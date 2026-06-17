Пашинян пригрозил разгромить оппозицию «всеми возможными средствами»

Tекст: Валерия Городецкая

Об этом он заявил в ходе правительственного часа в парламенте страны, передает РИА «Новости».

«Любая угроза будущему детей должна быть уничтожена на корню. У этих угроз есть имена», – подчеркнул глава армянского правительства. Политик обвинил оппонентов в «нежелании принять архитектуру мира».

Пашинян также обратился к несогласным с его политикой оппозиционерам. Он призвал их выйти на улицу с целью совершить переворот, чтобы у премьера появилось основание их разгромить.

«Я снова говорю с этой трибуны, пока я премьер-министр, я буду их адресно громить. Тех граждан, кто не согласен с этой линией, я призываю совершить революцию и сменить правительство… Оппозиция не призывает выходить на улицы – я призываю… Я говорю: разгромлю лично, разгромлю адресно всеми возможными средствами. Кто из граждан Армении не согласен – выходите на улицы с сегодняшнего дня, делайте революцию», – заявил Пашинян.

Ранее лидер оппозиционного блока Роберт Кочарян заявил о намерении оспорить итоги недавних парламентских выборов.

Предвыборный штаб партии Гагика Царукяна запросил пересчет голосов избирателей.

Позже глава «Процветающей Армении» подал судебный иск против премьер-министра из-за клеветы.