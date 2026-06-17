Международный фестиваль «Кантата» собрал более 5 млн зрителей в 2026 году

Tекст: Дарья Григоренко

VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» прошел в Калининградской области с 12 по 16 июня. Совокупная аудитория мероприятия превысила 5 млн человек с учетом эксклюзивных онлайн-трансляций на платформе VK Видео, передают организаторы.

Более 8 тыс. зрителей посетили концерты и образовательные события в регионе. Программа включала восемь концертов на семи площадках и свыше 30 образовательных мероприятий, организованных совместно с местным филиалом Третьяковской галереи. От продажи билетов в 2026 году удалось собрать 5,03 млн рублей.

Собранные средства направят на сохранение культурного наследия области, в том числе на восстановление кирхи Гердауэн в поселке Железнодорожный. Всего с 2021 года фестиваль собрал на эти цели более 14,7 млн рублей.

Центральной площадкой в Калининграде стал остров Канта, где выступил сводный оркестр под управлением Фабио Мастранджело. Концерты также прошли в кирхах Домнау и Гердауэн, замке Нойхаузен. Завершился фестиваль гала-концертом в замке Тапиау, где прозвучали произведения Шостаковича и Свиридова, а также состоялась совместная программа с Московским джазовым фестивалем.

Губернатор Калининградской области Алексей Беспрозванных выразил искреннюю благодарность всем, кто воплощает в жизнь Международный фестиваль классической музыки «Кантата».

Особыми знаками отличия были отмечены организаторы фестиваля, Генпродюсер фестиваля и гендиректор Московского академического Музыкального театра им. К.С. Станиславского и Вл.И. Немировича-Данченко Андрей Борисов, Худрук VI Международного фестиваля классической музыки «Кантата» и Музыкального театра им. Ф. И. Шаляпина Фабио Мастранджело.

VI Международный фестиваль классической музыки «Кантата» прошел под девизом «Опережая время» и был приурочен к 80-летию образования Калининградской области. Проект реализуется при поддержке Президентского фонда культурных инициатив.