Россияне назвали способы решения конфликтов с соседями

Tекст: Алёна Задорожная

«Все напряженные ситуации с соседями нужно решать тихо, мирно, полюбовно, если это возможно», – уверен респондент. «В любом случае вариант с применением физической силы маловероятен. Скорее нужно говорить об обращении к соответствующим службам», – добавил он, назвав в качестве вариантов управляющую компанию и полицию. О стражах правопорядка сказала и другая опрошенная: «Чаще всего достаточно просто поговорить с соседями. Но если они совсем не понимают, возможно привлечь участкового».

Впрочем, не все готовы сразу звонить в полицию. «Конфликт с соседями можно решать по-разному: покричать, пригрозить, вызвать полицию», – уверена еще одна девушка. А молодой человек предпочитает действовать напрямую: «А мы в любой спорной ситуации стучимся к соседям в квартиру и разговариваем».

Собеседники сходятся на том, что диалог все же важнее силовых методов. «Конечно, надо решать конфликты мирно. Действует только разговор. А как иначе? Стрелять-то сейчас нельзя, за это могут привлечь к ответственности», – сыронизировала другая горожанка. А одна из женщин предложила нестандартный компромисс: «Можно условиться с соседями: сегодня мы шумим, завтра – вы. Если это, конечно, не касается маленьких детей».

Впрочем, есть и те, кто предпочитает не договариваться, а воздействовать. «У меня есть виброколонка bluetooth, я включаю соседям музыку в потолок и стены, бью по полу. Пару соседей я уже «вылечил». С некоторыми договорился, познакомился», – делится практикой молодой человек.

Однако большинство все же избегают радикальных мер. «Стучать по батареям – это последний вариант», – возражает москвичка. «До какого-то момента я терплю поведение соседей. Вдруг у них случилась экстренная ситуация, предполагающая шум», – поясняет она. И рекомендует начать с малого: «Для начала, пожалуй, стоит написать в домовой чат», – напоминает девушка.

Некоторые же не готовы даже к этому. «Я склоняюсь к тому, чтобы молчать, занимая тихую позицию. Ну а что я могу сделать?» – признается девушка. Другой опрошенный пошел еще дальше: «Соседи на предыдущем месте, где я снимал квартиру, оставляли в подъезде мешки с мусором. Сначала я их выносил, а потом перестал, надоело», – поделился опрошенный.

Есть и те, кто решил проблему раз и навсегда. «У меня частный дом и мы живем вдалеке от людей. Всем рекомендую», – заключила девушка.

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