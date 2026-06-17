Совет Федерации утвердил повышение пошлин для мигрантов

Tекст: Ольга Иванова

Сенаторы одобрили закон, повышающий действующие и вводящий новые государственные пошлины в сфере миграции, передает РИА «Новости». Документ направлен на увеличение доходов федерального бюджета. Появятся сборы за замену вида на жительство в размере 6000 рублей и выдачу дубликата разрешения на временное проживание за 5000 рублей.

Существенно возрастут действующие тарифы. Оформление многократной визы подорожает с 1920 до 6000 рублей, приглашения на въезд – с 960 до 8000 рублей, а вида на жительство – с 6000 до 30 тыс. рублей. Разрешение на временное проживание обойдется в 15 тыс. рублей вместо прежних 1920 рублей. Пошлина при приеме и выходе из гражданства увеличится с 4200 до 50 тыс. рублей.

Закон предусматривает льготы для ряда категорий. От уплаты пошлин за прием в гражданство освободят бывших граждан СССР, участвующих в программе переселения соотечественников, и иностранцев, заключивших контракт о службе в Вооруженных силах России в период проведения специальной военной операции. Лица, представляющие интерес для государства, не будут платить за выдачу разрешения на временное проживание.

Благодаря нововведениям ожидается поступление дополнительных доходов в бюджет. В текущем году эта сумма составит около 7,9 млрд рублей, а с 2027 года – 15,83 млрд рублей ежегодно. Закон вступит в силу через месяц после официального опубликования.

Как писала газета ВЗГЛЯД, правительство России внесло в Госдуму пакет законопроектов об увеличении миграционных госпошлин в начале мая.

Депутаты нижней палаты парламента одобрили данный документ в первом чтении в конце прошлого месяца.

Председатель Госдумы Вячеслав Володин назвал рост платежей для приезжающих иностранцев обоснованным.