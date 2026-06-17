Бизнесмена Трабера задержали по подозрению в заказном убийстве депутата

Tекст: Алексей Дегтярёв

Трабер якобы задержан по обвинению в организации заказного убийства депутата Петрова, передают СМИ Ura.ruсо ссылкой на Life.ru.

Правоохранители проводят обыски по связанным с коммерсантом адресам.

Вместе с подозреваемым задержали предпринимателя Владимира Даниленко. По данным прессы, фигурантов могут доставить в Москву для проведения следственных действий. Уголовное дело возбудили почти шесть лет назад, сейчас расследованием занимается центральный аппарат СК.

С 2024 по 2026 год коммерсант активно избавлялся от активов, продав доли в восьми компаниях с годовой выручкой десять млрд рублей. Сейчас у него остались акции семи предприятий с оборотом около 1 млрд рублей, две фирмы по аренде недвижимости и юридическая контора.

Депутата застрелили 24 октября 2020 года в поселке Великое. Убитый являлся отцом Виталия Петрова, первого гонщика из России в престижном классе Formula 1.

В 2025 году в Петербурге приговорили бизнесмена Олега Каштело к девяти годам колонии за организацию заказных убийств.

В 2020 году в Ленобласти после покушения умер бизнесмен и муниципальный депутат Александр Петров. По предварительным данным, наемный убийца пробрался в коттедж Петрова, открыл стрельбу и попал во владельца. Было возбуждено уголовное дело.