Путин заявил о стремлении России и АСЕАН к справедливому мироустройству

Tекст: Денис Тельманов

Российский лидер поприветствовал участников саммита в Казани и подчеркнул приверженность сторон собственной модели развития, передает ТАСС.

«Что важно, мы вместе выступаем за формирование справедливой системы мироустройства, отстаиваем принципы суверенного равенства государств, невмешательства во внутренние дела», – сказал глава государства.

По словам президента, оба партнера уважают национальную самобытность друг друга и признают культурно-цивилизационное разнообразие мира. Никто из участников объединения не навязывает свои взгляды окружающим, что составляет главную силу сотрудничества.

Кроме того, Владимир Путин напомнил об успешном обучении десятков тысяч студентов из стран ассоциации в отечественных вузах.

«Полученные ими знания и профессии – инженеров, педагогов, врачей, юристов, экономистов и многих других – приносили и приносят до сих пор практическую пользу согражданам ваших стран», – сказал президент.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин прибыл в Казань для работы на саммите Россия – АСЕАН.

Глава государства дал официальный старт юбилейной встрече на торжественном приеме.

Российский лидер указал на взаимное стремление стран к расширению сотрудничества.