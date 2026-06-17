  • Новость часаПутин поручил Мурашко помочь пострадавшим в Брянской области
  • Эксклюзив
  • Новости
    •
    Китай спровоцировал передел власти в Европе
    Мадьяр распорядился расследовать дело о перевозке золота и валюты на Украину
    «Вертолеты России» поставят Ирану более двадцати Ми-171
    Запад прицельно бьет по нашей национальной идентичности
    Минск оповестил ФИФА и УЕФА об атаке дрона ВСУ на автобус
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Страны G7 собрались наладить на Украине выпуск ракет большой дальности
    В Центральной России ограничили полеты малой авиации
    В городах США начался резкий рост популярности социализма
    17 июня 2026, 14:55 • Новости дня

    Глава МИД ФРГ заявил о переброске войск через Германию и Польшу в случае войны

    Tекст: Валерия Городецкая

    Германия и Польша готовы стать логистическими центрами для перемещения сил НАТО при возникновении вооруженного столкновения, сообщил министр иностранных дел ФРГ Йоханн Вадефуль в ходе немецко-польского форума.

    «Германия и Польша являются логистическими узлами НАТО. В случае необходимости обороны сотни тысяч солдат союзников будут перебрасываться через наши страны на восток – как в Польшу, так и в страны Балтии», – подчеркнул дипломат в трансляции немецкого внешнеполитического ведомства, передает РИА «Новости».

    По словам Вадефуля, оба государства «формируют основу европейского сдерживания и обороны альянса». В связи с этим он отметил важность обновления двустороннего оборонного соглашения. Министр добавил, что документ позволит углубить сотрудничество в военной промышленности и усилит взаимодействие в рамках совместных учений, особенно в регионе Балтийского моря.

    Напомним, вооруженные силы Германии разработали план переброски сотен тысяч военных НАТО на восток.

    Для обеспечения логистики Берлин создал специальные центры поддержки армейских конвоев.

    Ранее власти ФРГ, Нидерландов и Польши подписали декларацию о формировании коридора для перемещения войск.

    16 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    @ war-sanctions.gur.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ресурсы заявляют о первом использовании ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что украинские СМИ пишут о применении ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве.

    Министерство обороны пока не подтверждало данную информацию. Изделие концерна «Кронштадт» является более дешевой альтернативой ракетам Х-101 и Х-69, рассчитанной на массовое производство.

    Носителем нового оружия выступает беспилотник «Орион», однако в будущем арсенал пополнят самолеты тактической авиации и вертолеты. Дальность полета достигает 500 км при максимальной скорости 650 км в час. Масса осколочно-фугасной боевой части составляет до 150 килограммов.

    Система наведения объединяет инерциальную навигацию и помехоустойчивую антенну «Комета-8М» для точного поражения заранее разведанных стационарных целей. Боеприпас способен выполнять повороты с минимальным радиусом, что делает его траекторию крайне сложной для перехвата.

    Появление новейшей крылатой ракеты «Бандероль» вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины.

    Комментарии (15)
    16 июня 2026, 20:46 • Новости дня
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    Минобороны: «Адмирал Григорович» открыл огонь в Ла-Манше согласно международным правилам
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» открыл упредительный огонь из-за сближения британской яхты в проливе Ла-Манш, действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента, сообщило Министерство обороны России.

    Инцидент произошел 16 июня, когда фрегат «Адмирал Григорович» обнаружил двигающуюся опасным курсом британскую яхту Bright Future, сообщает в Max Минобороны. Экипаж российского корабля предпринял несколько попыток связаться с гражданским судном по международному радиоканалу.

    Не дождавшись ответа, российские моряки пустили сигнальные ракеты и подали звуковые сигналы. Однако яхта продолжала сближение, игнорируя предупреждения.

    Когда расстояние между судами сократилось до 150 метров, командир фрегата принял решение произвести упредительную стрельбу из стрелкового оружия по курсу движения Bright Future. После этого британское судно изменило направление движения и удалилось.

    «Экипаж фрегата «Адмирал Григорович» действовал в строгом соответствии с международными правилами судоходства и принял все необходимые меры для предотвращения инцидента», – сообщили в Минобороны.

    Британские СМИ сообщили о предупредительных выстрелах российского фрегата в Ла-Манше.

    В апреле корабль «Адмирал Григорович» сопроводил два отечественных нефтяных танкера через этот пролив.

    Представитель Кремля Дмитрий Песков заявил о необходимости защиты российских судов от пиратства.

    Комментарии (37)
    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операции на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 13:16 • Новости дня
    В «Единой России» предложили заменять штрафы предупреждениями

    Tекст: Вера Басилая

    Секретарь Генсовета «Единой России» Владимир Якушев выступил за снижение административной нагрузки на граждан и малый бизнес путем отказа от наказаний за впервые совершенные незначительные правонарушения.

    «Единая Россия» считает необходимым снизить количество избыточных требований к предпринимателям и гражданам. По словам Владимира Якушева, в современной практике применения законов наблюдается немало перегибов, следует из сообщения на сайте «Единой России».

    «Территориальные органы Росстата, к примеру, порой выносят штрафы за непредоставление статистических данных даже в случае, если такое совершено впервые. Мы обращаемся в Росстат, чтобы всем территориальным органам было рекомендовано отказаться от подобной практики. Тем более, что закон это не требует», – подчеркнул Якушев.

    Секретарь Генсовета партии уверен, что наказывать людей за мелкие проступки бессмысленно. Он пояснил, что такие взыскания почти не пополняют бюджет, зато создают гражданам лишние проблемы. При этом государственные затраты на суды часто превышают суммы самих штрафов.

    Якушев добавил, что властям следует сосредоточиться на поддержке граждан. Государство должно создавать условия для развития малого и среднего бизнеса, чтобы люди занимались своим делом, а не тратили время на судебные тяжбы.

    Ранее партия «Единая Россия» внесла в Госдуму законопроект о сохранении порога НДС для малого бизнеса.

    До этого депутаты одобрили в первом чтении отмену штрафов за неподачу нулевых налоговых деклараций.

    Весной политическое объединение пообещало блокировать инициативы по снижению нештрафуемого порога превышения скорости.

    Комментарии (0)
    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

    Комментарии (35)
    16 июня 2026, 21:17 • Новости дня
    Эксперт: «Волна Купол Гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink

    Эксперт Трухачев: Комплекс подавления Starlink показал высокую эффективность

    Эксперт: «Волна Купол Гарант» «оглушает» пролетающий над ним спутник Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Денис Тельманов

    Отечественная разработка «Волна Купол Гарант» успешно блокирует вражеские аппараты связи во время пролета над зоной действия радиоэлектронной борьбы при локальных тактических операциях, рассказал специалист по информационной безопасности Сергей Трухачев.

    Трухачев подтвердил успешное применение новой системы против аппаратов американской компании, передает ТАСС. Ранее средства массовой информации сообщали об использовании этого оборудования российскими военнослужащими.

    «Здесь также нужно учитывать, что это изделие не выключает Starlink в привычном понимании, а «оглушает» конкретный спутник на время пролета над зоной действия РЭБ», – пояснил эксперт.

    Трухачев добавил, что подавление нужных частот обеспечивает высокую результативность в рамках тактических задач.

    Обычно станция состоит из восьми спутниковых тарелок, однако конструкцию можно модернизировать и устанавливать на различную технику.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, российские специалисты создали комплекс «Волна Купол Гарант» для глушения спутников Starlink.

    Новые системы радиоэлектронной борьбы развернули на трассе «Новороссия».

    Президент Владимир Путин заявил о превосходстве отечественной низкоорбитальной космической группировки над американским аналогом.

    Комментарии (18)
    16 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули новые РЭБ для подавления связи Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления связи Starlink для БПЛА ВСУ, сообщил военкор Александр Коц.

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант», сообщил Коц в Max. Главная задача этих систем – нарушение работы спутникового интернета Starlink, который используется для управления многими украинскими дронами самолетного типа.

    Комплексы создают мощные помехи, заглушающие сигналы от терминалов. Одна такая установка способна обеспечить защиту территории площадью около 20 квадратных километров. Для надежного прикрытия трассы протяженностью 410 километров потребуются десятки подобных систем.

    Помимо применения РЭБ, трассу начали патрулировать операторы подразделения «Рубикон». Их дроны-перехватчики массово сбивают украинские беспилотники. Однако отмечается, что для полноценной защиты от дронов-камикадзе необходимо создание грамотно выстроенной системы малой противовоздушной обороны, включающей мобильные огневые группы и радиолокационное обнаружение.

    Применение средств подавления сигнала Starlink названо оптимальным решением, так как прямое уничтожение американских спутников грозит военным конфликтом с США. Теперь ключевой задачей становится обеспечение эффективности комплексов РЭБ и налаживание их массового производства.

    В России для нужд армии создали комплекс глушения спутников Starlink «Волна Купол Гарант».

    В начале июня власти Херсонской области разработали систему противодействия вражеским беспилотникам для защиты трассы «Новороссия».

    До этого мобильные огневые группы успешно отражали атаки украинских дронов на эту автомобильную дорогу.

    Комментарии (18)
    17 июня 2026, 10:19 • Новости дня
    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости

    New Scientist: Неврологи назвали общение основой сохранения памяти после 80 лет

    Ученые раскрыли секрет сохранения идеальной памяти в глубокой старости
    @ Oksana Korol/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    Активная социальная жизнь и увеличенное число особых нейронов помогают некоторым людям старше 80 лет сохранять ясный ум на уровне 50-летних, отметили ученые.

    Феномен сохранения острого ума в преклонном возрасте активно изучает невролог Эмили Рогальски, передает New Scientist.

    Врач исследует пациентов старше 80 лет, чья память работает так же хорошо, как у людей на 30 лет моложе. «Почти каждый человек может вспомнить хотя бы одного знакомого, которому ни за что не дашь 90 лет», – отмечает Рогальски.

    Специалисты выяснили, что у таких людей участки мозга, отвечающие за память, имеют больший размер. Кроме того, в их коре находится в четыре или пять раз больше особых нейронов фон Экономо. При этом генетически эти пациенты не отличаются от обычных людей и могут иметь физические признаки болезни Альцгеймера без самих симптомов.

    Главной объединяющей чертой обладателей исключительной памяти оказалась вовсе не диета или физические упражнения, а активная социальная жизнь.

    Пожилые люди постоянно ищут общения с младшими поколениями, чтобы избежать одиночества. Ученые подчеркивают, что мозгу необходимо постоянно решать новые задачи и выходить из привычной зоны комфорта.

    Еще одной важной особенностью является высокая психологическая устойчивость и способность стойко справляться с жизненными трудностями. Многие из участников исследования пережили тяжелые трагедии, но смогли найти в себе силы жить дальше. Эксперты советуют чаще звонить друзьям и беречь связи, так как это напрямую защищает здоровье мозга.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, геронтолог Ольга Ткачева назвала высокую общительность отличительной чертой «суперэйджеров».

    Японские ученые призвали комплексно контролировать все факторы риска для эффективной профилактики старческого слабоумия.

    Интеллектуальные занятия снижают вероятность развития болезни Альцгеймера на 40%.

    Комментарии (3)
    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

    Комментарии (8)
    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

    Комментарии (11)
    17 июня 2026, 04:02 • Новости дня
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков

    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков «Полка Калиновского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили смерть десятков соотечественников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ в рядах признанного в республике террористическим формирования «Полк Калиновского».

    Следственный комитет Белоруссии обнаружил данные 40 белорусов, которые лишились жизни в рядах экстремистской организации «полк Калиновского», передает телеканал ОНТ.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов, граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», – приводит РИА «Новости» слова следователя по особо важным делам СК Андраника Хачатаряна.

    Начальник главного следственного управления ведомства Александр Агафонов уточнил, что десять руководителей этого террористического формирования получили тюремные сроки от 20 до 25 лет. При этом общая численность преступной группы не достигает размеров стандартного мотострелкового батальона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ. В мае Тихановская явилась в Киев, где встретилась с воюющими на стороне Украины белорусскими националистическими подразделениям.

    Комментарии (5)
    16 июня 2026, 21:33 • Новости дня
    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб

    Украина объявила о гибели экипажа разбившегося Су-24

    На Украине разбился Су-24 ВСУ, экипаж погиб
    @ REUTERS/Gleb Garanich

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Экипаж украинского бомбардировщика Су-24 погиб при крушении в Хмельницкой области, сообщили военно-воздушные силы Украины.

    Самолет потерпел крушение на территории Хмельницкой области на Украине, сообщили в ВВС страны, передает РИА «Новости». В результате инцидента погибли летчик и штурман. Отмечается, что самолет выполнял боевое задание.

    В официальном сообщении говорится: «Около 19 часов 16 июня 2026 года произошла авиакатастрофа фронтового бомбардировщика Су-24М 7-й бригады тактической авиации имени Петра Франко воздушных сил Вооруженных сил Украины. Экипаж Су-24М – летчик и штурман – выполнял задания на Хмельниччине. Оба летчика погибли», передает ТАСС.

    В марте ВКС России сбили самолет Су-27 воздушных сил Украины, российского летчика наградили за уничтожение украинского истребителя.

    Комментарии (7)
    17 июня 2026, 14:57 • Новости дня
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    Минск потребовал от Украины объяснений за удар дрона по автобусу с детьми
    @ Наталия Федосенко/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Белорусское дипломатическое ведомство решительно осуждает удар по автобусу с гомельской детской командой и ждет исчерпывающих разъяснений от Киева, заявил пресс-секретарь МИД Белоруссии Руслан Варанков.

    Министерство иностранных дел Белоруссии потребовало от украинской стороны предоставить детальные объяснения в связи с ударом беспилотника по автобусу в Брянской области, передает ТАСС.

    Пресс-секретарь белорусского дипведомства Руслан Варанков в ходе брифинга подчеркнул, что Минск ждет реакции Киева.

    «Требуем от украинской стороны исчерпывающих объяснений», – заявил представитель дипломатического ведомства.

    Нападение произошло на с автобус, перевозивший гомельскую детскую футбольную команду, которая направлялась на отдых в Геленджик.

    «Расцениваем это как очередной акт терроризма против мирного населения», – добавил Варанков.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, украинский беспилотник атаковал автобус с детской футбольной командой из Гомеля в Брянской области.

    Следственный комитет России возбудил уголовное дело о террористическом акте по факту данного удара.

    Официальный представитель МИД Мария Захарова назвала целенаправленное нападение на юных спортсменов очередным терактом Киева.

    Комментарии (17)
    17 июня 2026, 11:40 • Новости дня
    В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии

    Депутат Колесник: Выстрел «Адмирала Григоровича» вряд ли остудит горячие британские головы

    В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии
    @ Министерство обороны РФ/РИА Новости

    Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

    Сближение британской яхты Bright Future в Ла-Манше с российским фрегатом «Адмирал Григорович» – это сознательная провокация Лондона. Британия является морской державой, она не может не понимать опасность таких инцидентов, сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Андрей Колесник. Ранее российские военные произвели выстрелы по курсу движения британской яхты.

    «Действия российских военных полностью соответствуют принципам и нормам Международного морского права. Британская яхта двигалась опасным курсом, приблизившись на расстояние меньше международного кабельтового – 180 метров – к российскому фрегату», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, ветеран морского спецназа.

    «Кроме того, Bright Future не отвечала по радиоканалу, известному и доступному для всех судов мира, независимо от статуса и государственной принадлежности. Теоретически британская яхта могла представлять собой, например, заминированное судно для атаки на российский фрегат», – подчеркнул собеседник.

    «Как мы видим, после применения стрелкового оружия по курсу яхты, она развернулась и ушла в противоположном направлении. Это говорит о том, что это была сознательная провокация британской стороны, а на борту Bright Future, вероятно, находились не гражданские лица. Британия является морской страной, она не может не понимать опасность инцидента», – заметил парламентарий.

    «Но произошедшее вряд ли остудит горячие британские головы, и похожие инциденты, скорее всего, будут повторяться», – посетовал депутат. «НАТО в целом создает эскалацию в северных морях, где ситуация и без того висит на волоске. Североатлантический альянс проводит военные учения у наших границ, Литва закупает катера для высадки групп морской пехоты на побережье», – напомнил он.

    «Однако при повторении инцидентов, похожих на маневры Bright Future в Ла-Манше, в случае создания очевидной опасности, за нашими моряками остается право применять оружие не только по курсу, но и непосредственно по объекту», – резюмировал Колесник.

    Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max об инциденте в проливе Ла-Манш с гражданской парусной яхтой Bright Future, которая под флагом Британии следовала опасным курсом на сближение с фрегатом «Адмирал Григорович».

    «В соответствии с правилами предупреждения столкновений в море, экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса яхты не последовало», – говорится в сообщении.

    Затем российские военные провели пуск сигнальных ракет и подали звуковое оповещение, но экипаж яхты не реагировал. «При сокращении дистанции до 150 м командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения», – отмечает Минобороны. После этого Bright Future сразу изменила курс на удаление от «Адмирала Григоровича».

    Минобороны Британии заявило, что «расследует сообщения об инциденте». Источник Sky News в британском военном ведомстве назвал произошедшее «единичным инцидентом». «Британский бронепалубный крейсер HMS Mersey следит за российским судном, а экипажу яхты оказывается поддержка», – отметил он.

    Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила произошедшее. «Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», – написала она в своем Telegram-канале.

    В эфире радио Sputnik дипломат назвала реакцию экипажа «Адмирала Григоровича» долгожданной, отметив, что только так можно пресечь провокации, совершаемые Британией под прикрытием международного права.

    Позднее издание INews опубликовало комментарий с владельцами Bright Future – британскими пенсионерами Аланом и Джейн Келви. По словам Джейн, «четыре или пять выстрелов», произведенных с фрегата, были «совершенно излишними», поскольку их яхта якобы находилась на безопасном расстоянии.

    Несколькими днями ранее британские военные перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, следовавший под флагом Камеруна из российского порта Усть-Луга. Лондон начал открыто заниматься пиратством против судов ради собственной выгоды и изменения мировой логистики, отметила в этой связи Захарова. Стоит отметить, что Британия занимает третье место в майском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

    Ранее Франция захватила танкер Tagor с российской нефтью. Париж сослался на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет.

    Комментарии (11)
    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    США прекратили действие лицензии на поставки российской нефти

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Срок действия последней лицензии Соединенных Штатов, разрешавшей операции с российской нефтью и нефтепродуктами, истек в среду, 17 июня.

    Последняя лицензия США на поставки нефти из России завершила свое действие 17 июня, передает РИА «Новости».

    Эта лицензия разрешала операции, необходимые для доставки, продажи или выгрузки российской нефти и нефтепродуктов. Это касалось энергоносителей, погруженных на суда по состоянию на 17 апреля 2026 года.

    Действие документа не распространялось на сделки с участием лиц и структур, связанных с Ираном, КНДР, Кубой, а также с Крымом и новыми российскими регионами. Предыдущая подобная лицензия истекла 16 мая.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае министерство финансов США опубликовало обновленную лицензию на операции с российской нефтью сроком на 30 дней.

    Госсекретарь США Марко Рубио называл данное послабление краткосрочной мерой ради стабилизации мирового рынка.

    Комментарии (14)
    17 июня 2026, 13:56 • Новости дня
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово

    Слово «преддверие» вызвало самые проблемы на ЕГЭ по русскому языку

    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово
    @ Ekaterina Sychkova/URA.RU/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    В 2026 году участники госэкзамена по русскому языку испытали трудности с написанием слова «преддверие», хотя в задании присутствовали смысловые подсказки.

    Участники Единого государственного экзамена по русскому языку в 2026 году испытали серьезные затруднения при написании слова «преддверие», передает ТАСС. При этом в задании был дан очевидный контекст, например, «в преддверии праздников» или «в преддверии выходных дней».

    «В этом году словом-открытием для нас, ну и для учеников, по-видимому, было слово «преддверие». То есть многие затруднились это слово идентифицировать», – рассказал руководитель комиссии по разработке контрольных измерительных материалов ЕГЭ по русскому языку Роман Дощинский.

    По его словам, эта ситуация свидетельствует о прямой зависимости грамотности от лексического запаса школьников. Эксперт подчеркнул необходимость больше читать и расширять речевую среду.

    Ранее сообщалось, что средний балл ЕГЭ по русскому языку в 2026 году вырос до 63,06. Количество выпускников, набравших от 61 балла, увеличилось на 56 тысяч по сравнению с прошлым годом.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, почти 2 тыс. выпускников получили сто баллов на Едином государственном экзамене по русскому языку. Средние показатели по ключевым гуманитарным и естественно-научным дисциплинам выросли по сравнению с прошлым годом.

    Комментарии (6)
    Главное
    Дрон ВСУ ударил по авто с беременной женщиной и детьми в Брянской области
    Директор музея назвал сроки восстановления полотна «Оборона Севастополя»
    Опрос: Американцы растеряли гордость за страну
    Секретная служба обвинила директора ФБР в срыве расследования теракта у Белого дома
    ООН предупредила о надвигающемся голоде в 13 регионах мира
    Британские чиновники играли в GTA на работе ради «жизненного опыта»
    Названо вызвавшее самые большие проблемы на ЕГЭ по русскому языку слово