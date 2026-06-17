В Казани открылся бизнес-форум Россия – АСЕАН

Мероприятие проходит при участии деловых кругов и государственных деятелей РФ и стран Ассоциации государств Юго-Восточной Азии. На территории проведения форума усилены меры безопасности и организовано дежурство сотрудников правоохранительных органов, передает РИА «Новости».
Ожидается, что на торжественном открытии выступят премьер-министр Малайзии Анвар Ибрагим, генеральный секретарь АСЕАН Као Ким Хорн, глава правительства Татарстана Алексей Песошин и министр экономического развития Максим Решетников. Участники планируют обсудить международную торговлю, традиционные ценности и партнерство с Евразийским экономическим союзом. Также в повестке значится развитие сотрудничества в сфере высоких технологий.
Юбилейный саммит в честь 35-летия отношений между Россией и АСЕАН проходит с 17 по 19 июня. На полях мероприятия президент России Владимир Путин проведет ряд двусторонних встреч. Ассоциация была создана в 1967 году и сегодня объединяет 11 государств.
Как писала газета ВЗГЛЯД, в Кремле сообщили о планах президента России Владимира Путина провести отдельные двусторонние встречи на саммите в Казани.
Пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков анонсировал переговорный марафон главы государства на протяжении двух дней.
Пресс-служба Росконгресса подтвердила проведение делового форума Россия – АСЕАН в рамках этого масштабного мероприятия.