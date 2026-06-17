Итальянская полиция ликвидировала теневой банк мафии с оборотом в 100 млн евро

Tекст: Денис Тельманов

Итальянская полиция ликвидировала международную преступную сеть с подпольным банком, через который каждый год проходило до 100 млн евро криминальных денег, передает РИА «Новости».

Финансовая структура служила глобальным посредником для преступников, обеспечивая безопасные каналы оплаты крупных партий наркотиков и анонимность транзакций.

«Центром незаконной деятельности был полноценный подпольный банк с логистической базой в Прато, созданный и управляемый с 2021 года гражданином Китая. Клиентами этого криминального банка были опасные наркокартели», – заявили в ведомстве.

Расследование показало, что услугами пользовались албанские наркоторговцы и местные мафиозные структуры.

Система работала на основе механизма доверия «Хавала», известного в китайском варианте как «фей-чиен». Это позволяло переводить капиталы между Италией, Испанией, Францией, Германией, Бельгией и Нидерландами через сеть посредников.

По оценкам следователей, незаконная сеть за три года перемещала от 80 до 100 млн евро ежегодно.

В ходе масштабной операции в Италии и Испании задержан 41 человек. Подозреваемым вменяют наркотрафик, отмывание средств и организацию нелегальной миграции.

Одновременно наложен арест на активы стоимостью свыше 60 млн евро для последующей конфискации. Кроме того, выяснилось, что группировка переправляла граждан Китая в Евросоюз, стоимость маршрута для одного человека достигала 9,5 тыс. евро.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в Испании полицейские задержали участников международной сети по отмыванию криминальных доходов.

В марте текущего года российские правоохранители пресекли деятельность теневых банкиров с оборотом свыше миллиарда рублей.

Ранее столичные силовики раскрыли схему легализации наркодоходов через даркнет-площадки.