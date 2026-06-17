Сборная Аргентины разгромила Алжир благодаря историческому хет-трику Месси

Сборная Аргентины разгромила Алжир благодаря хет-трику Месси

Tекст: Катерина Туманова

Национальная команда Аргентины обыграла сборную Алжира со счетом 3:0 в матче первого тура группы J. Встреча мирового первенства состоялась на стадионе в Канзасе. Все три мяча в ворота соперников отправил Лионель Месси, отличившийся на 17-й, 60-й и 76-й минутах, передает РИА «Новости».

В возрасте 38 лет и 357 дней нападающий стал самым возрастным футболистом, забившим более одного гола в рамках чемпионата мира. Таким образом он превзошел исторический рекорд камерунца Роже Милла, установленный на турнире 1990 года.

Свой следующий матч аргентинские футболисты проведут 22 июня против команды Австрии. В этот же день алжирская сборная встретится с командой Иордании.

Текущий мундиаль впервые в истории проходит с участием 48 сборных. Соревнования принимают сразу три страны – США, Канада и Мексика, а финал турнира запланирован на 19 июля.

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