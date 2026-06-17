Главреда портала «Весьма» заочно осудили за фейки о ВС России

Tекст: Алексей Дегтярёв

Суд в Магадане вынес заочный приговор владельцу информационного портала «Весьма*», который внесен в реестр иноагентов, и его сотруднику по делу о фейках о российской армии, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение ведомства.

По версии следствия, в ноябре 2022 года владелец портала разместил ложные сведения об использовании Вооруженных сил РФ, руководствуясь политической ненавистью.

Позднее, через полтора месяца, оба фигуранта распространили в мессенджерах недостоверную информацию о событиях на территории Украины.

«С учетом мнения государственного обвинителя суд назначил владельцу информационного портала «Весьма» наказание в виде лишения свободы на срок шесть лет шесть месяцев, его соучастнику – на срок пять лет семь месяцев с отбыванием в исправительной колонии общего режима», – сообщили в прокуратуре.

Кроме того, с 2023 по 2026 год обвиняемые публиковали материалы без указания статуса иноагента и не предоставляли отчеты в Минюст.

Источник агентства в правоохранительных органах пояснил, что речь идет о главреде издания Андрее Гришине и его коллеге. Приговор пока не вступил в силу, а сами они объявлены в межгосударственный розыск.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в мае 2026 года суд приговорил руководителя телеканала «Дождь» (признан иноагентом) Тихона Дзядко* (признан иноагентом) к восьми годам колонии заочно за распространение ложных данных о российской армии.