLCC компании NITC Diona (9569695) и Hero2 (9362073) вышли из-под блокады ВМС США, перевозя в общей сложности 3,8 млн баррелей иранской сырой нефти... Третий танкер NITC класса «Суэцмакс» покинул линию блокады с одним млн баррелей иранской сырой нефти», – сообщили представители сервиса TankerTrackers.

    Специалисты морского мониторинга также уточнили объемы поставок. С апреля Тегеран смог отправить из Оманского залива лишь 9 млн баррелей нефтепродуктов из-за жестких ограничений со стороны американского флота.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Белый дом разрешил снять американскую морскую блокаду.

    Заместитель главы МИД Ирана Мажид Тахт-Раванчи подтвердил начало процесса отмены ограничений на судоходство.

    Месяцем ранее Исламская республика сократила добычу нефти из-за риска переполнения хранилищ.

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