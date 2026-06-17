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    17 июня 2026, 19:48 • Новости дня

    Путин произнес тост за укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН в Казани пожелал здоровья главам делегаций и процветания странам-участницам юбилейного саммита.

    Владимир Путин на приеме в честь участников саммита Россия – АСЕАН выступил с тостом за дальнейшее укрепление взаимодействия, передает ТАСС. Мероприятие проходит в Казани.

    «Предлагаю тост за здоровье глав делегаций и всех присутствующих, за дальнейшее укрепление стратегического партнерства России и АСЕАН, за развитие и процветание наших стран, счастье и благополучие наших народов, за успех юбилейного саммита», – заявил глава государства.

    Ранее президент России Владимир Путин прибыл в Казань для участия в саммите.

    На полях мероприятия российский лидер встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Владимир Путин заявил о широких перспективах сотрудничества с АСЕАН в области энергетической безопасности.

    15 июня 2026, 14:00 • Новости дня
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    Министр транспорта предложил Путину построить две новые ВСМ
    @ Илья Питалев/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Министр транспорта Андрей Никитин предложил президенту Владимиру Путину следующими построить ВСМ Москва – Нижний Новгород – Казань и Москва – Минск, сообщили в Кремле.

    Президент России Владимир Путин предложил министру транспорта Андрею Никитину обсудить развитие первой в стране высокоскоростной железнодорожной магистрали, сообщается на сайте Кремля.

    «Вопросов много, комплекс у вас огромный. Давайте с этого и начнем – с ВСМ, с высокоскоростной магистрали. Как работа идет?» – поинтересовался российский лидер.

    «По вашему поручению проработали возможные дальнейшие варианты развития ВСМ», – доложил чиновник.

    Никитин отметил, что оценка проектов проводилась с учетом сокращения времени в пути, пассажиропотока, инвестиций и вклада в валовой внутренний продукт. Самым эффективным внутренним маршрутом признан участок от Москвы до Нижнего Новгорода с последующим продлением до Казани.

    По словам докладчика, именно эта дорога обеспечит максимальный экономический прирост. Вторым по значимости и интересу назван международный проект магистрали между российской столицей и Минском.

    В начале года глава Минтранса Андрей Никитин анонсировал доклад президенту о последовательности строительства новых высокоскоростных магистралей.

    Осенью прошлого года премьер-министр Михаил Мишустин сообщил о планах прокладки маршрутов до белорусской столицы и Екатеринбурга.

    Еще в 2024 году российский лидер Владимир Путин назвал вполне реальным возведение скоростных трасс в направлении Казани и Адлера.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    15 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    Путин продлил разрешение иностранцам платить за газ в рублях
    @ Егор Алеев/ТАСС

    Tекст: Дарья Григоренко

    Президент России Владимир Путин подписал указ, продлевающий разрешение для иностранных компаний оплачивать российский газ в рублях.

    Соответствующий указ размещен на официальном портале правовой информации. Изменения вносятся в указ главы государства от 31 марта 2022 года о специальном порядке исполнения обязательств иностранными покупателями. Теперь расчеты за топливо можно проводить не только через Газпромбанк, но и с использованием счетов в других российских кредитных организациях.

    Новые правила будут действовать до 1 октября 2026 года.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в декабре 2024 года президент России разрешил зарубежным покупателям оплачивать газ через любые российские банки.

    Летом прошлого года глава государства продлил действие этого механизма до 1 октября 2025 года.

    В марте текущего года срок оплаты топлива в рублях через разные кредитные организации увеличили до 1 июля 2026 года.

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    16 июня 2026, 10:20 • Новости дня
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    Путин подписал указ о проведении выборов в Госдуму
    @ Михаил Метцель/РИА Новости

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Владимир Путин подписал указ, который устанавливает проведение выборов депутатов Государственной Думы в сентябре 2026 года.

    «Назначить выборы депутатов Государственной Думы Федерального Собрания Российской Федерации нового созыва на 20 сентября 2026 года», – цитирует документ РИА «Новости».

    Указ вступает в силу со дня его официального опубликования.

    Ранее глава государства называл выборы в Госдуму важнейшим политическим событием.

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    17 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился принять экстренные меры для спасения раненых после удара украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

    Президент России связался по телефону с главой Минздрава Михаилом Мурашко, поручив ему незамедлительно организовать помощь жертвам удара украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

    «Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    На помощь пострадавшим пассажирам отправились три бригады белорусских медиков.

    На этой же трассе вражеский дрон ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    17 июня 2026, 08:57 • Новости дня
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выпустил автобиографию, в которой подчеркнул, что любые объективные исследования всегда доказывали безоговорочное доверие граждан к президенту РФ Владимиру Путину.

    Вэнс обратил внимание на популярность президента России среди населения. В своей книге он сделал акцент на отношении обычных граждан к главе государства, передает ТАСС.

    «Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал политик в мемуарах.

    Автор также вспомнил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда он встретился с неназванным диссидентом и узнал о психологии российского государства больше, чем за долгие недели чтения западной прессы, пишет Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американский вице-президент назвал Владимира Путина расчетливым политиком.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к мнению своих граждан.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном уровне поддержки главы государства среди населения.

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    16 июня 2026, 14:54 • Новости дня
    Путин поручил учредить премию имени Вербицкой за вклад в изучение русского языка

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент России Владимир Путин распорядился учредить международную премию имени советского и российского лингвиста Ларисы Вербицкой за вклад в изучение и сохранение русского языка.

    В документе говорится: «Отмечая выдающийся вклад Л.А. Вербицкой в сохранение и развитие русского языка и в связи с исполняющимся в 2026 году 90-летием со дня ее рождения, постановляю: Одобрить инициативу ряда организаций по увековечиванию памяти Л.А. Вербицкой», передает РИА «Новости».

    Согласно указу, правительству поручено обеспечить учреждение Международной премии имени Л. А. Вербицкой за выдающийся вклад в изучение, сохранение и продвижение русского языка и русской речевой культуры, а также утвердить положение об этой награде.

    Кроме того, на базе Российской академии образования будет создан академический культурно-просветительский центр имени Ларисы Вербицкой, который, как следует из документа, станет еще одной формой увековечения памяти ученого-лингвиста.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин в ходе заседания Совета по поддержке русского языка и языков народов потребовал увеличить часы преподавания русского языка для будущих учителей.

    Президент Владимир Путин на том же заседании заявил о начале разработки в вузах учебного модуля «Русский язык как государственный».

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    16 июня 2026, 18:29 • Новости дня
    Учительница Путина рассказала о его школьных годах

    Школьный педагог Путина вспомнила о его широком кругозоре в детстве

    Учительница Путина рассказала о его школьных годах
    @ Александр Казаков/РИА Новости

    Tекст: Валерия Городецкая

    Школьный педагог президента России Владимира Путина Вера Гуревич поделилась воспоминаниями о детстве главы государства, отметив его любознательность и умение находить общий язык со сверстниками.

    Гуревич отметила, что Путин отличался широким кругозором и легко находил контакт как с одноклассниками, так и с дворовыми ребятами, передает телеканал RT. По ее словам, в возрасте 11-12 лет он интересовался практически всем.

    «Он был интересным учеником. Его интересовало все. Я удивлялась. Ему было лет 11-12, а его уже интересовало все: и дворовые жители – мальчишки его возраста, чуть старше, и мальчишки, которые непосредственно с ним в классе были», – вспомнила педагог.

    Гуревич рассказала, что позже интересовалась у Путина, как ему удавалось быть своим среди разных компаний. Будущий лидер объяснил это тем, что ему было легко находить общий язык со всеми, поскольку он стремился понять интересы разных категорий ребят. Педагог также добавила, что уже с 13 лет могла обсуждать с ним взрослые темы, в том числе политические.

    Ранее Гуревич показала купленное Путиным на первые заработанные деньги кольцо.

    Педагог заявила о гордости за своего знаменитого ученика.

    В прошлом месяце президент России пригласил первую учительницу на парад Победы в Москве.

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    16 июня 2026, 19:12 • Новости дня
    Кремль: Путин проведет двусторонние встречи на саммите АСЕАН в Казани

    Tекст: Вера Басилая

    В Казани 17-18 июня состоится саммит Россия – АСЕАН, приуроченный к 35-летию отношений между Россией и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, где президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи, сообщили в Кремле.

    Масштабное мероприятие пройдет 17 и 18 июня и будет приурочено к 35-летию отношений между Москвой и Ассоциацией государств Юго-Восточной Азии, сообщили в Кремле. Лидеры планируют оценить текущее стратегическое партнерство и определить будущие векторы развития в политике, экономике и гуманитарной сфере.

    Участники встречи обменяются мнениями по ключевым международным проблемам. По итогам переговоров ожидается утверждение казанской декларации и комплексного плана действий. Кроме того, президент России Владимир Путин проведет отдельные двусторонние встречи с главами иностранных делегаций.

    Параллельно с основным событием 17 июня состоится профильный деловой форум. На этой площадке предприниматели обсудят перспективы расширения торгово-экономического взаимодействия.

    Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что Владимира Путина на саммите Россия – АСЕАН ожидает переговорный марафон.

    Президент Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита.

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    16 июня 2026, 19:22 • Новости дня
    Кремль опроверг обсуждение встречи Путина и Зеленского с Трампом

    Ушаков: Путин и Трамп не обсуждали возможность встречи с Зеленским в США

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президенты России и США Владимир Путин и Дональд Трамп во время недавней телефонной беседы не обсуждали возможность проведения в США встречи с Владимиром Зеленским, сообщил помощник российского лидера Юрий Ушаков.

    «Нет, такая возможность не обсуждалась», – подчеркнул представитель Кремля, отвечая на соответствующий вопрос журналистов, передает ТАСС.

    По словам Ушакова, российская сторона не получала никаких официальных предложений об организации трехстороннего саммита. Он также добавил, что видел упоминания об этой инициативе исключительно в сообщениях средств массовой информации.

    В январе президент США предлагал рассмотреть возможность встречи российского лидера с Зеленским.

    Осенью прошлого года Ушаков опроверг наличие договоренностей о проведении таких переговоров.

    Ранее представитель Кремля исключил практическое обсуждение личных контактов глав двух государств.

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    15 июня 2026, 10:56 • Новости дня
    Путин поздравил дорогого друга Си Цзиньпина с днем рождения

    Путин поздравил Си Цзиньпина с днем рождения

    Tекст: Вера Басилая

    Президент Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.

    Путин адресовал теплые слова председателю КНР. В своем обращении президент отметил значительные достижения Китая под руководством Си Цзиньпина в экономике и науке.

    «Под Вашим руководством Китайская Народная Республика добивается впечатляющих достижений в экономическом, социальном и научно-техническом развитии, последовательно укрепляет свои позиции на мировой арене», – говорится в тексте телеграммы на сайте Кремля.

    «Тепло вспоминаю нашу недавнюю встречу в Пекине, в полной мере подтвердившую позитивную динамику российско-китайских связей на всех основных направлениях. Достигнутые договоренности имеют большое значение для дальнейшего укрепления отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия между нашими странами», – отметил Путин.

    По словам Путина, Россия и Китай продолжат конструктивный диалог и тесную совместную работу на благо дружественных народов, в интересах построения справедливого, по-настоящему демократического многополярного миропорядка.

    «Искренне желаю Вам, дорогой друг, доброго здоровья, счастья, благополучия и новых успехов в государственной деятельности», – заявил Путин.

    Ранее официальная встреча лидеров двух государств в Пекине продлилась почти три часа.

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    15 июня 2026, 06:15 • Новости дня
    Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на полях саммита АТЭС

    Представитель МИД Бердыев: Путин и Си Цзиньпин проведут встречу на саммите АТЭС

    Встреча Путина и Си Цзиньпина запланирована на полях саммита АТЭС
    @ kremlin.ru

    Tекст: Антон Антонов

    Президент России Владимир Путин и китайский лидер Си Цзиньпин планируют провести переговоры во время саммита АТЭС в Шэньчжэне осенью, сообщил посол по особым поручениям МИД России по вопросам G20 и АТЭС Марат Бердыев.

    «Мы планируем двустороннюю встречу с Китайской Народной Республикой на уровне лидеров», – приводит слова дипломата РИА «Новости».

    Саммит АТЭС состоится 18–19 ноября в китайском городе Шэньчжэнь.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Бердыев заявил о попытках Запада сорвать российское председательство в АТЭС.

    Помощник президента Юрий Ушаков анонсировал осенний визит Путина на саммит организации в китайский Шэньчжэнь.

    В мае лидеры двух государств приняли в Пекине совместную декларацию о становлении многополярного мира.

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    16 июня 2026, 14:32 • Новости дня
    Путин указал на проблему с недофинансированием системы ЖКХ

    Путин указал на острую проблему недофинансирования ЖКХ Северной Осетии

    Tекст: Вера Басилая

    Проблема с недофинансированием системы жилищно-коммунального хозяйства есть по всей России, но в Северной Осетии она стоит особенно остро, заявил президент Владимир Путин на встрече в Кремле с главой республики Сергеем Меняйло.

    Владимир Путин обсудил трудности коммунальной сферы с руководителем Северной Осетии Сергеем Меняйло, следует из сообщения на сайте Кремля.

    «Система ЖКХ – везде есть проблемы, недофинансирование, но в республике они стоят достаточно остро», – подчеркнул президент.

    В свою очередь Сергей Меняйло доложил о закупке нового оборудования для крупнейшего на Северном Кавказе водоканала. Также глава региона добавил, что специалисты проложили 15 километров газопровода для подключения горных сел.

    «Очень важно, чтобы люди почувствовали, что качество жизни улучшается», – отреагировал президент.

    В феврале президент России Владимир Путин отметил значительные потери воды в системах ЖКХ Северной Осетии.

    Премьер-министр Михаил Мишустин заявил о многолетнем накоплении трудностей в коммунальной сфере.

    На обновление инфраструктуры до 2030 года потребуется не менее 4,5 трлн рублей.

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    15 июня 2026, 14:48 • Новости дня
    Лавров заявил о готовности США решить конфликт на Украине

    Лавров: Трамп сообщил Путину о желании завершить конфликт на Украине

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент США Дональд Трамп в беседе с президентом России Владимиром Путиным выразил готовность содействовать разрешению украинского конфликта, сообщил глава МИД Сергей Лавров.

    Телефонный разговор между главами государств состоялся 14 июня, передает РИА «Новости».

    «Вчера был телефонный разговор между президентом Путиным и президентом Трампом, они касались этой темы. Президент Трамп в общем-то подтвердил, что он заинтересован содействовать и искать справедливое решение, долгосрочное решение украинского кризиса», – сообщил журналистам Лавров.

    Российский министр подчеркнул, что Москва намерена внимательно следить за дальнейшими действиями Вашингтона. По его словам, теперь предстоит увидеть, какие конкретные шаги предпримет американская сторона для реализации заявленных намерений.

    В начале июня американский лидер анонсировал активное участие администрации США в разрешении украинского конфликта.

    Ранее Трамп выразил уверенность в скором нахождении путей урегулирования ситуации.

    Путин со своей стороны подтвердил предпочтительность переговорного процесса для достижения целей спецоперации.

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    15 июня 2026, 12:47 • Новости дня
    Ушаков рассказал об откликах на поздравление Путина председателю КНР

    Ушаков отметил положительные отклики на поздравление Путина председателю КНР

    Tекст: Вера Басилая

    Помощник президента России Юрий Ушаков обратил внимание на позитивные отклики после поздравления Владимира Путина в адрес председателя КНР Си Цзиньпина.

    По словам Ушакова, лидеры двух стран глубоко уважают друг друга и испытывают взаимное доверие, между ними сложились по-настоящему товарищеские отношения, передает РИА «Новости».

    «В связи с отмечаемым сегодня председателем Китайской Народной Республики Си Цзиньпином днем рождения, ему лично направлено теплое дружеское поздравление от президента России Владимира Владимировича Путина», – рассказал журналистам представитель Кремля.

    Сотрудничество государств крепнет в первую очередь благодаря личным усилиям Путина и Си Цзиньпина. Оба политика твердо привержены развитию всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

    Президент России Владимир Путин направил поздравительную телеграмму председателю КНР Си Цзиньпину по случаю дня рождения.

    Месяцем ранее Путин назвал китайского коллегу дорогим другом.

    Главы России и Китая приняли совместное заявление об углублении двусторонних отношений.

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