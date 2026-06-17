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    17 июня 2026, 14:01 • Новости дня

    Ростех показал новые многоцелевые дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Ростех представил разведывательные дроны Falcon и Lightning 13 в Белоруссии

    Tекст: Мария Иванова

    На выставке безопасности в Белоруссии презентовали передовые разведывательные беспилотники Falcon и Lightning 13, способные автономно преодолевать до 180 километров и оперативно оценивать обстановку в зоне бедствия.

    Российская госкорпорация привезла на выставку «Национальная безопасность. Беларусь-2026» две новейшие разработки в сфере беспилотной авиации, передает пресс-служба Ростеха.

    Оба аппарата способны выполнять сложные задачи по мониторингу местности и быстро оценивать обстановку в условиях чрезвычайных ситуаций.

    Многоцелевая платформа Falcon с X-образным крылом способна преодолевать до 180 километров со скоростью 120 км/ч. Дрон несет пять килограммов полезной нагрузки, умеет летать автономно и распознает объекты с помощью оптико-электронной системы. Вторая модель, самолетный беспилотник Lightning 13 на электродвигателях, поднимает 13 килограммов груза и работает на дистанции до 50 километров.

    «Сегодня предприятия корпорации выпускают серийно уже более двух десятков типов дронов различного назначения – гражданского, двойного и военного», – заявили разработчики.

    Представители компании добавили, что большинство аппаратов доказали свою эффективность в реальных миссиях. Сейчас инженеры активно внедряют нейросетевые технологии и расширяют мощности для массового выпуска техники.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на салоне «Флот-2026» госкорпорация «Ростех» представила макет комплекса перехвата беспилотников с нейросетью

    В феврале компания показала восемь новых типов дронов различного назначения для зоны спецоперации.

    В прошлом году холдинг продемонстрировал систему радиоэлектронного противодействия аппаратам на международной выставке в Минске.

    16 июня 2026, 19:49 • Новости дня
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    Военкор Коц: Россия впервые ударила по Киеву ракетой «Бандероль»
    @ war-sanctions.gur.gov.ua

    Tекст: Вера Басилая

    Украинские ресурсы заявляют о первом использовании ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве, сообщил военкор Александр Коц.

    Коц сообщил в Max, что украинские СМИ пишут о применении ВС России малогабаритного боеприпаса «Бандероль» в Киеве.

    Министерство обороны пока не подтверждало данную информацию. Изделие концерна «Кронштадт» является более дешевой альтернативой ракетам Х-101 и Х-69, рассчитанной на массовое производство.

    Носителем нового оружия выступает беспилотник «Орион», однако в будущем арсенал пополнят самолеты тактической авиации и вертолеты. Дальность полета достигает 500 км при максимальной скорости 650 км в час. Масса осколочно-фугасной боевой части составляет до 150 килограммов.

    Система наведения объединяет инерциальную навигацию и помехоустойчивую антенну «Комета-8М» для точного поражения заранее разведанных стационарных целей. Боеприпас способен выполнять повороты с минимальным радиусом, что делает его траекторию крайне сложной для перехвата.

    Появление новейшей крылатой ракеты «Бандероль» вызвало беспокойство в рядах Вооруженных сил Украины.

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    16 июня 2026, 15:40 • Новости дня
    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink

    В России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант»

    В России разработали комплекс для глушения спутников Starlink
    @ Science Photo Library/imago-images.de/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В России для нужд ВС России создали комплекс для глушения спутников Starlink «Волна купол гарант», который воздействует на восемь каналов передачи данных системы спутниковой связи компании SpaceX.

    Новое оборудование получило название «Волна купол гарант». Комплекс успешно воздействует на восемь каналов передачи данных системы SpaceX, ширина каждого из которых составляет 62,5 мегагерца.

    Украинские военнослужащие уже отмечают серьезные трудности со связью в зоне спецоперации из-за работы этих установок, передает РИАМО со ссылкой на Mash.

    Одна такая система включает шесть прицепов, на каждом из которых размещены по две спутниковые тарелки с поворотными механизмами. Аппаратура надежно спрятана под специальными радиопрозрачными колпаками. При необходимости антенные блоки можно снять с транспортной базы и установить на земле.

    Существующим на данный момент недостатком разработки называют высокую вероятность обнаружения вражескими средствами радиоэлектронной разведки. Кроме того, для эффективного подавления сигнала оборудование необходимо размещать в непосредственной близости от линии фронта.

    В конце мая бойцы группировки «Север» уничтожили более 15 терминалов Starlink в Харьковской области.

    Ранее российская армия с помощью средств радиоэлектронной борьбы массово выводила из строя вражеские интернет-терминалы.

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    17 июня 2026, 14:16 • Видео
    Европа нашла в КНР «школу войны» для русских

    Китай ответил Евросоюзу на обвинение в подготовке российских военных для операциq на Украине. Даже хорошо, что Брюссель в лице главного евродипломата Каи Каллас поднял этот вопрос.

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    16 июня 2026, 20:12 • Новости дня
    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули новые РЭБ для подавления связи Starlink

    На трассе «Новороссия» развернули РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления Starlink
    @ Александр Иванов/РИА Новости

    Tекст: Вера Басилая

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант» для подавления связи Starlink для БПЛА ВСУ, сообщил военкор Александр Коц.

    На трассе «Новороссия», имеющей стратегическое значение для снабжения Крыма и группировок войск, развернули новые комплексы РЭБ «Волна Купол Гарант», сообщил Коц в Max. Главная задача этих систем – нарушение работы спутникового интернета Starlink, который используется для управления многими украинскими дронами самолетного типа.

    Комплексы создают мощные помехи, заглушающие сигналы от терминалов. Одна такая установка способна обеспечить защиту территории площадью около 20 квадратных километров. Для надежного прикрытия трассы протяженностью 410 километров потребуются десятки подобных систем.

    Помимо применения РЭБ, трассу начали патрулировать операторы подразделения «Рубикон». Их дроны-перехватчики массово сбивают украинские беспилотники. Однако отмечается, что для полноценной защиты от дронов-камикадзе необходимо создание грамотно выстроенной системы малой противовоздушной обороны, включающей мобильные огневые группы и радиолокационное обнаружение.

    Применение средств подавления сигнала Starlink названо оптимальным решением, так как прямое уничтожение американских спутников грозит военным конфликтом с США. Теперь ключевой задачей становится обеспечение эффективности комплексов РЭБ и налаживание их массового производства.

    В России для нужд армии создали комплекс глушения спутников Starlink «Волна Купол Гарант».

    В начале июня власти Херсонской области разработали систему противодействия вражеским беспилотникам для защиты трассы «Новороссия».

    До этого мобильные огневые группы успешно отражали атаки украинских дронов на эту автомобильную дорогу.

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    16 июня 2026, 18:15 • Новости дня
    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана

    Анпилогов: Начало выработки Киевом оружейного плутония будет быстро обнаружено

    Эксперт оценил возможности Украины создать ядерное оружие из британского урана
    @ United States Department of Energy/Wikipedia

    Tекст: Андрей Резчиков

    Если Украина попытается получить ядерное оружие из британского урана, то об этом сразу станет известно, что лишит Киев элемента внезапности, критичного в военном планировании, сказал газете ВЗГЛЯД Алексей Анпилогов, эксперт в области ядерной энергетики. В рамках сделки Британия выделит около 280 млн долларов на финансирование поставок обогащенного урана для Украины.

    «С военной точки зрения использование урана, который может фигурировать в соглашении между Лондоном и Киевом, для создания ядерного оружия крайне маловероятно. Да, на территории Украины исторически существует исследовательский реактор-наработчик в Киеве – сейчас он остановлен. Но технически на подобном реакторе, напомню, Северная Корея в свое время получила первый оружейный плутоний. Вопрос в том, решится ли нынешний Киев на откровенное нарушение Договора о нераспространении ядерного оружия», – отметил Алексей Анпилогов, президент Фонда поддержки научных исследований и развития гражданских инициатив «Основание».

    С инженерной точки зрения запустить такой реактор незаметно невозможно, подчеркивает собеседник. «Он мгновенно создает очень специфичный радиоактивный след – прежде всего инертные газы, радиоактивные изотопы, которые неизбежно поступают в атмосферу. Учитывая близость Киева к российской границе, любые системы мониторинга зафиксируют начало работы реактора практически сразу. Это значит, что попытка получить оружейный плутоний была бы немедленно обнаружена, что лишает ее всякого элемента внезапности, критичного в военном планировании», – пояснил специалист.

    Что касается самого материала: из обогащенного урана нарабатывать плутоний, безусловно, эффективнее, чем из природного. «Однако у Украины и сейчас есть ядерное топливо, которое могло бы гипотетически рассматриваться для подобных действий, и оно официально находится под контролем МАГАТЭ. Поэтому ключевой вопрос: насколько эффективно сейчас действует система контроля агентства на украинской территории и насколько полно МАГАТЭ контролирует киевский режим», – уточнил Анпилогов.

    По его словам, если отбросить фактор международного контроля, существует принципиальное ограничение: собрать урановую бомбу из этого урана невозможно. «Степень обогащения слишком низкая, а собственных мощностей, чтобы довести уран до оружейного состояния, у Украины просто нет. Показательно, что все запасы высокообогащенного урана были вывезены с Украины еще при администрации Обамы – именно из-за опасений США, что такие материалы могут попасть в руки террористов или, как тогда формулировали, «недемократических режимов предпороговых стран», которые могли бы использовать украинский уран для производства оружейного плутония», – напомнил эксперт.

    По мнению спикера, использование урана из гипотетических поставок в военных целях – событие маловероятное. «Более того, это событие, о котором мы узнаем немедленно, как только начнутся даже первые шаги по выделению оружейного плутония. Соответственно, сколь-либо значимых внезапных военных рисков для России такая ситуация не создает: любая попытка будет мгновенно вскрыта техническими средствами контроля, нарушение ДНЯО станет очевидным для всего мира, а технологической базы для быстрого создания готового устройства у Украины все равно нет», – подытожил Анпилогов.

    Ранее стало известно о подписании двухлетнего контракта между Лондоном (Британия входит в пятерку «Рейтинга недружественных правительств» газеты ВЗГЛЯД) и Киевом на поставку украинской компании «Энергоатом» обогащенного урана на сумму 210 млн фунтов стерлингов (281 млн долларов). Сделка была окончательно согласована во время личной встречи Кира Стармера и Владимира Зеленского в Лондоне на Даунинг-стрит.

    Контракт заключен в рамках программы UK Export Finance. Поставки топлива будет осуществлять британская компания Urenco, которая специализируется на обогащении урана. «Сделка имеет решающее значение для энергетической безопасности Украины, поскольку «Энергоатом» обеспечивает более 50% электроэнергии страны», – говорится в аннотации британской стороны.

    «Обеспечивая безопасность энергоснабжения Украины, соглашение укрепляет устойчивость страны и ее способность противостоять российским атакам на энергетическую инфраструктуру, напрямую поддерживая интересы безопасности Великобритании и евроатлантического региона», – отмечается в пояснении Лондона.

    В 2023 году Украина заключала похожий контракт с Британией на поставку ядерного топлива на 245 млн долларов. В сфере покупки обогащенного урана стороны сотрудничают с 2010 года.

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    17 июня 2026, 04:02 • Новости дня
    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков

    Белоруссия раскрыла данные о 40 погибших в составе ВСУ боевиков «Полка Калиновского»

    Tекст: Катерина Туманова

    Правоохранительные органы Белоруссии подтвердили смерть десятков соотечественников, участвовавших в боевых действиях на стороне ВСУ в рядах признанного в республике террористическим формирования «Полк Калиновского».

    Следственный комитет Белоруссии обнаружил данные 40 белорусов, которые лишились жизни в рядах экстремистской организации «полк Калиновского», передает телеканал ОНТ.

    «В ходе расследования уголовного дела установлено более 40 бойцов, граждан Республики Беларусь, погибших на территории Украины в ходе боевых действий. Только трое из них захоронены на территории Республики Беларусь», – приводит РИА «Новости» слова следователя по особо важным делам СК Андраника Хачатаряна.

    Начальник главного следственного управления ведомства Александр Агафонов уточнил, что десять руководителей этого террористического формирования получили тюремные сроки от 20 до 25 лет. При этом общая численность преступной группы не достигает размеров стандартного мотострелкового батальона.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, экс-сотрудник СБУ рассказал об уничтожении тел наемников ВСУ. В мае Тихановская явилась в Киев, где встретилась с воюющими на стороне Украины белорусскими националистическими подразделениям.

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    17 июня 2026, 13:01 • Новости дня
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области
    @ Сергей Савостьянов/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    В Брянской области украинский дрон самолетного типа атаковал автобус, перевозивший детскую футбольную команду из Гомеля на отдых в Геленджик, погибла женщина, сопровождавшая детей, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук.

    ВСУ атаковали автобус с детской футбольной командой из Белоруссии на территории Брянской области. Дети ехали на отдых в Геленджик. В результате целенаправленного удара погибла женщина, сопровождавшая команду, сообщил врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук в Max.

    Ранения получили шесть человек, среди которых четверо детей. Всех пострадавших оперативно доставили в медицинское учреждение, где им оказывается вся необходимая помощь.

    Остальные пассажиры атакованного транспортного средства в ближайшее время будут отправлены домой.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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    17 июня 2026, 10:49 • Новости дня
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    Франко-германская KNDS представила временную замену устаревающим танкам Leclerc
    @ Wolf von Dewitz/dpa/TASS

    Tекст: Дарья Григоренко

    Франко-германская компания KNDS представила концепт нового боевого танка CAPINT, который должен стать временной заменой французским машинам Leclerc до появления техники нового поколения.

    Предложенный танк CAPINT был показан на оружейной выставке Eurosatory в пригороде Парижа. Необходимость в промежуточной машине возникла из-за того, что совместная программа Франции и Германии по созданию Основной наземной боевой системы (MGCS) задерживается примерно на десять лет. Поступление новых танков ожидается не ранее середины 2040-х годов, передает The War Zone.

    Французские танки Leclerc планируется вывести из эксплуатации к 2038 году, поэтому Париж решил запустить программу промежуточного танка. Предлагаемый CAPINT объединит французскую необитаемую башню и основное 120-миллиметровое гладкоствольное орудие ASCALON с шасси немецкого танка Leopard 2. В будущем башню планируют адаптировать под 140-миллиметровую пушку.

    Экипаж из трех человек будет находиться в бронированной капсуле в передней части машины. Танк получит пассивную композитную броню, а также комплексы реактивной и активной защиты.

    «Мы уже работаем над созданием того, что станет боем завтрашнего дня», – заявил генеральный директор KNDS Жан-Поль Алари.

    Компания обещает создать демонстратор CAPINT уже в 2030 году. Если Франция выберет этот проект, первые серийные образцы могут быть поставлены в 2035 году, а их развертывание в войсках начнется в 2037 году. Параллельно Германия работает над проектом Leopard 3, который должен поступить на вооружение в начале 2030-х годов.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава немецкого концерна Rheinmetall Армин Паппергер допустил вероятность выхода Франции из совместного проекта разработки нового танка MGCS.

    Сроки реализации этой программы сдвинулись с 2035 на 2045 год.

    Политический кризис во Франции поставил под угрозу реализацию совместных военных инициатив.

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    16 июня 2026, 23:50 • Новости дня
    В ОАК истребитель-невидимку Cу-57 назвали фаворитом у зарубежных заказчиков

    Истребитель-невидимка Су-57 показал эффективность в зоне СВО

    Tекст: Катерина Туманова

    Многофункциональный боевой самолет пятого поколения Cу-57 зарекомендовал себя в ходе спецоперации, что спровоцировало высокий интерес иностранных покупателей к экспортной версии машины, Алжир стал первым иностранным покупателем российского истребителя Су-57Э, заявил гендиректор Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК, в составе Ростеха) Вадим Бадеха.

    Первой страной, официально подтвердившей покупку экспортного варианта Су-57Э, стал Алжир. Алжирские летчики уже проходят обучение пилотированию новейшего российского истребителя. Кроме того, Россия направила Индии предложение о поставках и возможной локализации производства самолета на территории республики, рассказал он ТАСС.

    В феврале 2026 года Воздушно-космические силы России приняли партию истребителей Су-57 с обновленным комплексом вооружения, добавил Бадеха, уверенно назвав этот самолет лучшим в своем классе.

    «Сегодня Су-57 – единственный в мире истребитель пятого поколения, который доказал эффективность в условиях противодействия со стороны современных западных комплексов ПВО, включая Patriot, NASAMS и IRIS-T», – заявлял ранее гендиректор Ростеха Сергей Чемезов.

    Занимавший пост министра обороны в 2022 году Сергей Шойгу отмечал блестящие результаты применения машины в ходе спецоперации. Успешные демонстрации машины на авиасалонах в Китае в 2024 году и Индии в 2025 году подтвердили высокий экспортный потенциал самолета.

    Технические характеристики самолета не раскрываются, но экспортный вариант одноместного двухдвигательного самолета Су-57Э имеет максимальную взлетную массу 34 т и способен нести 7,5 т боевой нагрузки, может подниматься на 18 800 м, разгоняться до 2 Махов (двух скоростей звука), боевой радиус 1 250 км.

    При создании самолета использовались технологий малозаметности. Истребитель имеет мощную бортовую радиолокационную станцию (РЛС) с активной фазированной антенной решеткой (АФАР), по его  фюзеляжу распределены дополнительные антенны. Су-57 умеет «видеть» вокруг себя на все на сотни километров.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, глава ОАК в начале июня заявил о боевом превосходстве истребителя Су-57. Путин счел Су-57 лучшим истребителем в мире и рассказал о возможности поставок Индии новейших истребителей Су-57. Западные эксперты предрекли Су-75 лидерство среди истребителей пятого поколения.

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    16 июня 2026, 22:55 • Новости дня
    Комбат «Задон» назвал ключевую прореху в обороне ВСУ в Константиновке

    Комбат «Задон» назвал теплицы прорехой в обороне ВСУ в Константиновке

    Tекст: Катерина Туманова

    Командир мотострелкового батальона 1465-го мотострелкового полка «Южной» группировки войск с позывным «Задон» рассказал, как российские бойцы нащупали самое слабое место в обороне ВСУ в Константиновке и применили маневр, чтобы сломить врага.

    Задачей российского батальона было – войти в город, сломить противника и занять позиции.

    «Мы применили маневр по обману противника, раздергали его с нескольких направлений практически одновременно. Выбрали самую слабую сторону у противника, туда и сделали упор. Так мы зашли на теплицы, с теплиц все и началось. Зачистили, закрепились. Противник пытался нас выбить, не получилось. Мы перехватили инициативу и за счет агрессии пошли дальше», – приводит рассказ комбата «Задона» Max-канал Минобороны.

    Он добавил, что противник рассаживался на ключевых перекрестках, наблюдал и старался максимально избегать контактов с российскими бойцами. ВСУ передавали информацию на свои ключевые точки, после чего в место дислокации ВС России прилетал FPV-дрон ВСУ.

    По словам «Задона», оборона противника организована так: минирование и большое число FPV-дронов. Бойцы ВС России выбирали время, часовые интервалы, двигались. Агрессия и напор в момент, когда ВСУ начинали сдавать, – стало залогом успеха российских военнослужащих.

    Как писал газета ВЗГЛЯД, российские войска зачистили Константиновку от операторов украинских БПЛА, днем ранее, 15 июня подразделения Южной группировки очистили от неприятеля более 100 зданий в Константиновке, а 16 июня штурмовики ВС России за сутки освободили 120 зданий в поселении.

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    17 июня 2026, 07:15 • Новости дня
    «Северяне» рассказали, как ВСУ формируют поток дезертиров в Черниговской области

    Командование ВСУ создает в Черниговской области поток дезертиров

    Tекст: Катерина Туманова

    Военнослужащие российской группировки войск «Север» за прошедшие сутки выяснили, как своими решениями командование ВСУ создает потоки дезертиров.

    «В Черниговской области из военнослужащих мобильных групп ПВО 1150 отдельного зенитного ракетного дивизиона ВСУ формируют боевые группы для оборудования и удержания позиций в приграничье. Это решение командования подразделения спровоцировало поток дезертиров, многие из которых исчезают со связи сразу же после доведения приказа», – рассказали бойцы неофициальному Max-каналу группы войск «Северный ветер».

    На Сумском направлении в Шосткинском районе штурмовики «Севера» продолжают стрелковые бои в Бачевске и окрестностях, также бои идут в Иволжанском, Писаревке, в селе Новая Сечь и их окрестностях в Сумском районе, где штурмовики продвинулись на 19 участках до 700 метров.

    В Краснопольском районе стрелковые бои идут в лесных массивах, около села Михайловка и вдоль железнодорожных путей, ведущих к районному центру. Штурм-группы продвинулись на расстояние до 500 метров.

    «В ходе зачистки лесных массивов восточнее села Большой (Великий) Прикол взяты в плен трое военнослужащих 119 обр ТерО», – поделились бойцы.

    На Харьковском направлении в лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде.

    На Волчанском направлении штурмовики продвинулись на семи участках до 800 метров, причем стрелковые бои продолжаются в селе Лосевка и в лесных массивах Волчанского района.

    «В лесополосе между Охримовкой и Захаровкой взят в плен военнослужащий батальона обеспечения 16 АК ВСУ, прикомандированный к 159-й бригаде», – рассказали «Северяне».

    На Великобурлукском направлении штурмовые группы воюют в лесных массивах около Петро-Ивановки. На двух участках бойцы продвинулись на расстояние до 400 метров.

    «За сутки подтвержденные потери противника составили свыше 240 человек (из них более 180 в Сумской и свыше 60 в Харьковской областях). Четверо военнослужащих ВСУ взяты в плен», –  указано в сводке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, группировка «Север» уничтожила свыше 70 БПЛА ВСУ за июнь в Харьковской области. Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования эвакуировать раненых. Солдат ВСУ после мятежа в Черниговской области перевели под Волчанск.

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    17 июня 2026, 06:19 • Новости дня
    Украинская армия потеряла более 21 тыс. военнослужащих в начале июня

    ТАСС: Украинская армия потеряла более 21 тыс. солдат в начале июня

    Tекст: Катерина Туманова

    За первые две недели лета ВСУ лишились десятков тысяч бойцов на линии боевого соприкосновения, следует из сводок Минобороны.

    Вооруженные силы Украины (ВСУ) понесли серьезные потери в зоне проведения специальной военной операции, лишившись порядка 21 405 военнослужащих в период с 1 по 16 июня, передает ТАСС, ссылаясь на свои подсчеты по данным Минобороны.

    Наибольший урон противнику нанесли подразделения группировок войск «Центр» и «Восток».

    При этом в мае украинские войска также несли значительные потери. В период со второго по 16 мая они составили 16 230 человек, а с 17 по 31 мая – 17 620 солдат ВСУ.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ВСУ в январе лишились 15 тыс. человек в зонах СВО «Север», «Юг» и «Запад». ВСУ за сутки 13 июня потеряли в зоне СВО более 1,4 тыс. военнослужащих. В Белоруссии раскрыли десятки погибших на Украине боевиков «Полка Калиновского».


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    17 июня 2026, 05:45 • Новости дня
    Пленный солдат ВСУ рассказал об отказе командования эвакуировать раненых

    Tекст: Катерина Туманова

    Командование ВСУ заставляет пострадавших в боях солдат возвращаться на линию соприкосновения, отказывая им в необходимой медицинской помощи и отправляя лечиться в подвалы, рассказал пленный солдат 71-й отдельной аэромобильной бригады ВСУ Василий Королешин.

    «Меня ранило, я вернулся назад, сказали: «Нельзя, иди воюй». Я говорю: «Я кровью истекаю, мне надо лечиться», – рассказал он РИА «Новости».

    В итоге он был вынужден самостоятельно оказывать себе помощь в подвале. После выздоровления солдата отправили на линию боевого соприкосновения.

    Во время очередного задания Королешин снова получил ранение, после чего бросил оружие со снаряжением и принял решение сдаться в плен. Вместе с ним аналогичный выбор сделал его напарник, однако он направился в другую сторону.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, пополненная инвалидами бригада украинской армии лишилась роты под Харьковом. Украинское командование в мае отправило на передовую под Избицкое подразделение из раненых и тяжелобольных бойцов. «Северяне» у Казачьей Лопани спасли сдавшихся боевиков от расправы ВСУ.


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    17 июня 2026, 11:49 • Новости дня
    Разведчик Supercam S180 получил защиту от дронов-перехватчиков

    Российский Supercam S180 оснастили системой обнаружения дронов-перехватчиков

    Tекст: Мария Иванова

    На скоростной дрон-разведчик Supercam S180 установили комплекс раннего предупреждения об атаках FPV-коптеров, а время его автономного полета увеличили до четырех часов.

    Скоростной разведывательный беспилотник Supercam S180 получил систему оптической и радиочастотной детекции для защиты от дронов-перехватчиков, сообщили в группе компаний «Беспилотные системы».

    «Для дополнительной защиты от FPV-дронов внедрена система оптической и радиочастотной детекции. На беспилотник устанавливается дополнительная камера для обзора задней и верхней полусферы, которая может автоматически распознавать объекты и сигнализировать о приближении FPV-дрона», – рассказала представитель компании.

    Кроме того, продолжительность работы S180 была увеличена вдвое. Теперь аппарат способен находиться в воздухе более четырех часов, при этом возросла и его максимальная скорость, передает ТАСС.

    Как отметили разработчики, такие характеристики позволяют вести воздушную разведку за линией боевого соприкосновения, преодолевая опасные участки на максимальных скоростях.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, разработчики показали скоростной разведывательный дрон Supercam S180 на международной выставке в Эр-Рияде.

    Ранее беспилотники этой линейки получили технологию дистанционного управления из любой точки мира.

    В июне холдинг «Швабе» представил макет комплекса для автоматического наведения дронов-перехватчиков на цель.

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    17 июня 2026, 13:45 • Новости дня
    В Польше освободили задержанных после убийства российского художника белорусов

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Польские правоохранители отпустили двух граждан Белоруссии, которых арестовали после гибели российского художника Семена Скрепецкого (Роберт Кузовков), сообщил польский премьер Дональд Туск.

    «Были задержаны два гражданина Белоруссии. Они освобождены, так как не было причин далее содержать их под арестом», – сообщил Туск, передает РИА «Новости».

    Он добавил, что силовики продолжат работу с этими людьми, а степень их причастности к преступлению будет выясняться.

    Напомним, неизвестный застрелил российского художника Семена Скрепецкого на автостоянке в польском городе Белая Подляска. Нападавший произвел несколько выстрелов в жертву с близкого расстояния. Польские правоохранители провели задержание трех причастных к преступлению человек.

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    17 июня 2026, 13:14 • Новости дня
    СК возбудил дело о теракте после удара ВСУ по автобусу с детьми из Белоруссии

    Tекст: Вера Басилая

    Следственный комитет возбудил уголовное дело о теракте в связи с атакой украинских вооруженных формирований в Брянской области на пассажирский автобус с детьми из Республики Беларусь, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

    По факту удара ВСУ по пассажирскому автобусу на трассе А240 в Брянской области Следственным комитетом России возбуждено уголовное дело о террористическом акте, следует из сообщения в Max Следственного комитета.

    Официальный представитель СК Светлана Петренко сообщила, что ударный дрон атаковал автобус детско-юношеской спортивной школы № 2 белорусского города Речицы. Известно, что транспорт следовал по маршруту Гомель – Геленджик.

    В салоне находились 44 человека, среди которых 28 детей-спортсменов. Предварительно сообщается об одной погибшей женщине и шести раненых. Пострадавшие госпитализированы, информация об их состоянии уточняется, а следователи устанавливают причастных к преступлению лиц.

    Ранее врио губернатора Брянской области Егор Ковальчук сообщил, что ВСУ ударили по автобусу с детьми из Белоруссии в Брянской области.

    Накануне ВСУ целенаправленно нанесли удар по автомобилю скорой помощи, спешившему на вызов в Трубчевском районе Брянской области, ранены фельдшер, водитель и медсестра.

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