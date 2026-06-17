«Единая Россия» предложила новые правила для рынка криптовалют

«Единая Россия» предложила ряд поправок в законодательство для крипторынка

Tекст: Вера Басилая

Совет по инновационному и технологическому развитию партии «Единая Россия» подготовил пакет поправок к законопроекту о цифровых валютах.

Инициативы направлены в комитет Госдумы по финансовому рынку перед вторым чтением документа. Участники профильного круглого стола предложили дать действующим криптообменникам переходный период для адаптации к новым правилам до 1 июля 2027 года.

Парламентарии считают необходимым снизить налоговую нагрузку на участников рынка. В частности, предложено освободить операции со стейблкоинами от НДС и разрешить бизнесу учитывать финансовые результаты таких сделок в общей налоговой базе.

Эксперты также выступили за расширение возможностей расчетов в цифровых валютах при внешнеэкономической деятельности, включая использование иностранных посредников и некастодиальных кошельков.

Особое внимание авторы поправок уделили защите граждан от мошенничества. Предлагается усилить роль финансовых организаций в выявлении подозрительных операций и рассмотреть механизм возмещения похищенных средств. Кроме того, инициатива предусматривает создание легальных механизмов оплаты зарубежных покупок, лечения и обучения с помощью криптовалют.

«Сегодня важно сформировать прозрачные правила регулирования крипторынка, направленные на защиту граждан и бизнеса. Мы прорабатываем эти инициативы совместно с Правительством, Центральным Банком и комитетом Госдумы по финансовому рынку. Наша общая задача – создать понятные и безопасные условия для работы рынка и максимально защитить людей от мошенничества в этой сфере», – заявил депутат Госдумы Александр Сидякин.

Исполнительный директор партийного совета Илья Семин отметил, что регулирование должно стимулировать развитие отрасли. По его словам, требования к лицензированию обменников не должны быть избыточными, а процедуру декларирования зарубежных кошельков следует упростить, отказавшись от указания конкретных адресов во избежание рисков утечки данных.

Правительство ранее утвердило пакет законопроектов для регулирования обращения криптовалют на территории страны.

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