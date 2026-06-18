  • Новость часаЖурналист Axios сообщил о подписании Трампом меморандума с Ираном
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    «Большая семерка» обрекает Украину на еще одну тяжелую зиму
    Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Запад прицельно бьет по нашей национальной идентичности
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском
    Лавров ответил на слова министра обороны Украины «сделать Крым островом»
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»
    ЦИК Армении разрешил уголовное преследование экс-президента Кочаряна
    18 июня 2026, 00:10 • Новости дня

    Аэропорт Внуково перешел на работу с рейсами по согласованию

    Tекст: Катерина Туманова

    Столичный аэропорт Внуково принимает и выпускает рейсы по согласованию, сообщил в Max-канале представитель Росавиации.

    «Аэропорт Внуково принимает и отправляет рейсы по согласованию с соответствующими органами в связи с введением временных ограничений на использование воздушного пространства в районе авиагавани», – написал он.

    В Росавиации уточнили, что в расписании рейсов возможны корректировки, статус рейса можно уточнить с помощью онлайн-табло аэропорта. 

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Собянин сообщил об уничтожении 18 дронов ВСУ на пути к Москве с утра среды. При этом в ночь на среду над Россией сбили 157 украинских дронов.


    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 18:31 • Новости дня
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    Умер летчик-космонавт и депутат Госдумы Александр Самокутяев
    @ Рамиль Ситдиков/РИА Новости

    Tекст: Денис Тельманов

    Российский летчик-космонавт, Герой России и депутат Государственной думы Александр Самокутяев ушел из жизни в возрасте 56 лет.

    О смерти выдающегося деятеля отечественной космонавтики сообщили в пресс-службе губернатора и правительства Пензенской области, передает ТАСС. Власти региона выразили глубокие соболезнования в связи с тяжелой утратой.

    «Губернатор Пензенской области Олег Мельниченко, председатель Законодательного собрания Пензенской области Вадим Супиков, депутаты Законодательного собрания Пензенской области, члены правительства Пензенской области, глава города Пензы Олег Денисов и врио председателя Пензенской городской Думы Сергей Васянин выражают соболезнования родным и близким летчика-космонавта Российской Федерации, Героя России, депутата Государственной думы Федерального Собрания Российской Федерации восьмого созыва, почетного гражданина города Пензы Самокутяева Александра Михайловича, скончавшегося на 57-м году жизни 17 июня 2026 года», – говорится в официальном заявлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в марте текущего года скончался депутат Госдумы Юрий Швыткин.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    17 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета трубопроводного газа из РФ

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа, который предусматривает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.

    В Евросоюзе в среду, 17 июня, стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа. Регламент, окончательно утвержденный Советом ЕС в январе 2026 года, предполагает полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года, напоминает РИА «Новости».

    Мера вызывает острые споры внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают документ в Суде ЕС, указывая, что он является санкционным механизмом. Отдельный иск подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток – 2», требуя отменить регламент из-за невозможности коммерческого использования газопровода.

    На фоне энергокризиса политики и бизнесмены в Германии, Словакии и Венгрии призывают частично возобновить закупки российских энергоносителей из-за высокой стоимости альтернатив.

    Однако в Еврокомиссии настаивают на необходимости отказа от российского газа для укрепления энергетической безопасности и предотвращения использования поставок как «инструмента политического давления».

    В России многократно отмечали ошибочность действий Запада. В Москве подчеркивали, что отказавшиеся страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

    Напомним, в апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа. 
    МВФ сообщил о двукратном превышении промышленных цен на энергоносители в Евросоюзе по сравнению с США. Замглавы МИД Грушко назвал отказ от российских ресурсов главной причиной энергетической уязвимости европейских стран.

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    17 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    В Центральной России ограничили полеты малой авиации

    Росавиация: В Центральной России ограничили полеты малой авиации

    Tекст: Валерия Городецкая

    Главный центр Единой системы организации воздушного движения по представлению Минобороны ограничил полеты малой авиации.

    Мера затрагивает ряд регионов Центральной России и касается легких и сверхлегких воздушных судов на высоте до 5,2 километра, сообщается в канале Росавиации в Max.

    «По представлению Минобороны, Главный центр единой системы ОрВД установил временный режим, ограничивающий полеты в диапазоне высот от земли до 5200 метров легких и сверхлегких самолетов и гражданских беспилотных воздушных судов, за исключением воздушных судов государственной и экспериментальной авиации», – говорится в сообщении ведомства.

    Временный режим начнет действовать с 20 июня 2026 года. Ограничения сохранятся до особого уведомления.

    Ранее Министерство обороны России направило представление о введении особого режима полетов в Московской воздушной зоне.

    Ассоциация владельцев воздушных судов анонсировала полный запрет на перемещение легких самолетов на высотах до 5100 метров.

    Несколькими днями ранее Росавиация ввела временные ограничения на работу аэропортов Сочи, Саратова и Краснодара.

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    17 июня 2026, 21:21 • Новости дня
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    МИД: Запад перенес подрывную активность против России с Балтики в Атлантику
    @ Евгений Мессман/ТАСС

    Tекст: Денис Тельманов

    Западные государства расширили зону гибридной активности против России, перенеся подрывные действия с Балтийского моря на другие стратегические акватории, включая Атлантику, заявил заместитель главы МИД Александр Грушко.

    География подрывных действий западных стран расширилась на Ла-Манш, Средиземное море и Атлантический океан, передает ТАСС. Изначально подобная активность была сосредоточена преимущественно в акватории Балтийского моря.

    Заместитель главы МИД РФ Александр Грушко отметил, что эти шаги направлены на блокировку доступа России к важнейшим маршрутам.

    «Развязанная Западом гибридная война против Российской Федерации в большой степени опирается на беззастенчивые попытки ограничения доступа нашей страны к стратегическим морским коммуникациям для доставки российских энергоносителей, прерывая таким образом поступление жизненно необходимых углеводородов в страны Глобального Юга и Востока», – подчеркнул дипломат.

    По словам замминистра, смещение фокуса усилий западных государств произошло после того, как российский Военно-морской флот принял меры по демонстрации флага на Балтике.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в апреле заместитель главы МИД России Александр Грушко заявил о попытках НАТО ограничить российские грузоперевозки на Балтике.

    В начале июня Евросоюз разрешил кораблям своей миссии IRINI задерживать танкеры с российской нефтью в Средиземном море.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова подчеркнула готовность Москвы защищать отечественные грузы любыми доступными инструментами.

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    17 июня 2026, 22:37 • Новости дня
    ООН осудила атаку украинского дрона на автобус с детьми под Брянском

    Tекст: Катерина Туманова

    Организация Объединенных Наций (ООН) выступила с резким осуждением ударов по мирному населению после атаки украинского беспилотника на автобус в Брянской области, заявил официальный представитель генерального секретаря международной организации Стефан Дюжаррик.

    «Нам известно о сообщениях о предполагаемом нападении с использованием дрона на автобус, в котором ехала белорусская юношеская футбольная команда, в Брянской области Российской Федерации, в результате чего, по имеющимся данным, один человек погиб, а несколько других получили ранения», – заявил он ТАСС.

    Дюжаррик подчеркнул, что организация осуждает любые атаки на мирных жителей и гражданские объекты вне зависимости от места их совершения.

    Он добавил, что подобные действия грубо нарушают нормы международного гуманитарного права и должны быть незамедлительно прекращены.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник 17 июня атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области. Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту атаки на автобус с детьми. На этой же трассе в тот же день дрон ВСУ ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 04:31 • Новости дня
    Эксперт назвала самые популярные у мошенников фразы-уловки

    Эксперт Шилина: Мошенники используют манипулятивные фразы

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники используют манипулятивные фразы, чтобы отключить критическое мышление жертвы, давя на эмоции и создавая ощущение срочности, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    По ее словам, аферисты могут говорить о заканчивающемся договоре на обслуживание номера, случайном переводе денег на карту или подозрительном входе в личный кабинет.

    «Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: «У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу». «Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам». «В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру», – рассказала Шилина РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что знание этих слов-маркеров помогает вовремя распознать угрозу. Ознакомиться с распространенными уловками можно на портале проекта.

    Специалисты отслеживают новые методы злоумышленников и собирают конкретные фразы, чтобы помочь гражданам не запутаться в потоке информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры. Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками. В МВД раскрыли выдающие телефонных мошенников секретные фразы.


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    17 июня 2026, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены на подлете к столице силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    17 июня 2026, 20:20 • Новости дня
    Росатом сообщил о планах строительства десятков энергоблоков для стран АСЕАН

    Лихачев сообщил о планах Росатома построить десятки энергоблоков в странах АСЕАН

    Tекст: Денис Тельманов

    Российская госкорпорация «Росатом» намерена возвести множество малых атомных станций, а также несколько крупных объектов мегаваттного класса в государствах Юго-Восточной Азии, сообщил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Отечественные атомщики договорились о масштабном сотрудничестве с зарубежными партнерами, передает ТАСС. Речь идет о создании множества реакторов малой мощности и как минимум пяти-семи крупных станций-миллионников.

    «Все определяется, конечно же, заказчиком и его потребностями в электроэнергии. Если мы возьмем даже половину из 11 стран АСЕАН, с которыми у нас заключены межправительственные соглашения и есть базовые договоренности о форматах, то это, без всякого преувеличения, – десятки малых энергоблоков и, я думаю, что не меньше пяти-семи возможных энергоблоков уже мегаваттного класса, блоков-миллионников», – пояснил глава Росатома Алексей Лихачев.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в Казани открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН.

    В марте Москва и Ханой подписали межправительственное соглашение о возведении атомной электростанции на вьетнамской территории.

    До этого госкорпорация «Росатом» предложила этой республике проекты наземных и плавучих станций малой мощности.

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    17 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО уничтожены десять дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек. Средства ПВО сбили 151 украинский дрон за семь часов во вторник.


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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области

    Командование ВСУ создает в Черниговской области поток дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как своими решениями командование ВСУ создает потоки дезертиров.

    «В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150 отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье. Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продолжают стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, также бои идут в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях в Сумском районе, где штурмовики продвинулись на 19 участках до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурм-группы продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В ходе зачистки лесных массивов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяты в плен трое военнослужащих 119 обр ТерО», – поделились бойцы.

    На Харьковском направлении в лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров, причем стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района.

    «В лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде», – рассказали «Северяне».

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. На двух участках бойцы продвинулись на расстояние до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», –  указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» уничтожила свыше 70 БПЛА ВСУ за июнь в Харьковской области. Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования эвакуировать раненых. Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск.

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    17 июня 2026, 03:46 • Новости дня
    Прокуратура потребовала назначить блогеру Лерчек повторную судмедэкспертизу

    Tекст: Катерина Туманова

    Прокуратура обратилось в столичный суд для проверки состояния здоровья блогера Лерчек после ее публикаций о силовых тренировках на фоне тяжелого заболевания, также в суд направлен запрос проверить отца младшего ребенка блоггера Луиса Сквирччиариани, следует из материалов дела.

    Поводом для обращения стали публикации девушки в социальных сетях.

    «Очередную волну общественного возмущения вызвал тот факт, что подсудимая в день прохождения очередного сеанса химиотерапии поделилась с подписчиками информацией о том, что после обеда того же дня уже тренируется в спортзале фитнес-клуба, поднимает тяжести», – указано в документах, с которыми ознакомился ТАСС.

    Незадолго до этого блогер заявляла, что перенесла хирургическое вмешательство по восстановлению позвонков, разрушенных метастазами. Заявители подчеркнули, что подобные физические нагрузки после такой операции категорически противопоказаны и физически невозможны.

    В связи с этим прокуратура попросила применить меры реагирования и к сожителю подсудимой.

    Напомним, дело Лерчек выделено в отдельное производство и приостановлено до ее выздоровления, домашний арест для нее отменен. Валерия Чекалина лечится в НМИЦ онкологии имени Блохина, куда попала после родов в феврале.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, СК России в апреле отказался возбуждать дело против блогера Лерчек. При этом ее бывший муж Чекалин рассказал о борьбе Лерчек с раком четвертой стадии. В марте Лерчек полностью погасила долг перед государством в размере 176 млн рублей.

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    17 июня 2026, 02:24 • Новости дня
    Франция покинула тройку главных европейских поставщиков вина России

    Tекст: Катерина Туманова

    В апреле Франция сместилась на четвертое место в списке крупнейших экспортеров вина на российский рынок, уступив позицию Польше, следует из данных Евростата.

    Поставки французского вина в Россию сократились на пятую часть, составив 3,8 млн евро, передает РИА «Новости» со ссылкой на данные Евростата. Лидером рейтинга по итогам апреля осталась Италия, несмотря на снижение экспорта на 13,5% – до 13,9 млн евро.

    Второе место сохранила Латвия, увеличившая поставки на 12,8% – до 9,3 млн евро. На третью строчку поднялась Польша, нарастившая экспорт на 1,2% – до 4,8 млн евро.

    Замкнула пятерку Испания, чьи поставки в апреле 2026 года упали до 2,4 млн евро, что стало минимумом с декабря 2023 года.

    В целом экспорт вин из стран Евросоюза в Россию за месяц снизился на 5,4%, составив 40 млн евро.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Россия в апреле резко увеличила закупки французского вина, а также утроила импорт виски из Испании. Россия с большим отрывом заняла первое место среди импортеров грузинского вина.

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