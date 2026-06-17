Собянин: На подлете к Москве сбили четыре БПЛА

«Отражена атака еще четырех беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – указал Собянин в Max.
До этого в среду Собянин сообщал о сбитом БПЛА на подлете к столице.
Экономист Юшков: Ситуация, когда в Москве пропадет топливо, исключена
«Московский НПЗ – крупное предприятие, которое производит топливо для всего Московского региона. Когда оно строилось, комплекс был за пределами Москвы. Но город постепенно разрастался, и завод сначала оказался на черте, а потом и внутри столицы. Поэтому компания «Газпром нефть» сделала НПЗ образцово-показательным с минимальными выбросами в окружающую среду», – отметил Игорь Юшков, эксперт Фонда национальной энергетической безопасности (ФНЭБ) и Финансового университета при правительстве РФ.
По его словам, МНПЗ крайне важен еще и потому, что находится буквально в центре огромного рынка сбыта. «Логистика минимальна: с завода топливо фактически сразу поступает потребителям. Если предприятие сократит производство, топливо придется везти издалека, что создаст дополнительные проблемы», – рассуждает собеседник. Эксперт допускает, что ВСУ пытаются метить в установки первичной переработки нефти для того, чтобы все дальнейшие процессы «встали», и нефтепродукты невозможно было бы получить.
Но ситуация, когда в Москве в моменте пропадет топливо, исключена. «Во-первых, как правило, оборудование довольно быстро чинится и заменяется. Во-вторых, в резервуарах есть довольно большой объем топлива, который можно использовать во время проведения ремонтных работ. Наконец, НПЗ из соседних регионов смогут, что называется, подставить плечо», – уточнил Юшков.
При этом ронимание населением механизмов, как работает топливная логистика, поможет избежать всплесков ажиотажного спроса на фоне ударов по нефтепереработке. «Допустим, на АЗС в день приезжала одна тысяча автомобилей. Если начинается паника, и на заправку приезжает уже две тысячи машин, то – даже при нормальном снабжении топливом – будут возникать перерывы в доставке. Это вызовет у населения еще большую тревогу. Но она безосновательна: на деле топливо не заканчивалось, просто начался аномальный спрос», – описал аналитик.
Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он потушен.
«Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.
МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.
Собянин: Украинский дрон повредил объект на Московском НПЗ
«В течение последних суток продолжается атака вражеских беспилотников на Москву. Одним из дронов поврежден объект МНПЗ», – указал Собянин в Max.
Он добавил, что никто не пострадал, на месте работают экстренные службы.
Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.
Согласно открытым данным, основным предприятием, обеспечивающим Москву топливом, является один крупный нефтеперерабатывающий завод – Московский НПЗ (расположенный в Капотне). Предприятие компании «Газпром нефть» играет ключевую роль в топливообеспечении столицы. Бензин: обеспечивает около 40% потребностей Москвы. Дизельное топливо: производит до 50% объема, потребляемого в столичном регионе. Рынок региона: в целом завод закрывает более трети (35–40%) всего топливного рынка Москвы. Авиация: МНПЗ является одним из главных поставщиков керосина для московского авиаузла. Остальной объем нефтепродуктов для нужд города поставляется с других крупных НПЗ России по разветвленной системе трубопроводов.
Военный эксперт Кнутов: Атаке украинского дрона на МНПЗ помог сильный дождь
«Противник ищет слабые места в системе противовоздушной обороны. В этом ему помогают американские спутники», – отметил военный эксперт Юрий Кнутов. На этом фоне он упомянул недавние сообщения СМИ, согласно которым украинские операторы дронов получают спутниковые изображения от компании Vantor через 15 минут после съемки. «Таким образом, они находят точки, через которые потенциально можно обойти ПВО, зенитно-ракетные комплексы, а также произвести отвлекающие маневры», – пояснил собеседник.
Кроме того, противник все время что-то изобретает. «Так, на Украине отрабатывались вопросы применения беспилотников – в частности, Лелека-100 или Hornet – с метеорологических зондов, то есть с большой высоты. Происходит это следующим образом: аппараты несут на тросе, который потом отцепляется, дрон во время падения запускается, а когда оказывается непосредственно над объектом – атакует», – детализировал спикер.
Есть несколько вариантов, как именно БПЛА смог долететь до Капотни. Так, Кнутов не исключает, что при атаке на Москву ВСУ использовали тактику так называемых «звездных налетов» – этот прием предполагает нанесение ударов одновременно с нескольких направлений. «Дроны могут атаковать, в том числе с востока. Они находят свободные от ПВО зоны, пролетают между ними, заходят на восток, разворачиваются и идут на столицу», – описал эксперт.
По его оценкам, это один из самых тяжелых для работы противовоздушной обороны приемов. В то же время, осложнили ситуацию и погодные условия. «БПЛА идут на предельно малых высотах, и в дождливую погоду не всегда их можно обнаружить с помощью даже радиолокационных средств. По-видимому, на это и был расчет противника при ударе по МНПЗ», – допустил аналитик. Он также предположил, что украинская сторона использовала при налете продвинутые конструкции дронов, на которых к тому же установлены камеры, позволяющие видеть в дождь.
Как бы то ни было, требуется предпринять ряд мер, чтобы исключить возможность повторения таких атак. «Важно уделить особое внимание не только малым, но и большим высотам, где могут летать метеорологические зонды противника. Кроме того, следует продолжать укреплять и развивать противовоздушную оборону. В Москве она достаточно хорошо поставлена, но в данном случае нужно идти по пути того, чтобы НПЗ и другие объекты имели свои малые мобильные группы ПВО», – заключил Кнутов.
Напомним, в Москве при атаке дронов был поврежден объект Московского нефтеперерабатывающего завода (МНПЗ) в Капотне. Об этом сообщил мэр столицы Сергей Собянин. По его словам, никто не пострадал. В МЧС уточнили, что пожар на НПЗ был оперативно локализован, на данный момент он уже потушен.
«Ситуация на МНПЗ стабилизирована. Инцидент не отразился на функционировании предприятия», – отметили в ведомстве. Всего с начала суток на подлете к Москве было нейтрализовано 60 БПЛА. Во всех столичных аэропортах вводили ограничения.
МНПЗ – крупнейший нефтеперерабатывающий завод Москвы, он обеспечивает около 35% рынка топлива столицы. Отметим, 17 мая в результате массированной атаки дронов обломки дрона упали на территории МНПЗ. Предприятие, несмотря на происшествие, продолжило работать в штатном режиме.
Пожар локализован, специалисты продолжают ликвидировать последствия происшествия, указали в ведомстве, передает РИА «Новости».
Риск дальнейшего распространения пламени отсутствует.
Напомним, украинский беспилотник повредил московский НПЗ, никто не пострадал.
«Если мы говорим в целом про операции, когда недвижимость была потеряна в результате мошеннических действий, таких примеров достаточно. К сожалению, здесь можно нарисовать портреты четкие и понятные», – сказал Васенин, передает ТАСС.
Он пояснил, что пострадавшими чаще всего являются женщины после 60 лет, проживающие в Москве. Мужчины попадаются на уловки аферистов значительно реже.
При этом введенные в прошлом году меры контроля за риелторами помогают предотвращать преступления. Часто пенсионеры осознают обман уже в агентстве недвижимости, и сделка срывается. Однако опасность сохраняется, поэтому гражданам следует проявлять предельную бдительность при обсуждении продажи жилья.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая телефонные аферисты украли у 72-летней москвички более 37 млн рублей.
В апреле другая 78-летняя пенсионерка отдала лжесиловикам 25 млн рублей наличными.
В прошлом году пожилая жительница столицы лишилась четырех квартир из-за обмана мошенников.
«Уничтожен один беспилотник. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков», – написал мэр Москвы в Max.
Как писала газета ВЗГЛЯД, 10 июня мэр Москвы Сергей Собянин заявил о сбитом на подлете к столице беспилотном летательном аппарате.
Днем ранее российские системы противовоздушной обороны успешно ликвидировали направлявшийся в сторону города вражеский дрон.
В начале месяца средства ПВО уничтожили сразу девять летевших на Москву беспилотников.
«Уничтожены два беспилотника. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Несколькими часами ранее Собянин сообщал, что на подлете к Москве в ночь на среду силами ПВО были ликвидированы десять дронов ВСУ.
Кроме того, Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник пострадали шесть человек.
«ПВО Минобороны сбили десять БПЛА, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – написал он.
Ранее Росавиация перевела аэропорты Внуково и Домодедово в особый режим работы.
Как писала газета ВЗГЛЯД, вечером вторника Росавиация сняла ограничения на полеты в московском аэропорту Внуково. При атаке дронов ВСУ на Подмосковье во вторник пострадали шесть человек. Средства ПВО сбили 151 украинский дрон за семь часов во вторник.
«Сбиты четыре БПЛА, летевших на Москву», – сказано в сообщении мэра в «Максе».
В других сообщениях он проинформировал об уничтожении еще трех и двух БПЛА силами ПВО.
Специалисты экстренных служб находятся на месте падения обломков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, ранее ПВО сбила три летевших на Москву дрона.
Перед этим Собянин сообщил об уничтожении двух БПЛА на подлете к Москве.
«Пожар на территории Московского нефтеперерабатывающего завода полностью ликвидирован», – говорится в официальном сообщении ведомства, передает РИА «Новости».
Ситуация на объекте стабилизирована. Происшествие никак не отразилось на функционировании предприятия.
Как писала газета ВЗГЛЯД, мэр Москвы Сергей Собянин сообщил о повреждении нефтеперерабатывающего завода украинским беспилотником. Позже сотрудники столичного управления МЧС локализовали возгорание на территории предприятия.
Инцидент произошел в спа-комплексе, расположенном в районе Варшавского шоссе, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение Росгвардии.
«К прибывшим сотрудникам Росгвардии обратился администратор заведения, который пояснил, что молодая пара на глазах у посетителей совершала действия интимного характера в зоне бассейна», – пояснили там.
Нарушители порядка игнорировали замечания персонала и наотрез отказывались покинуть заведение даже после окончания его работы. Прибывшие росгвардейцы задержали пару и передали ее полиции для дальнейшего разбирательства.
Отмечается, что задержанная девушка имела внешние признаки опьянения, вела себя агрессивно и пыталась оказать сопротивление.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в конце мая московская полиция задержала целовавшегося со школьницей в метро мужчину.
Военкор Александр Коц в своем Max сообщил, что с полуночи украинские войска пытались прорвать противовоздушную оборону Москвы дальнобойными ударными беспилотниками. Системы ПВО сбили около 60 вражеских дронов.
«Московский узел противовоздушной обороны отработал практически идеально – к цели прорвался всего один беспилотник. Сравните со вчерашними ударами по Киеву – десятки прилетов наших ракет и дронов по объектам ВПК. В «войне столиц» Россия ведет с серьезным отрывом», – отметил Коц.
Мэр города Сергей Собянин подтвердил попадание одного аппарата по Московскому нефтеперерабатывающему заводу в Капотне. Пожар на предприятии оперативно ликвидировали, оно работает в штатном режиме, пострадавших нет.
Коц сравнил ситуацию с недавними массированными ударами по объектам военно-промышленного комплекса в Киеве. По его мнению, украинское руководство пыталось приурочить налет к саммиту «Большой семерки» в Канаде, чтобы продемонстрировать перехват инициативы президенту США. Целью акции было втягивание Вашингтона в конфликт на стороне антироссийской коалиции.
Военкор предупредил, что расслабляться рано. Европа продолжает поставлять Украине беспилотники, и в будущем масштабы налетов на российские города могут возрасти.
Минобороны сообщило, что был нанесен массированный удар по военным целям в Киеве, Харькове и Днепропетровске.
Ранее Собянин сообщал о сбитых дронах на подлете к Москве.
Военный эксперт Юрий Кнутов объяснил попадание украинского беспилотника по Московскому НПЗ сильным дождем.
«Злоумышленники подыскивали умерших, пропавших без вести или длительное время отсутствующих москвичей, не имеющих наследников, после чего оформляли права на их недвижимость по поддельным документам – через фиктивные браки и мнимые сделки купли-продажи», – отметили в ведомстве, передает ТАСС.
По данным следствия, преступное сообщество было организовано в 2021 году в России мужчиной, ранее неоднократно привлекавшимся к уголовной ответственности. Он координировал работу группы и создал структурные подразделения на территории обоих государств. В преступную схему был вовлечен 62-летний житель Брестской области.
Первой жертвой злоумышленников стала скончавшаяся в 2020 году москвичка. Сотрудница столичного жилищно-эксплуатационного участка передала организатору копии документов женщины. После этого белорусский участник группы изготовил поддельные свидетельства и нашел кандидата на роль фиктивного мужа.
Фигуранты арестованы, один из обвиняемых находится под личным поручительством. В Следственном комитете подчеркнули, что впервые была создана совместная следственно-оперативная группа двух стран, что позволило эффективно координировать расследование транснациональных преступлений.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в начале июня столичный суд приговорил участницу группировки черных риелторов к 12 годам колонии.
«Силами ПВО Минобороны уничтожено пятнадцать беспилотных средств. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», – указал Собянин в Max.
До этого Собянин сообщал о других уничтоженных дронах на подлете к городу.
Напомним, за ночь над страной поразили 172 беспилотных летательных аппарата ВСУ самолетного типа.
Обращаясь к зрителям, артист сказал: «Спустя долгое время после моего концерта я очень хотел вернуться сюда. Я счастлив, что я здесь с вами». Эти слова зал встретил продолжительными аплодисментами.
«Я люблю тебя, Россия, я люблю тебя, Москва», – приводит слова исполнителя РИА «Новости».
Певец исполнил один из своих главных хитов Whatcha Say, который зрители приняли особенно тепло и громко подпевали артисту.
Во время концерта Деруло представил российским поклонникам новую песню Chicko, мировая концертная премьера которой прошла именно в Москве. Он отметил, что композиция уже разошлась по всему миру, но нигде ранее не исполнялась вживую, и подчеркнул, что для премьеры ему нужна энергия всего зала.
В программу концерта вошли хиты артиста, среди которых Wiggle, Swalla, Sexy for me, Komasava и другие, передает ТАСС.
Кроме того, Деруло исполнил на концерте в Москве англоязычный кавер на знаменитую песню Юрия Шатунова «Седая ночь».
Особую известность Деруло получил после выхода дебютного сингла Whatcha Say в 2009 году, возглавившего американский чарт Billboard Hot 100 и разошедшегося миллионными тиражами. Позднее он закрепил успех хитами In My Head, Talk Dirty, Wiggle, Want to Want Me и Savage Love, неоднократно становившимися лидерами международных чартов.
Музыкант сотрудничал с Ники Минаж, Снуп Догом и BTS, продал десятки млн записей и набрал миллиарды прослушиваний на стриминговых платформах, а его аудитория в соцсетях исчисляется десятками млн подписчиков.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в сентябре 2025 года Деруло уже давал концерты в Москве и Петербурге.
Певица Дженнифер Лопес отказалась от запланированного в 2025 году концерта в Москве из-за опасений за репутацию на Западе на фоне спецоперации на Украине.
Американский музыкант Джаред Лето во время концерта в Белграде заявил о желании выступить в Москве и Санкт-Петербурге после окончания конфликта.