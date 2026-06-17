Дочери погибшей при ударе ВСУ по автобусу белоруски не поверили в ее смерть

Семья убитой при атаке ВСУ на автобус женщины отказалась верить случившемуся

Tекст: Ольга Иванова

Бывший супруг погибшей Виктории Горошко поделился подробностями трагедии, передает RT. По его словам, 21-летние дочери-двойняшки не смогли сразу поверить в смерть матери при атаке ВСУ на белорусский автобус. Сам мужчина узнал о происшествии из социальных сетей.

«Потом мне звонит кума, говорит: «А ты в курсе, что с Викой?» Она мне сказала, что Вика погибла. Я знал, что они с Алексеем собирались на отдых, но не думал, что они были в этом автобусе», – рассказал собеседник издания.

Всего за два дня до трагедии Виктория вместе с дочерьми приезжала поздравить бывшего мужа с днем рождения. Мужчина отметил, что они сохранили теплые отношения после расставания. Женщина работала в магазине, а брак пара заключала еще на Украине в Луганске, откуда позже переехала в Белоруссию.

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