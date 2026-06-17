Неработающие домохозяйки в США стали меньшинством

Доля семей в США с двумя работающими полный день родителями достигла рекорда

Tекст: Мария Иванова

В прошлом году доля разнополых пар с несовершеннолетними детьми, где оба супруга трудятся полный день, достигла в США рекордных 52%.

Как передает Axios, этот показатель вырос на 6% за десятилетие и на 21% по сравнению с 1975 годом. При этом количество семей с работающим отцом и неработающей матерью стремительно сократилось с 42% до 23%.

Исследователи связывают такую динамику с массовым выходом на рынок труда образованных женщин и общим удорожанием жизни.

Уровень занятости напрямую зависит от квалификации: среди матерей с ученой степенью 69% делят финансовое бремя с партнером на равных. Для женщин без высшего образования этот показатель составляет лишь 43%.

Отношение к распределению ролей в обществе остается двойственным. Более 80% семей с двумя полноценными доходами называют такой формат необходимым финансовым подспорьем. В то же время пары с неработающими матерями убеждены, что именно их жизненный уклад лучше всего сказывается на благополучии детей.

Как писала газета ВЗГЛЯД, социологический центр Pew Research Center опубликовал результаты опроса об уровне пессимизма американцев.

Эксперты зафиксировали рост среднего возраста матерей при рождении первого ребенка из-за выхода женщин на рынок труда.