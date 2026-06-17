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    17 июня 2026, 18:11 • Новости дня

    Минюст США признал сорванную атаку на турнир UFC новым покушением на Трампа

    Tекст: Денис Тельманов

    Заговор с использованием начиненных взрывчаткой дронов во время турнира UFC в Вашингтоне официально классифицирован как попытка убийства американского президента и его окружения.

    Министерство юстиции США признало раскрытый план нападения на турнир UFC в Белом доме новым покушением на убийство президента Дональда Трампа, передает РИА «Новости». Соответствующая информация содержится в судебных документах.

    Федеральное бюро расследований во вторник сообщило о предотвращении масштабного заговора. Злоумышленники намеревались использовать беспилотники со взрывчаткой для срыва мероприятия и провоцирования эвакуации, чтобы затем открыть снайперский огонь по людям.

    В ходе расследования установлены 23 причастных лица, пятеро из которых уже задержаны. Им может грозить пожизненное заключение и штраф в размере 250 тыс. долларов.

    «Министерство юстиции США выдвигает обвинения против пяти человек в предполагаемом заговоре с целью убийства президента Трампа, его семьи, высокопоставленных чиновников и других лиц, присутствовавших на мероприятии UFC, проходившем на территории Белого дома в это воскресенье», – говорится в официальном документе ведомства.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранительные органы пресекли попытку теракта во время турнира UFC в Вашингтоне.

    Вице-президент страны Джей Ди Вэнс подтвердил предотвращение скоординированного вооруженного нападения на резиденцию главы государства.

    Месяцем ранее Министерство юстиции США расценило майский инцидент со стрельбой у Белого дома как очередную попытку убийства Дональда Трампа.

    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    16 июня 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    @ Isabel Infantes/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время протокольного приветствия на полях саммита G7 долго не отпускал руку жены президента Франции Брижит Макрон, что вызвало бурную реакцию и обсуждения в социальных сетях.

    Президент США держал руку Брижит Макрон около 13 секунд на полях саммита G7, передают «Вести». Необычное поведение американского лидера стало поводом для активных дискуссий среди интернет-пользователей.

    Супруга французского лидера несколько раз пыталась аккуратно освободить ладонь. Однако глава Белого дома полностью игнорировал эти попытки, продолжая увлеченно беседовать с Эммануэлем Макроном.

    «На этот раз не Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа!» – написал в социальных сетях лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон.

    Журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    В апреле президент США с насмешкой высказался о семейных отношениях Эммануэля Макрона.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    15 июня 2026, 00:59 • Новости дня
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    Трамп объявил о снятии американской морской блокады с Ирана
    @ Bonnie Cash/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Антон Антонов

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном и сообщил, что разрешает снять американскую морскую блокаду.

    «Настоящим я полностью разрешаю беспошлинное открытие Ормузского пролива и одновременно поручаю немедленное снятие военно-морской блокады США», – сообщил Трамп.

    Трамп заявил, что сделка с Ираном завершена, и поздравил всех с ее достижением, передает РИА «Новости».

    Ранее в интервью Wall Street Journal он отметил, что условия договоренности устраивают премьера Израиля Биньямина Нетаньяху, подчеркнув, что, по этим условиям, Иран не сможет обладать ядерным оружием ни при каких обстоятельствах.

    Трамп сообщил, что вопросом «ядерной пыли» займутся позже. По его словам, это может произойти в течение одного или двух месяцев, и спешки в этом процессе нет, передает ТАСС.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, премьер Пакистана Шехбаз Шариф сообщил, что мирная сделка между США и Ираном, предусматривающая немедленное прекращение военных действий на всех фронтах, включая Ливан, должна быть подписана 19 июня в Швейцарии.

    Ранее Шариф подтвердил успешное завершение согласования текста мирной сделки США и Ирана.

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    15 июня 2026, 09:52 • Новости дня
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    Трамп пригрозил Макрону стопроцентными пошлинами на французское вино
    @ Daniel Torok/US White House/Global Look/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Президент США выдвинул ультиматум Франции, требуя отмены цифрового налога на американские технологические компании в обмен на сохранение текущих торговых условий.

    Американский президент Дональд Трамп предупредил французского лидера Эммануэля Макрона о возможном введении стопроцентных пошлин на французские вина и шампанское. Это произойдет в случае отказа Парижа отменить цифровой налог для технологических компаний США, передает РИА «Новости».

    В интервью New York Post глава Белого дома подчеркнул, что потребовал отменить трехпроцентный налог. В противном случае французских производителей ждут серьезные проблемы на американском рынке.

    «Я попросил его не взимать пошлины с американских компаний, и если они это сделают, у меня не останется выбора, кроме как ввести пошлину в 100% на все шампанское и все вина, производимые во Франции», – заявил Трамп.

    Политик добавил, что для снижения давления Макрону достаточно просто отказаться от налога с продаж.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае текущего года Вашингтон потребовал от Брюсселя реализовать условия двусторонней торговой сделки под угрозой повышения пошлин.

    Прошлым летом французские власти обратились к США с просьбой освободить алкогольные напитки от американских сборов.

    Президент Франции Эммануэль Макрон в ответ на действия американской стороны рассматривал возможность введения мер против цифрового сектора Соединенных Штатов.

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    14 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    Путин предупредил Трампа о неспособности Киева изменить ситуацию для ВСУ

    Tекст: Антон Антонов

    Во время телефонного разговора президент России Владимир Путин указал главе американского государства Дональду Трампу на неспособность Киева изменить ситуацию для ВСУ ударами по мирной инфраструктуре, сообщил помощник президента России Юрий Ушаков.

    «Владимир Путин проводил мысль, что никакие попытки киевского режима наносить удары по мирной инфраструктуре в России не изменят критическую ситуацию для Украины на поле боя», – сказал Ушаков.

    По словам Ушакова, европейские лидеры и Владимир Зеленский на ближайшем саммите G7 попытаются представить события противоположным образом. Он отметил, что им удастся предложить лишь инициативы, направленные на затягивание конфликта, передает РИА «Новости».

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Путин по телефону поздравил американского коллегу с 80-летием. Трамп в беседе с Путиным выразил готовность воздействовать на Киев и Европу.

    Спецпосланник президента США Стив Уиткофф и зять американского лидера Джаред Кушнер планируют поездку в Российскую Федерацию, подтвердил Ушаков.



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    15 июня 2026, 12:40 • Новости дня
    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Политолог Сажин: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля

    Эксперт: Меморандум США и Ирана станет поражением Израиля
    @ Bonnie Cash/CNP/Global Look Press

    Tекст: Олег Исайченко

    После того, как Израиль атаковал пригород Бейрута, а Тегеран отказался заключать сделку, Дональд Трамп был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена. Вероятно, с этим связаны упомянутые в согласованном проекте меморандума привилегии Ирана, сказал газете ВЗГЛЯД политолог Владимир Сажин. Напомним, соглашение предполагает среди прочего снятие морской блокады иранских портов и разморозку активов.

    «Согласование меморандума о взаимопонимании между США и Ираном – положительный сигнал. В то же время встает вопрос: кто победил в этой войне?» – отметил Владимир Сажин, старший научный сотрудник Института востоковедения РАН. По его оценкам, перевес на стороне Исламской республики. «Содержание соглашения – в том числе прекращение военных операций на всех направлениях, снятие блокады с иранских портов, разморозка активов – большой прорыв Тегерана, который сулит стране хорошие перспективы восстановления», – уточнил собеседник.

    Что касается Дональда Трампа, то было понятно: ему как воздух нужна сделка, считает политолог. «Много факторов довлело над ним. Так, близится 4 июля – дата 250-летия независимости США. Кроме того, на горизонте маячат промежуточные выборы в Конгресс. Уже сейчас в экспертном сообществе допускают, что республиканцы потерпят поражение, что скажется на политической судьбе американского лидера», – пояснил аналитик.

    По его мнению, именно поэтому глава Белого дома стремится как можно быстрее оформить промежуточное соглашение. Более того, меморандум стал полным поражением израильской политики и лично Биньямина Нетаньяху, продолжил Сажин. Он допускает, что нынешние события могут повлиять на исход выборов в израильский парламент, которые запланированы на ноябрь 2026 года. «Большой вопрос – сможет ли Нетаньяху сохранить свой пост», – рассуждает эксперт.

    На этом фоне политолог напомнил, что за несколько часов до объявления о согласовании меморандума ситуация в регионе резко обострилась: израильские военные атаковали пригород Бейрута, после чего иранские представители отказались что-либо подписывать. «Это взбесило Трампа. По информации СМИ, он отчитал Нетаньяху. Президент США также был вынужден вспомнить свой опыт бизнесмена – вероятно, с этим связаны упомянутые в меморандуме привилегии Ирана», – предположил спикер.

    В некотором смысле Тегеран может благодарить Тель-Авив за эту сделку. Впрочем, иранская переговорная группа и ее навыки дипломатии сыграли не последнюю роль в достижении соглашения между сторонами, добавил Сажин. По его мнению, прогнозировать развитие диалога сторон по ядерной программе Исламской республики сложно. «Я думаю, Тегеран будет затягивать весь этот процесс до ноября, если они полностью не сломают Трампа до того», – считает собеседник.

    «Но в конечном счете все сведется, вероятно, к совместному всеобъемлющему плану действий (СВПД) – то есть, что называется, вернется на круги своя, против чего Трамп и боролся с 2018 года», – указал политолог. В то же время помехой для реализации меморандума может стать позиция Израиля. «Еврейское государство было выведено за скобки переговоров США и Ирана. При этом у израильтян своя война против оси сопротивления, – напомнил аналитик. – Другое дело, что Трамп, который страшно заинтересован в сделке, надавит на Нетаньяху, чтобы тот сократил свои планы в отношении «Хезболлы».

    По мнению Сажина, израильские военные не станут проводить операции в Ливане до 19 июня, до подписания в Женеве соглашения. «Однако потом во время процесса американо-иранских переговоров по основополагающему договору израильтяне вряд ли будут сидеть тихо. Тем более внутри страны усиливается оппозиция к Трампу», – заключил эксперт.

    Напомним, США и Иран достигли договоренности об урегулировании конфликта. Информацию подтвердили американский лидер Дональд Трамп, заместитель министра иностранных дел Исламской республики Казем Гарибабади, а также премьер-министр Пакистана Шахбаз Шариф, выступающий посредником.

    19 июня в Женеве запланировано подписание соглашения. По информации The New York Times, в церемонии примут участие глава МИД Ирана Аббас Аракчи и спикер парламента Мохаммад-Багер Галибаф, а также вице-президент США Джей Ди Вэнс. Последний допустил присутствие Трампа.

    Как сообщает агентство Mehr, проект меморандума о взаимопонимании между Вашингтоном и Тегераном состоит из 14 пунктов. Режим прекращения огня должен вступить в силу немедленно и на всех фронтах, включая Ливан. Документ включает также снятие морской блокады США в течение 30 дней и открытие в тот же срок Ормузского пролива.

    Штаты обязуются не вмешиваться во внутренние дела Ирана и уважать суверенитет Исламской республики, вывести свои войска из районов вокруг ИРИ, приостановить санкции в отношении иранской нефти и нефтехимической продукции. Кроме того, Вашингтон и его союзники разработают план восстановления Ирана на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Иран подтверждает приверженность Договору о нераспространении ядерного оружия и обязуется не производить ядерное оружие. Предполагается 60-дневный период для достижения окончательного соглашения по ядерным вопросам и снятию санкций. В тот же период будут разблокированы 24 млрд долларов иранских замороженных активов.

    Вторая стадия переговоров не начнется до разблокировки половины средств. По словам Гарибабади, в ходе 60-дневного перемирия стороны будут обсуждать такие вопросы, как снятие санкций, ядерную программу Ирана, восстановление страны и ее экономическое развитие, а также механизм контроля за выполнением участниками будущего соглашения своих обязательств. Замглавы МИД подчеркнул, что начало переговоров зависит от действий США.

    При этом, как заявил министр национальной безопасности Израиля Итамар Бен-Гвир, соглашение Вашингтона и Тегерана ни к чему не обязывает еврейское государство. По его словам, Тель-Авив не может согласиться на меньшее, чем полное уничтожение ливанской группировки «Хезболла» и присутствие ЦАХАЛ на тех территориях, которые он уже контролирует. «Израиль не подчиняется США, мы – независимое и суверенное государство!» – подчеркнул Бен-Гвир.

    Отметим, 14 июня, накануне объявления сделки между США и Ираном, Израиль ударил по Бейруту. Трамп убедил Тегеран воздержаться от ответной атаки и вернуться к переговорам. По информации СМИ, глава Белого дома обещал сохранить территориальную целостность Ливана и уход Израиля с ливанской границы.

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    14 июня 2026, 20:01 • Новости дня
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    Трамп напомнил о союзничестве с Россией во Второй мировой
    @ Hu Yousong/XinHua/Global Look Press

    Tекст: Ольга Иванова

    Главы России и США в ходе телефонной беседы затронули тему совместной борьбы с нацизмом на фоне обсуждения действий украинского руководства.

    Российский и американский лидеры провели телефонные переговоры в воскресенье, передает РИА «Новости». Беседа состоялась в день рождения Дональда Трампа, которому 14 июня исполнилось 80 лет. В рамках диалога Москва выразила мнение о необходимости напомнить Владимиру Зеленскому о трагедии холокоста.

    Российская сторона подчеркнула недопустимость участия украинских властей в перезахоронении нацистских преступников. Американский политик поддержал тему сохранения исторической памяти.

    «Дональд Трамп, реагируя на это, говорил о союзничестве наших двух стран в годы Второй мировой войны. Он сказал, что об этом просто-напросто нельзя забывать», – сообщил журналистам помощник президента России Юрий Ушаков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин по телефону поздравил американского коллегу с восьмидесятилетием.

    Месяцем ранее российский лидер раскрыл подробности беседы о совместной борьбе двух стран против нацизма.

    Накануне этих событий Москва согласилась на инициативу главы США о перемирии и обмене пленными.

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    16 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

    Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

    Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

    Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

    Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

    Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

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    16 июня 2026, 09:59 • Новости дня
    Politico: Трамп напугал Европу планами завершить конфликт на Украине

    Politico: Трамп решил взять под единоличный контроль переговоры по Украине

    Politico: Трамп напугал Европу планами завершить конфликт на Украине
    @ Shawn Thew/CNP/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Президент США Дональд Трамп на саммите G7 заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса, что вызвало серьезную обеспокоенность среди европейских союзников Киева.

    Президент США намерен использовать свое влияние для завершения боевых действий на Украине, пишет Politico.

    На встрече с французским лидером Эммануэлем Макроном глава Белого дома отметил, что после разрешения кризиса в Иране он готов заняться украинским вопросом.

    «Теперь, когда с этим покончено, мы сосредоточимся на этом и посмотрим, сможем ли мы довести дело до конца», – заявил Трамп. Он подчеркнул недопустимость ситуации, при которой ежемесячно гибнут 25 тыс. человек.

    Европейские чиновники опасаются, что американский лидер может перехватить инициативу в мирных переговорах и оттеснить Европу на второй план. В ЕС стремятся выработать общую переговорную позицию с Вашингтоном, исключающую территориальные уступки со стороны Киева. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен призвала партнеров усилить финансовую поддержку Украины, отметив, что ЕС уже выделил 90 млрд евро.

    Ситуация осложняется тем, что Трамп уже провел телефонные разговоры с Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Ожидается, что американские переговорщики Стив Виткофф и Джаред Кушнер в ближайшее время посетят Москву. Тем временем Германия, Франция и Британия также начали зондировать почву для прямых контактов с российской стороной.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь главу Белого дома в переговорный процесс по Украине на саммите G7.

    Ранее западные СМИ анонсировали совместную видеоконференцию американского лидера с представителями стран Европы и Владимиром Зеленским.

    При этом германский политолог Александр Рар отмечал стремление главы Белого дома продвигать свою линию без учета мнения европейских союзников.

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    15 июня 2026, 20:06 • Новости дня
    Трамп пообещал заняться Украиной после Ирана
    Трамп пообещал заняться Украиной после Ирана
    @ Shawn Thew/Pool/CNP/Keystone Press Agency/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп заявил, что после разрешения конфликта с Ираном США сфокусируются на украинском урегулировании.

    Президент США заявил, что намерен переключить внимание Вашингтона на решение ситуации на Украине, передает РИА «Новости».

    Политик отметил, что этот шаг станет возможным после окончательного закрытия иранского вопроса.

    «Теперь, когда с конфликтом с Ираном покончено, мы собираемся сосредоточиться на Украине, посмотрим, сможем ли мы это сделать», – заявил Трамп журналистам.

    Президент США Дональд Трамп подтвердил заключение сделки с Ираном.

    До этого американский лидер заявил о достижении широкого соглашения путем переговоров.

    Зимой Путин выразил уверенность в скором завершении украинского кризиса.

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    16 июня 2026, 14:07 • Новости дня
    Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом
    Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом
    @ NICOLAS TUCAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время личной встречи признался главе киевского режима Владимиру Зеленскому в возникших трудностях при недавнем обсуждении международных конфликтов с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

    Эммануэль Макрон поделился подробностями переговоров с американским коллегой, передает РИА «Новости».

    Встречая Владимира Зеленского, французский политик откровенно высказался о прошедшем диалоге. «Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», – заявил глава государства в эфире канала BFMTV.

    Днем ранее лидеры Франции и США организовали двустороннюю встречу. Стороны уделили особое внимание обсуждению текущей ситуации на Украине, а также затронули обострение обстановки на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в специальной сессии саммита G7.

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    16 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах восстановить санкции США против российской нефти

    Трамп: Санкции против российской нефти могут вскоре вернуться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном скором восстановлении санкций против российской нефти.

    По его словам, речь идет о мерах, которые были ранее сняты на фоне продолжающихся поставок сырья, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов во вторник, Трамп объяснил причину снятия ограничений. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – заявил президент США.

    Трамп подчеркнул, что поставки нефти продолжаются, и именно это обстоятельство легло в основу решения временно отказаться от санкций. Теперь он ожидает, что в ближайшее время Вашингтон сможет вернуться к прежним ограничениям против российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о восстановлении антироссийских нефтяных санкций после стабилизации цен на энергоресурсы.

    Politico сообщила о повторном введении санкций США в отношении российской нефти после истечения срока действия исключения из санкционного режима.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии планов по продлению временного выведения российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций.

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    17 июня 2026, 16:14 • Новости дня
    Секретная служба обвинила директора ФБР в срыве расследования теракта у Белого дома

    Tекст: Денис Тельманов

    Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель преждевременно раскрыл информацию о предотвращении масштабного нападения на зрителей спортивного мероприятия, помешав поимке всех подозреваемых.

    Глава Федерального бюро расследований США Кэш Патель нарушил ход операции Секретной службы, опубликовав данные о предотвращении атаки на турнир UFC у Белого дома, передает РИА «Новости».

    «Директор ФБР Кэш Патель покончил с тайным ведением следствия, поспешив опубликовать пост в соцсети 16 июня, где он сообщил об угрозе и претендовал на роль того, кто нейтрализовал ее», – отмечает издание.

    Заместитель руководителя Секретной службы Мэттью Куинн подчеркнул, что расследование находилось в активной фазе. Правоохранительные органы разыскивали еще как минимум десять подозреваемых для проведения допросов. Преждевременная огласка могла спугнуть злоумышленников, поэтому разглашение деталей не планировалось.

    Публикацию руководителя ведомства оценили как попытку присвоить заслуги масштабной операции.

    Накануне стало известно, что преступники намеревались использовать начиненные взрывчаткой дроны для срыва боя и массовой эвакуации. Зрителей планировали направить под снайперский огонь, однако силовики установили 23 причастных, пятеро из которых уже задержаны.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американские правоохранительные органы пресекли попытку теракта во время турнира UFC в Вашингтоне.

    Вице-президент США Джей Ди Вэнс подтвердил предотвращение масштабного вооруженного нападения на резиденцию главы государства.

    В прошлом году окружение Дональда Трампа усомнилось в компетентности Кэша Пателя из-за ошибок в расследовании убийства активиста Чарли Кирка.

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    16 июня 2026, 13:37 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности полностью урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер переключил внимание с Ближнего Востока на Восточную Европу, пообещав приложить максимум усилий для скорейшего завершения текущего кризиса.

    Глава государства провел переговоры с Владимиром Зеленским во время саммита Группы семи во Франции, передает ТАСС.

    Оценивая прошедшее мероприятие, политик подчеркнул успешность состоявшегося диалога. «У нас была хорошая встреча, я встречусь с ним еще раз позднее, у нас была очень хорошая встреча», – отметил президент.

    Общаясь с прессой, лидер страны выразил намерение сделать все возможное для урегулирования ситуации на Украине. Он напомнил о своем опыте завершения восьми вооруженных конфликтов, признавшись, что изначально считал эту задачу наиболее простой. При этом Вашингтон формально отвергает свою прямую причастность к происходящим событиям.

    Смена приоритетов стала важным заявлением американской администрации. Проблематика отношений с Ираном теперь отходит на второй план. Соединенные Штаты планируют полностью сосредоточиться на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее агентство Reuters допустило вероятность неформальных переговоров американского и украинского лидеров на полях саммита G7 во Франции.

    На самом мероприятии глава Белого дома выразил готовность использовать свое влияние для завершения боевых действий.

    При этом месяцем ранее американская администрация называла украинское урегулирование второстепенной задачей на фоне эскалации вокруг Ирана.

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    16 июня 2026, 23:35 • Новости дня
    Сенат заблокировал резолюцию об ограничении военных полномочий Трампа

    Сенат заблокировал резолюцию о военных полномочиях Трампа

    Tекст: Катерина Туманова

    Сенат не смог продвинуть законопроект, обязывающий президента США Дональда Трампа положить конец конфликту с Ираном, несмотря на то, что четыре сенатора-республиканца, нарушив партийную дисциплину, проголосовали за него.

    Сенаторы-республиканцы Рэнд Пол (Кентукки), Сьюзан Коллинз (Мэн), Лиза Мурковски (Аляска) и Билл Кэссиди (Луизиана) проголосовали за предложение, внесенное Рафаэлем Уорноком (демократ от Джорджии), о вынесении резолюции о военных полномочиях из Комитета Сената по международным отношениям, сообщает портал The Hill.

    Предложение об освобождении законопроекта от рассмотрения было отклонено 47 голосами против 48, поскольку сенатор Джон Феттерман (демократ от Пенсильвании) проголосовал вместе с республиканцами против него. Пять сенаторов пропустили голосование.

    В прошлом месяце четверо республиканцев проголосовали за аналогичное предложение об отклонении резолюции о военных полномочиях, внесенной сенатором Тимом Кейном (демократ от Вирджинии), от Комитета по иностранным делам. Это предложение было принято 50 голосами против 47.

    Для того чтобы Кейну было разрешено продолжить рассмотрение вопроса, ему потребуется заручиться поддержкой как минимум еще одного республиканца. Сенатор от Вирджинии на прошлой неделе выразил уверенность в том, что найдет пятого коллегу-республиканца, который сможет направить Трампу антивоенное послание.

    «Мы считаем, что можем одержать непростую победу. У меня пока нет однозначного ответа, но я думаю, что близок к нему», – сказал Кейн изданию The Hill на прошлой неделе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, демократы в марте пригрозили заблокировать работу Сената США из-за войны с Ираном. WP сообщила об отставках и поражениях республиканских критиков американского лидера.

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