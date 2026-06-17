Кузбасские майнеры похитили электричества на 5 млн рублей

Tекст: Алексей Дегтярёв

В ноябре прошлого года работники энергоснабжающего предприятия обратились в УФСБ по Кемеровской области. Они обнаружили на территории района вагончик с работающим оборудованием, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».

Кроме того, было зафиксировано завышенное неучтенное потребление электроэнергии.

Внутри помещения нашли 39 устройств и их комплектующие, предназначенные для добычи криптовалюты. Были установлены трое жителей Кемерово, причастных к безучетному потреблению электроэнергии.

Полицейские вместе с сотрудниками ФСБ провели обыски в квартирах подозреваемых. В результате в двух домах нашли еще девять единиц аналогичного оборудования.

Следователи возбудили уголовное дело в отношении трех мужчин в возрасте 38, 41 и 46 лет. Они обвиняются в причинении имущественного ущерба путем обмана или злоупотребления доверием.

Выяснилось, что двое из них договорились со своим 46-летним знакомым. За вознаграждение он подключил их аппаратуру к сети напрямую от трансформаторной подстанции. Сейчас правоохранители устанавливают роль каждого из фигурантов и их причастность к другим преступлениям.

Как писала газета ВЗГЛЯД, в январе полицейские пресекли кражу электричества на 16 млн рублей в ходе майнинга на Урале.