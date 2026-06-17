Путин заявил о широких перспективах России и АСЕАН в области энергобезопасности

Tекст: Вера Басилая

Российский лидер направил приветствие гостям Делового форума Россия – АСЕАН, проходящего в Казани, передает РИА «Новости». Обращение главы государства к участникам мероприятия зачитал министр экономического развития Максим Решетников.

«Сегодня перед нами стоят новые задачи. Среди них – активное внедрение цифровых продуктов на основе искусственного интеллекта, формирование устойчивых цифровых платформ. Широкие перспективы открываются в области энергетической и продовольственной безопасности, обмена передовыми технологиями, сотрудничества в сфере мирного атома, транспорта и логистики», – отметил Владимир Путин.

По его словам, решения юбилейного саммита обеспечат возможности для дальнейшего продвижения взаимовыгодной торговли и инвестиций.

«Российско-асеановским отношениям в этом году исполняется 35 лет. За это время мы накопили солидный опыт многопланового сотрудничества, наладили устойчивые связи, в том числе между Деловым консультативным советом Ассоциации и Деловым советом Россия – АСЕАН, создали хороший задел на будущее», – отметил глава государства.

Путин отметил, что важным является то, что в тех же направлениях работают и партнеры по Шанхайской организации сотрудничества, Евразийскому экономическому союзу и другим объединениям, представители которых присутствуют на форуме.

Глава государства пожелал участникам бизнес-форума успехов в реализации намеченных планов.

Ассоциация создана в 1967 году и включает 11 стран.

Президент России Владимир Путин определил Казань местом проведения саммита с государствами Юго-Восточной Азии.

Помощник российского лидера Юрий Ушаков анонсировал подписание четырех совместных документов по итогам мероприятия.

Деловой форум Россия – АСЕАН начал работу на инновационной площадке казанского ИТ-парка имени Башира Рамеева.