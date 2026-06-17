ЦИК Армении разрешил уголовное преследование экс-президента Кочаряна

Tекст: Валерия Городецкая

«ЦИК дал согласие на уголовное преследование Роберта Кочаряна», – заявил защитник журналистам, передает РИА «Новости».

По словам юриста, претензии правоохранительных органов связаны со сделками с недвижимостью в период с 2004 по 2009 год. Орбелян пояснил, что бывший лидер страны не имеет к ним никакого отношения, а сами обвинения ложны. Расследование дела о злоупотреблении должностными полномочиями тянется с 2018 года.

Защитник также отметил, что в последнее время ко всем делам стали добавлять еще и статьи об отмывании денег. Напомним, Роберт Кочарян, возглавляющий сейчас блок «Армения», занимал пост президента республики с 1998 по 2008 год.

Ранее Кочарян сообщил о планах оспорить результаты прошедших парламентских выборов.

Возглавляемая им фракция выступила с критикой в адрес правительства премьер-министра Никола Пашиняна.

В октябре прошлого года армянские следователи предъявили обвинение в отмывании денег бизнесмену Самвелу Карапетяну.