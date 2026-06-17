На «Севмаше» заложили многоцелевой атомный подводный крейсер «Мурманск»

Tекст: Тимур Шайдуллин

Торжественная церемония закладки многоцелевой атомной подводной лодки «Мурманск» проекта 885 «Ясень-М» прошла на заводе «Севмаш» в Северодвинске, передает РИА «Новости» со ссылкой на Минобороны России.

«На судостроительном предприятии «Севмаш» состоялась торжественная церемония закладки многоцелевого атомного подводного крейсера «Мурманск» проекта «Ясень-М». Наименование АПЛ присвоено приказом главнокомандующего Военно-морским флотом адмирала флота Александра Моисеева», – говорится в сообщении Минобороны РФ.

В церемонии участвовали представители Военно-морского флота, органов власти, руководства Объединенной судостроительной корпорации, предприятий промышленности и конструкторского бюро ОСК «Малахит». Закладную доску на корпус будущей АПЛ установили главком ВМФ Александр Моисеев и генеральный директор ПО «Севмаш» Михаил Будниченко. Участники мероприятия подчеркнули, что новый корабль усилит обороноспособность страны.

«Мурманск» стал девятым ракетоносцем серии многоцелевых атомных подводных лодок модернизированного проекта «Ясень-М». Головная АПЛ «Казань» вошла в состав ВМФ в 2021 году, позже флот пополнили «Новосибирск», «Красноярск» и «Архангельск». На «Севмаше» сейчас на разных стадиях строительства находятся еще несколько атомных подводных крейсеров этого проекта.

Моисеев заявил, что подлодки серии «Ясень-М» вобрали в себя передовые достижения отечественной науки и уникальные конструкторские решения и представляют собой современные эффективные морские боевые системы, способные решать весь спектр задач флота в любых районах Мирового океана, оставаясь малозаметными. Он подчеркнул, что подводные силы являются важной опорой Военно-морского флота, безопасности и суверенитета России и программы их строительства будут последовательно реализовываться.

Подлодки проекта «Ясень-М» отличаются пониженным уровнем акустического поля, мощным ударным и радиоэлектронным вооружением, высокой степенью автоматизации и огневой мощью. В их конструкции использованы многочисленные новые технические решения, ранее не применявшиеся в отечественном подводном судостроении.

Как писала газета ВЗГЛЯД, крейсер «Адмирал Нахимов» начал завершающий этап испытаний после модернизации. Корабль предназначен для уничтожения крупных надводных целей и обеспечения комплексной противовоздушной и противолодочной обороны.

В марте Министерство обороны России опубликовало видео пуска крылатой ракеты «Оникс» с борта атомной подводной лодки «Казань» в Баренцевом море.