ООН предупредила о надвигающемся голоде в 13 регионах мира

Tекст: Тимур Шайдуллин

Новый совместный доклад ФАО и Всемирной продовольственной программы ООН фиксирует нарастающую нехватку продовольствия в 13 так называемых горячих точках голода по всему миру, передают РИА «Новости».

В документе отмечается: «В последнем издании доклада «Очаги голода», …Судан, Южный Судан, Йемен и Палестина определены как наиболее критические … с точки зрения тяжести и масштабов проблемы». Доклад охватывает период с июня по ноябрь нынешнего года.

К числу регионов, вызывающих наибольшую обеспокоенность, отнесены северо-восточная Нигерия и Сомали. В первом случае прогнозы показывают, что население штата Борно может столкнуться с катастрофическим уровнем острой продовольственной нестабильности, во втором под угрозой голода находится население района Бурхакаба.

В ноябре прошлого года агентства ООН говорили о 16 горячих точках голода с тяжелой ситуацией продовольственной безопасности. Сейчас основными причинами острой продовольственной нестабильности названы вооруженные конфликты и насилие, затрагивающие 12 из 13 наиболее проблемных регионов.

Отмечается, что ситуацию усугубляют экономические потрясения, сокращение международного финансирования и климатические риски, связанные с ожидаемым явлением Эль-Ниньо, которое может вызвать засухи и наводнения в уязвимых странах. По данным доклада, финансирование программ продовольственной помощи, экстренной поддержки сельского хозяйства и питания в охваченных кризисом странах с 2022 по 2025 год сократилось примерно на 59%, тогда как число людей с высоким уровнем острой нехватки продовольствия выросло примерно до 266 млн человек.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в ООН заявили о вынужденном решении «забирать у голодающих ради умирающих» из-за дефицита ресурсов для гуманитарной помощи. В мае МИД Британии предрек глобальный продовольственный кризис из-за возможной блокады Ормузского пролива.