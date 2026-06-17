Путин провел встречу с главой МИД Турции в Казани

Tекст: Тимур Шайдуллин

В Казани на полях саммита Россия – АСЕАН президент Владимир Путин встретился с министром иностранных дел Турции Хаканом Фиданом, передает ТАСС.

Переговоры прошли в Татарском государственном академическом театре имени Галиасгара Камала, где ранее состоялась церемония официальной встречи глав делегаций предстоящего саммита.

Турецкий министр иностранных дел прибыл в Россию на два дня, с 16 по 17 июня 2026 года, по приглашению главы российского МИД Сергея Лаврова. Помощник президента Юрий Ушаков сообщил журналистам, что Фидан сам запросил встречу с российским лидером, и просьба была удовлетворена.

До беседы с Путиным Фидан провел переговоры с Лавровым, заявив о готовности Турции и далее организовывать переговоры между Россией и Украиной, считая приоритетом возвращение к дипломатии. Он также дал понять, что Анкара не одобряет удары по гражданским. Кроме того, Фидан встретился с секретарем Совбеза России Сергеем Шойгу, обсуждая, в частности, совместную работу по Украине.

Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите в Казани президент РФ Владимир Путин заявил о взаимном стремлении России и стран АСЕАН расширять сотрудничество в политике, экономике и гуманитарной сфере.