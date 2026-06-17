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    Китай спровоцировал передел власти в Европе
    Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    Запад прицельно бьет по нашей национальной идентичности
    Минск оповестил ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Страны G7 собрались наладить на Украине выпуск ракет большой дальности
    В Центральной России ограничили полеты малой авиации
    В городах США начался резкий рост популярности социализма
    17 июня 2026, 17:35 • Новости дня

    Путин провел встречу с президентом Филиппин в Казани

    Путин провел встречу с президентом Филиппин Маркосом-младшим в Казани

    Tекст: Валерия Городецкая

    Президент России Владимир Путин в Казани встретился с президентом Филиппин Фердинандом Маркосом – младшим.

    Это первый из множества двусторонних контактов, запланированных у российского лидера на полях саммита РФ – АСЕАН в Казани, передает ТАСС.

    Филиппинский лидер впервые посещает Россию с официальным визитом. В текущем году Филиппины возглавляют Ассоциацию государств Юго-Восточной Азии (АСЕАН), поэтому Путин и Маркос-младший совместно председательствуют на саммите.

    Согласно материалам Кремля, Филиппины являются важным партнером России в Азиатско-Тихоокеанском регионе. Москва и Манила активно развивают торгово-экономические и гуманитарные связи, а также заинтересованы в расширении туристических обменов. В настоящее время для россиян на Филиппинах действует безвизовый режим сроком на 30 дней.

    Накануне Кремль анонсировал двусторонние встречи российского лидера на полях саммита АСЕАН.

    В мае главы внешнеполитических ведомств России и Филиппин обсудили подготовку к этому мероприятию.

    В среду Путин прибыл в столицу Татарстана для участия в форуме.

    17 июня 2026, 12:10 • Новости дня
    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине

    Политолог Ткаченко: Европейцам не удалось перетянуть Трампа на сторону Украины

    Политолог: Мерц лжет об общей позиции США и Европы по Украине
    @ IMAGO/Michael Kappeler,Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    Европейские лидеры в ходе саммита G7 во Франции смогли решить задачу-минимум: Дональд Трамп произнес ритуальные слова об Украине. Но есть нюанс: взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Станислав Ткаченко. Ранее страны «Большой семерки» договорились поддерживать Киев и усиливать санкции против Москвы.

    «Перед европейскими лидерами G7 стояла задача вернуть Дональда Трампа хотя бы в разговоры об украинском кризисе», – считает Станислав Ткаченко, профессор кафедры европейских исследований факультета международных отношений СПбГУ, эксперт клуба «Валдай». Как напомнил собеседник, позиция президента США состояла в том, что конфликт на Украине – не «его война», Вашингтон не поддерживает Киев, а лишь продает оружие, параллельно развивая собственный трек отношений с Россией.  

    «Европейцев это не устраивало. Они в ходе саммита во Франции смогли решить задачу-минимум: Трамп произнес ритуальные слова о поддержке Украины. Но есть нюанс. Взамен Европа вынуждена разделить позор США и ответственность в связи с конфликтом на Ближнем Востоке», – добавил эксперт. По оценкам Ткаченко, для главы Белого дома ситуация в Ормузском проливе, разрушенные военные базы в регионе – ужасная дипломатическая катастрофа.

    Политолог не исключает, что американский лидер не стал бы поддерживать формулировки других стран «Семерки» по украинскому кризису, если бы не было войны с Ираном. На этом фоне слова канцлера ФРГ Фридриха Мерца об «общей позиции по конфликту на Украине» – скорее, ложь и попытка выдать желаемое за действительное. «Он лучше бы раскрыл, в чем эта общая позиция состоит», – сыронизировал аналитик.

    Таким образом, говорить о том, что европейцам удалось перетянуть на свою сторону президента США, едва ли приходится. «Европейские политики используют Украину как прокси для того, чтобы вредить России. Вашингтон не видит смысла в этой деятельности. Американская администрация хочет сотрудничать с Москвой, в том числе по минеральным ресурсам. Более того, Штаты так обожглись на войне против Ирана, что вряд ли будут поднимать ставки против РФ», – заключил Ткаченко.

    Напомним, лидеры стран G7 на саммите во Франции договорились поддерживать Украину и усиливать санкции против России. Это следует из совместного заявления. Так, участники встречи согласились увеличить поставки украинской стороне средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, средств дальнего радиуса действия.

    «Мы также готовы рассмотреть возможность предоставления Украине льгот по лицензиям, позволяющим нарастить военное производство», – говорится в заявлении. Страны «Большой семерки» также намерены оказать дополнительную поддержку энергетическому сектору Украине, чтобы помочь пережить следующую зиму.

    Кроме того, лидеры G7 обязались нарастить давление на российский оборонно-промышленный комплекс и военную экономику, уделив особое внимание ограничениям в нефтегазовом секторе. Они считают, что сейчас «подходящий момент» для принятия дополнительных мер в отношении России, так как Дональд Трамп заключил «сделку по открытию Ормузского пролива, которую мы поддерживаем».

    По информации издания Politico, американский лидер оказывал давление на своих коллег, чтобы те поддержали сделку с Ираном и предложили помощь в разминировании Ормузского пролива до того, как вице-президент США Джей Ди Вэнс прибудет в Женеву для заключения соглашения с Тегераном.

    Глава Белого дома в разговоре с журналистами преуменьшил важность содействия со стороны Европы, сказав, что «вряд ли понадобится много помощи», однако за закрытыми дверями он просил как словесной, так и материальной поддержки в вопросе сделки с Исламской республикой, сообщают источники Politico. «Взамен нужно что-то сделать для Украины. Все очень ждут, что он поддержит Украину», – уточнил собеседник издания.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц утверждает, что европейские лидеры и Трамп пришли к общей позиции по конфликту на Украине. «То, что дает нам всем основания для уверенности, – это слова президента Трампа: Россия должна прекратить эту войну. И я считаю, что это четкий сигнал», – цитирует Мерца «Газета.Ru». По оценкам Bloomberg, из-за влияния лидеров европейских стран позиция президента США по Украине сместилась в сторону поддержки Киева.

    Как пишет агентство, со времен встречи с Владимиром Путиным на Аляске летом 2025 года американский лидер был убежден, что у Украины не осталось «козырей» и ей следует пойти на территориальные уступки. Выступая на полях G7, глава Белого дома призвал Россию к заключению сделки с Киевом. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего. Да, я буду делать все, что смогу», – сказал Трамп.

    Отметим, перед саммитом G7 состоялся телефонный разговор президентов России и США. Трамп в ходе беседы выразил готовность воздействовать на европейских партнеров и Киев в вопросе украинского урегулирования. Путин, в свою очередь, подтвердил Трампу, что если Владимир Зеленский хочет встречи, пусть приезжает в Москву.

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    17 июня 2026, 15:49 • Новости дня
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    @ Павел Бедняков/РИА Новости

    Tекст: Дарья Григоренко

    Холдинг «Вертолеты России» (входит в Ростех) заключил соглашение о передаче более двух десятков воздушных судов для выполнения гуманитарных и транспортных задач в Исламской Республике, сообщили в компании.

    «Холдинг «Вертолеты России» Госкорпорации Ростех подписал документы на поставку 21 вертолета Ми-171 для Общества Красного Полумесяца Исламской Республики Иран. Машины будут использоваться в санитарных операциях, для выполнения транспортных функций и решения других социально значимых задач», – заявили в пресс-службе компании, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава Бурятии Алексей Цыденов сообщил о первом коммерческом заказе на новейший вертолет Ми-171А3.

    В начале текущего года Иран получил партию российских ударных вертолетов Ми-28НЭ.

    Двумя годами ранее «Рособоронэкспорт» заключил контракты на поставку свыше 170 винтокрылых машин в различные страны мира.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    17 июня 2026, 04:15 • Новости дня
    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета трубопроводного газа из РФ

    В Евросоюзе вступил в силу первый этап запрета на трубопроводный газ России
    @ Алексей Витвицкий/РИА Новости

    Tекст: Катерина Туманова

    В Евросоюзе начался первый этап отказа от российского трубопроводного газа, который предусматривает запрет на поставки по краткосрочным контрактам.

    В Евросоюзе в среду, 17 июня, стартовала реализация первого этапа запрета на импорт российского трубопроводного газа. Регламент, окончательно утвержденный Советом ЕС в январе 2026 года, предполагает полный отказ от российских энергоносителей к концу 2027 года, напоминает РИА «Новости».

    Мера вызывает острые споры внутри Евросоюза. Венгрия и Словакия оспаривают документ в Суде ЕС, указывая, что он является санкционным механизмом. Отдельный иск подала швейцарская компания Nord Stream 2 AG, оператор трубопровода «Северный поток – 2», требуя отменить регламент из-за невозможности коммерческого использования газопровода.

    На фоне энергокризиса политики и бизнесмены в Германии, Словакии и Венгрии призывают частично возобновить закупки российских энергоносителей из-за высокой стоимости альтернатив.

    Однако в Еврокомиссии настаивают на необходимости отказа от российского газа для укрепления энергетической безопасности и предотвращения использования поставок как «инструмента политического давления».

    В России многократно отмечали ошибочность действий Запада. В Москве подчеркивали, что отказавшиеся страны все равно покупают российские уголь, нефть и газ через посредников по более высоким ценам.

    Напомним, в апреле европейские страны приступили к реализации плана по отказу от российского сжиженного природного газа.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Евросоюз в мае увеличил закупки российского сжиженного газа. 
    МВФ сообщил о двукратном превышении промышленных цен на энергоносители в Евросоюзе по сравнению с США. Замглавы МИД Грушко назвал отказ от российских ресурсов главной причиной энергетической уязвимости европейских стран.

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    16 июня 2026, 22:02 • Новости дня
    Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару

    Терапевт Парамонов: Маска и чистые руки защитят от летней простуды

    Терапевт рассказал, как подхватить простуду в летнюю жару
    @ Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

    Tекст: Татьяна Косолапова

    Человек не может заболеть простудой из-за промокших ног, мороженого или сидения под кондиционером в помещении, однако все эти факторы могут частично снизить работу иммунной системы и затруднить ее борьбу с уже попавшим в организм вирусом, сказал газете ВЗГЛЯД врач-терапевт Алексей Парамонов.

    Простуда – общеупотребительное, народное слово, которое в действительности вовсе не является медицинским термином, рассказывает Парамонов. Чаще всего под простудой люди подразумевают проявления респираторных вирусных инфекций (ОРВИ). Данное заболевание имеет сезонность – осенний и весенний периоды. Но не исключено и заражение в теплое время года, например, летом. 

    «Есть устойчивый миф: достаточно промочить ноги, попасть под дождь, переохладиться под кондиционером или переесть мороженого – и можно заболеть простудой. Конечно же, нет. Эти факторы могут играть косвенную роль, но в целом простуда – это респираторная вирусная инфекция. Чтобы заболеть, как минимум нужно получить вирус», – говорит врач.

    Вирусы, продолжает он, циркулируют по своим законам. У большинства респираторных вирусов пик приходится на холодное время года. Летом могут быть пики у некоторых возбудителей кишечных инфекций, и часть из них одновременно способна вызывать респираторные симптомы. Но главный принцип простой: если нет вируса – нет простуды.

    «Причем вирус обычно попадает в организм за несколько дней до появления симптомов. Поэтому кажущаяся связь «я промочил ноги, посидел под кондиционером, а на следующий день заболел» часто притянута. Скорее всего, вирус уже несколько дней был в организме. Это называется инкубационный период: вирус есть, а симптомов еще нет», – объясняет Парамонов.

    По его словам, переохлаждение скорее выступает не причиной, а пусковым фактором. Вирус уже находится в организме и готов проявиться, однако для этого ему не хватает последнего фактора.

    «Нельзя съесть много мороженого и заболеть простудой. У людей с хроническим воспалением миндалин после холодного миндалины могут болеть сильнее, но не более того. Настоящую стрептококковую ангину мороженое вызвать не может. Поэтому профилактика летом в целом должна быть такая же, как и зимой. Мойте руки перед едой. А если вы общаетесь с человеком, у которого есть симптомы простуды, хорошо бы, чтобы маска была и на нем, и на вас», – делится терапевт.

    На ваш взгляд
    Какой продолжительности отпуск вы обычно берете летом?








    Результаты

    По словам специалиста, утверждение о том, что кондиционер распространяет вирусы по помещению, верно лишь отчасти. Это возможно только в том случае, если источник инфекции уже присутствует в помещении и вирус попадает в систему кондиционирования. Если же в квартире нет заболевших, вирусу просто неоткуда взяться в самом устройстве.

    Проветривание через открытое окно может несколько снижать концентрацию вирусных частиц в воздухе, однако не гарантирует защиту от заражения для людей, находящихся в одном помещении с больным.

    При этом эффективная приточно-вытяжная вентиляция действительно способна уменьшить риск передачи инфекции, поскольку обеспечивает постоянный воздухообмен. Однако, как отмечает врач, такие системы в России пока встречаются нечасто и в основном устанавливаются в бизнес-центрах, гостиницах и современных медицинских учреждениях.

    «Если вы попали под дождь, теоретически на один-два дня может быть локальное снижение иммунной защиты. Возможно, в такой ситуации легче подхватить вирус, если на вас кто-то чихнул. Но не более того», – заключил Парамонов.

    Ранее детский аллерголог-иммунолог Ксения Могирева рассказала, что ОРВИ и аллергия у детей могут проявляться одинаковыми симптомами. Она объяснила, как различить эти два заболевания, и дала рекомендации по лечению.

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    17 июня 2026, 08:57 • Новости дня
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    Вэнс заявил о высоком уровне поддержки Путина среди россиян
    @ Will Oliver/Pool/CNP/Global Look Press

    Tекст: Дарья Григоренко

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс выпустил автобиографию, в которой подчеркнул, что любые объективные исследования всегда доказывали безоговорочное доверие граждан к президенту РФ Владимиру Путину.

    Вэнс обратил внимание на популярность президента России среди населения. В своей книге он сделал акцент на отношении обычных граждан к главе государства, передает ТАСС.

    «Любые независимые и объективные попытки оценить популярность Путина показывали высокий уровень поддержки со стороны рядовых россиян», – написал политик в мемуарах.

    Автор также вспомнил свое участие в Мюнхенской конференции по безопасности в 2024 году. Тогда он встретился с неназванным диссидентом и узнал о психологии российского государства больше, чем за долгие недели чтения западной прессы, пишет Джей Ди Вэнс.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в августе прошлого года американский вице-президент назвал Владимира Путина расчетливым политиком.

    На Мюнхенской конференции по безопасности Джей Ди Вэнс призвал европейских лидеров прислушиваться к мнению своих граждан.

    Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил об огромном уровне поддержки главы государства среди населения.

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    17 июня 2026, 04:31 • Новости дня
    Эксперт назвала самые популярные у мошенников фразы-уловки

    Эксперт Шилина: Мошенники используют манипулятивные фразы

    Tекст: Катерина Туманова

    Злоумышленники используют манипулятивные фразы, чтобы отключить критическое мышление жертвы, давя на эмоции и создавая ощущение срочности, рассказала руководитель городского онлайн-проекта «Перезвони сам» столичного департамента информационных технологий Валентина Шилина.

    По ее словам, аферисты могут говорить о заканчивающемся договоре на обслуживание номера, случайном переводе денег на карту или подозрительном входе в личный кабинет.

    «Вот пример фраз, с которыми сталкивались наши слушатели: «У вас заканчивается договор на обслуживание номера. Необходимо продлить его в ближайшее время, иначе номер будет передан другому лицу». «Здравствуйте, я случайно перевел вам на карту деньги. Верните их, пожалуйста, по следующим реквизитам». «В вашем личном кабинете зафиксирован вход с неизвестного устройства и подозрительная активность. Если это не вы, срочно позвоните по номеру», – рассказала Шилина РИА «Новости».

    Эксперт отметила, что знание этих слов-маркеров помогает вовремя распознать угрозу. Ознакомиться с распространенными уловками можно на портале проекта.

    Специалисты отслеживают новые методы злоумышленников и собирают конкретные фразы, чтобы помочь гражданам не запутаться в потоке информации.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, психолог назвал часто употребляемые мошенниками слова-маркеры. Эксперт назвала три запрещенных слова при разговоре с мошенниками. В МВД раскрыли выдающие телефонных мошенников секретные фразы.


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    17 июня 2026, 04:56 • Новости дня
    Собянин сообщил об уничтоженных на пути к Москве двух дронах ВСУ

    Tекст: Катерина Туманова

    Еще два дрона ВСУ уничтожены на подлете к столице силами ПВО, сообщил в Max-канале мэр Москвы Сергей Собянин.

    «Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.

    Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек.

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    16 июня 2026, 22:47 • Новости дня
    Мерц заявил о готовности Европы к переговорам с Россией

    Канцлер ФРГ Мерц заявил о готовности Европы к мирным переговорам

    Tекст: Вера Басилая

    Канцлер Германии Фридрих Мерц заявил о готовности европейских стран участвовать в мирном урегулировании конфликта на Украине совместно с США.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц заявил, что Европа готова к переговорам с Россией по мирному урегулированию на Украине, передает РИА «Новости». Выступая на пресс-конференции в рамках проходящего во Франции саммита G7, он подчеркнул необходимость дипломатических усилий.

    «Мы готовы к мирным переговорам», – заявил политик в ходе трансляции телеканала Phoenix. По его словам, европейские государства и Америка должны обязательно присутствовать за столом переговоров наряду с Москвой и Киевом. Мерц отметил, что этот вопрос не вызывал разногласий среди участников саммита.

    Несмотря на заявления о дипломатии, глава немецкого правительства подтвердил намерение Европы продолжать наращивать поддержку украинской стороны. Ранее в МИД России отмечали, что европейские страны не могут участвовать в переговорном процессе из-за их откровенно враждебной позиции по отношению к Москве.

    Лидеры Великобритании, Франции и Германии провели в Лондоне встречу для обсуждения возможных контактов с Россией.

    Канцлер ФРГ Фридрих Мерц подтвердил намерение европейских стран участвовать в дипломатическом процессе по украинскому вопросу.

    Главным условием для старта мирного диалога Мерц назвал полную остановку боевых действий.

    Президент Владимир Путин сообщил о готовности Москвы к согласованным в Анкоридже компромиссам на Украине.

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    16 июня 2026, 17:55 • Новости дня
    Звезду шоу «Пусть говорят» Шурыгину обвинили в распространении порнографии

    Tекст: Валерия Городецкая

    Известную по телевизионным шоу Диану Шурыгину обвинили в незаконном обороте порнографических материалов и поместили под домашний арест на два месяца.

    В Троицком суде Москвы уточнили, что мера пресечения в виде домашнего ареста установлена сроком на два месяца, до 19 июля, передает РИА «Новости».

    «Ей предъявлено обвинение по пунктам «а» и «б» части 3 статьи 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов группой лиц с использованием интернета)», – сообщил источник агентства.

    Широкую известность Шурыгина получила в 2017 году после участия в программе «Пусть говорят». Тогда 16-летняя девушка из Ульяновска заявила об изнасиловании на вечеринке 21-летним Сергеем Семеновым. Позже она вышла замуж за оператора Первого канала Андрея Шлянина, однако в 2019 году пара развелась.

    Ранее в квартире Дианы Шляниной прошел обыск по делу о незаконном обороте порнографии.

    В начале мая правоохранители задержали жителя столицы за массовую рассылку запрещенных материалов с участием несовершеннолетних.

    В конце прошлого месяца московский суд приговорил двух мужчин к 15 годам колонии за съемки порнографии со школьницей.

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    17 июня 2026, 03:03 • Новости дня
    Силы ПВО уничтожили десять дронов ВСУ на подлете к Москве

    Tекст: Катерина Туманова

    На подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО уничтожены десять дронов ВСУ, сообщил в Max-канале столичный градоначальник Сергей Собянин.

    «ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.

    Ранее Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник  пострадали шесть человек. Средства ПВО сбили 151 украинский дрон за семь часов во вторник.


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    17 июня 2026, 16:45 • Новости дня
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    Путин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
    @ Вячеслав Прокофьев/РИА Новости

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент России Владимир Путин распорядился принять экстренные меры для спасения раненых после удара украинского беспилотника по автобусу с детской футбольной командой в Брянской области.

    Президент России связался по телефону с главой Минздрава Михаилом Мурашко, поручив ему незамедлительно организовать помощь жертвам удара украинских беспилотников, сообщает ТАСС.

    «Владимир Путин позвонил министру здравоохранения Мурашко и поручил принять все необходимые срочные меры для оказания помощи пострадавшим и раненым в результате террористического акта, который устроил киевский режим в Брянской области, атаковав дроном детский автобус, в котором ехала футбольная команда», – сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    На помощь пострадавшим пассажирам отправились три бригады белорусских медиков.

    На этой же трассе вражеский дрон ударил по легковому автомобилю с беременной женщиной.

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    16 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    В ОАК истребитель-невидимку Cу-57 назвали фаворитом у зарубежных заказчиков

    Истребитель-невидимка Су-57 показал эффективность в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Многофункциональный боевой самолет пятого поколения Cу-57 зарекомендовал себя в ходе спецоперации, что спровоцировало высокий интерес иностранных покупателей к экспортной версии машины, Алжир стал первым иностранным покупателем российского истребителя Су-57Э, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе Ростеха) Вадим Бадеха.

    Первой страной, официально подтвердившей покупку экспортного варианта Су-57Э, стал Алжир. Алжирские летчики уже проходят обучение пилотированию новейшего российского истребителя. Кроме того, Россия направила Индии предложение о поставках и возможной локализации производства самолета на территории республики, рассказал он ТАСС.

    В феврале 2026 года Воздушно-космические силы России приняли партию истребителей Су-57 с обновленным комплексом вооружения, добавил Бадеха, уверенно назвав этот самолет лучшим в своем классе.

    «Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», – заявлял ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Занимавший пост министра обороны в 2022 году Сергей Шойгу отмечал блестящие результаты применения машины в ходе спецоперации. Успешные демонстрации машины на авиасалонах в Китае в 2024 году и Индии в 2025 году подтвердили высокий экспортный потенциал самолета.

    Технические характеристики самолета не раскрываются, но экспортный вариант одноместного двухдвигательного самолета Су-57Э имеет максимальную взлетную массу 34 т и способен нести 7,5 т боевой нагрузки, может подниматься на 18 800 м, разгоняться до 2 Махов (двух скоростей звука), боевой радиус 1 250 км.

    При создании самолета использовались технологий малозаметности. Истребитель имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), по его  фюзеляжу распределены дополнительные антенны. Су-57 умеет «видеть» вокруг себя на все на сотни километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОАК в начале июня заявил о боевом превосходстве истребителя Су-57. Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире и рассказал о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57. Западные эксперты предрекли Су-75 лидерство среди истребителей пятого поколения.

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    16 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Комбат «Задон» назвал ключевую прореху в обороне ВСУ в Константиновке

    Комбат «Задон» назвал теплицы прорехой в обороне ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Задон» рассказал, как российские бойцы нащупали самое слабое место в обороне ВСУ в Константиновке и применили маневр, чтобы сломить врага.

    Задачей российского батальона было – войти в город, сломить противника и занять позиции.

    «Мы применили маневр по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали самую слабую сторону у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицы, с теплиц все и началось. Зачистили, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Мы перехватили инициативу и за счет агрессии пошли дальше», – приводит рассказ комбата «Задона» Max-канал Минобороны.

    Он добавил, что противник рассаживался на ключевых перекрестках, наблюдал и старался максимально избегать контактов с российскими бойцами. ВСУ передавали информацию на свои ключевые точки, после чего в место дислокации ВС России прилетал FPV-дрон ВСУ.

    По словам «Задона», оборона противника организована так: минирование и большое число FPV-дронов. Бойцы ВС России выбирали время, часовые интервалы, двигались. Агрессия и напор в момент, когда ВСУ начинали сдавать, – стало залогом успеха российских военнослужащих.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА, днем ранее, 15 июня подразделения Южной группировки очистили от неприятеля более 100 зданий в Константиновке, а 16 июня штурмовики ВС России за сутки освободили 120 зданий в поселении.

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