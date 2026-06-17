Сборная Португалии сыграла вничью с командой ДР Конго

Tекст: Катерина Туманова

Встреча группы K, состоявшаяся в среду в американском Хьюстоне, завершилась ничьей. Счет в матче открыл португалец Жуан Невеш на шестой минуте. От поражения конголезцев спас гол Йоана Виссы в добавленное к первому тайму время (45+5), передает РИА «Новости».

Перед стартовым свистком собравшиеся на стадионе почтили память бывшего вингера сборной Португалии Диогу Жоты, трагически погибшего в ДТП 3 июля прошлого года. Почетными гостями Португальской футбольной федерации на этой игре стали родители футболиста.

Капитан португальской команды Криштиану Роналду вышел на поле в возрасте 41 года и 132 дней, установив рекорд как самый возрастной игрок стартового состава в истории мировых первенств. Кроме того, он повторил достижение аргентинца Лионеля Месси, приняв участие в своем шестом чемпионате мира.

Гол форварда «Ньюкасла» Виссы оказался первым для сборной ДР Конго на чемпионатах мира. Ранее команда выступала на турнире в 1974 году под названием сборной Заира, потерпев три поражения всухую.

В следующем туре, 23 июня, португальцы сыграют с Узбекистаном, а ДР Конго встретится с Колумбией.

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