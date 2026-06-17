Путин прибыл в Казань для участия в саммите Россия – АСЕАН

Деловой форум Россия – АСЕАН проходит 17 июня на полях саммита в столице Татарстана. Мероприятие объединяет представителей стран Юго-Восточной Азии и российского бизнеса для обсуждения перспектив сотрудничества, передает РИА «Новости».
Ассоциация государств Юго-Восточной Азии была создана в 1967 году. В настоящее время организация включает 11 стран: Бруней, Восточный Тимор, Вьетнам, Индонезию, Камбоджу, Лаос, Малайзию, Мьянму, Сингапур, Таиланд и Филиппины.
Как писала газета ВЗГЛЯД, президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита Россия – АСЕАН.
В преддверии мероприятия Кремль анонсировал отдельные двусторонние встречи главы государства.
Утром на инновационной площадке ИТ-парка имени Башира Рамеева начал работу профильный бизнес-форум.