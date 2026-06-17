Премьер Дагестана раскритиковал Минздрав за очереди к врачам с трех часов утра

Tекст: Валерия Городецкая

Одной из ключевых тем обсуждения стала работа системы электронной записи к врачам. Обращаясь к временно исполняющему обязанности министра здравоохранения Ярославу Глазову, глава правительства указал на проблемы в медицинских учреждениях республики, сообщает РИА «Дагестан».

По словам Рамазанова, из-за неработающей системы электронной записи в онкоцентре, женских консультациях и других медучреждениях пациенты вынуждены занимать очередь в 3–4 утра. «Это абсолютно неприемлемо. Почему вы уже два года руководите министерством, а меры не принимаются?», – задал Рамазанов вопрос врио руководителя Минздрава.

Во время заседания также обсуждались условия пребывания пациентов в детской многопрофильной больнице. Участники совещания сообщили о неудовлетворительном состоянии ряда отделений и других проблемах, влияющих на качество медицинской помощи.

Отдельное внимание было уделено лекарственному обеспечению. В правительстве заявили о дефиците жизненно важных медикаментов, в том числе о задержках с поставками инсулина для пациентов, нуждающихся в постоянной терапии.

Кроме того, были озвучены обращения граждан, связанные с коррупционными проявлениями в отдельных медицинских учреждениях. По словам заявителей, получение качественной помощи в некоторых случаях сопровождается ожиданием неофициальных денежных вознаграждений.

Врио министра здравоохранения охарактеризовал ситуацию в отрасли как находящуюся под контролем. Однако премьер-министр республики не согласился с такой оценкой. По его мнению, большое количество жалоб со стороны жителей свидетельствует о наличии проблем, требующих незамедлительного решения.

В мае глава региона Федор Щукин утвердил Магомеда Рамазанова в должности председателя правительства Дагестана.

В апреле суд отправил в СИЗО брата врио министра здравоохранения республики Ярослава Глазова по делу о хищении бюджетных средств. Осенью прошлого года Росздравнадзор начал проверку из-за перебоев с поставками лекарств для пациентов в республике.