В Польше освободили задержанных после убийства российского художника белорусов

В беседе с телеканалом Al Arabiya президент отметил, что если Белоруссия вступит в конфликт, то страны НАТО, поддерживающие Киев, могут ввести свои войска на Украину.
«И эта война приобретет новое качество. Это будет война Беларуси и России против блока НАТО», – приводит его слова РИА «Новости».
По его словам, Белоруссия очень уязвима в военном отношении, если Украина начнет наносить удары по ее территории, поскольку Белоруссия, как выразился президент, для украинских военных «как на ладони».
Глава государства предупредил, что под угрозой окажутся ключевые объекты жизнеобеспечения, включая производственные и логистические мощности. Он заявил, что, по данным Киева, украинская сторона уже наметила около 500 целей на территории Белоруссии.
При этом Лукашенко подчеркнул, что Украине абсолютно нечего опасаться со стороны Белоруссии, и добавил, что тема угрозы раздувается по политическим причинам. Абсолютно недопустимо, чтобы конфликт между Украиной и Россией перебросился на территорию Белоруссии, заявил белорусский президент.
Как писала газета ВЗГЛЯД, Лукашенко в интервью Al Arabiya заявил о своих предложениях Киеву о мире в начале конфликта и призыве украинскому руководству прекратить провокации.
Лукашенко на фоне наращивания военной активности у белорусских границ объявил о «точечной мобилизации» и подготовке армии к возможной войне.
Военный эксперт Юрий Кнутов заявил о попытках Владимира Зеленского спровоцировать открытое вступление НАТО в конфликт через создание видимости агрессии со стороны Белоруссии.