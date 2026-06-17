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    Как низко упадут цены на нефть из-за США и Ирана
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
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    Захарова обвинила Британию в переходе к открытому пиратству
    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу
    17 июня 2026, 10:15 • Новости дня

    The New York Times: Европейские лидеры помирились с Трампом

    NYT: Лидеры ЕС возобновили сотрудничество с Трампом после иранского соглашения

    The New York Times: Европейские лидеры помирились с Трампом
    @ IMAGO/Michael Kappeler, Pool/dts/Global Look Press

    Tекст: Мария Иванова

    На саммите «Большой семерки» во Франции европейские политики заметно смягчили риторику в отношении президента США благодаря представленному им проекту мирного договора с Ираном, отмечают СМИ.

    Отношение европейских политиков к главе Соединенных Штатов заметно смягчилось, пишет The New York Times.

    Канцлер Германии Фридрих Мерц подарил американскому коллеге футбольную джерси с номером 47 и поздравил с 80-летием. Ранее союзники жестко критиковали Вашингтон за конфликт в Иране.

    Ситуация изменилась после представления проекта мирного соглашения с Тегераном. «Мы в одной команде», – заявил Мерц в соцсетях.

    Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен отметила успехи дипломатии и выразила надежду на открытие Ормузского пролива.

    Позиция президента США по украинскому вопросу осталась неизменной. Глава государства подтвердил, что конфликт не касается Америки, ограничивающейся продажей оружия.

    При этом он не стал проводить отдельную встречу с британским премьером Киром Стармером, уделив время лидерам ОАЭ и Катара.

    Политик отверг слухи о готовности Вашингтона инвестировать 300 млрд долларов в иранскую экономику. Итоговый договор предусматривает полный отказ ближневосточной страны от создания ядерного оружия.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, американский лидер на саммите G7 предложил поддержать Украину в обмен на помощь Европы с Ираном.

    Европейские политики запланировали привлечь президента США к организации мирного диалога между Москвой и Киевом.

    Незадолго до этого глава Белого дома допустил скорое подписание американо-иранского соглашения на территории Европы.

    17 июня 2026, 09:34 • Новости дня
    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану

    Politico: Трамп согласился поддержать Киев в обмен на помощь Европы с Ираном

    Стало известно о сделке Трампа и лидеров Европы по Украине и Ирану
    @ Julia Demaree Nikhinson/AP/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Американский лидер Дональд Трамп на саммите G7 выразил готовность оказать поддержку Украине при условии содействия европейских стран в урегулировании ситуации вокруг Ирана, отмечает Politico.

    Президент США на саммите G7 во Франции предложил сделку, предполагающую поддержку Украины в обмен на помощь европейских союзников в обеспечении безопасности в Ормузском проливе, передает Politico.

    По данным издания, этот шаг стал неожиданностью для европейских лидеров, которые ожидали напряженных дискуссий с американским президентом по вопросам Ирана и украинского кризиса.

    «Дискуссии, которые мы провели между собой и с президентом США – как на официальных встречах, так и в неформальных беседах на полях – внушают мне определенный оптимизм», – заявил журналистам канцлер Германии Фридрих Мерц. Дипломаты отмечают, что Трамп продемонстрировал готовность усилить давление на Россию, однако взамен потребовал от союзников участия в разминировании Ормузского пролива.

    Накануне президент США вызвал беспокойство среди европейских политиков, намекнув на возможность переключения внимания на мирное соглашение между Россией и Украиной после сделки с Тегераном. Ситуацию усугубил почти часовой телефонный разговор Трампа с Владимиром Путиным. Однако после встречи с Владимиром Зеленским американский лидер неожиданно объявил о намерении восстановить санкции против нефтяного сектора России.

    Европейские лидеры, стремясь сохранить конструктивные отношения с Трампом перед предстоящим саммитом НАТО в Турции, предприняли ряд шагов для его расположения. Президент Франции Эммануэль Макрон пригласил американского коллегу на ужин в Версаль, а канцлер Мерц подарил ему именную футбольную джерси. Зеленский, в свою очередь, показал участникам саммита фотографии разрушенного собора.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, на саммите G7 президент США заявил о готовности сосредоточиться на урегулировании украинского кризиса. Под влиянием европейских союзников американский лидер изменил свою риторику по данному вопросу.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский присоединился к лидерам «Большой семерки» на закрытой встрече во Франции.

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    16 июня 2026, 17:31 • Новости дня
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    Трамп удерживал руку Брижит Макрон 13 секунд на саммите G7
    @ Isabel Infantes/AP/TASS

    Tекст: Вера Басилая

    Президент США Дональд Трамп во время протокольного приветствия на полях саммита G7 долго не отпускал руку жены президента Франции Брижит Макрон, что вызвало бурную реакцию и обсуждения в социальных сетях.

    Президент США держал руку Брижит Макрон около 13 секунд на полях саммита G7, передают «Вести». Необычное поведение американского лидера стало поводом для активных дискуссий среди интернет-пользователей.

    Супруга французского лидера несколько раз пыталась аккуратно освободить ладонь. Однако глава Белого дома полностью игнорировал эти попытки, продолжая увлеченно беседовать с Эммануэлем Макроном.

    «На этот раз не Макрон, а Брижит получила очень крепкое рукопожатие от Трампа!» – написал в социальных сетях лидер французской правой партии «Патриоты» Флориан Филиппо.

    Ранее американская журналистка Кэндис Оуэнс заявила, что президент Франции Эммануэль Макрон шантажировал американского лидера неким соглашением по Украине, требуя прекратить расследование о Брижит Макрон.

    Журналистка рассказала о просьбе президента США прекратить обсуждение Брижит Макрон.

    В апреле президент США с насмешкой высказался о семейных отношениях Эммануэля Макрона.

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    16 июня 2026, 18:55 • Видео
    Враги России соблазняют Трампа

    В Франции стартует саммит G7, одним из гостей которого стал Владимир Зеленский. Задача гостей и хозяев, как они себе ее видят, это перетянуть на свою сторону президента США Дональда Трампа. Получится ли? И чего вообще ждать от Вашингтона?

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    16 июня 2026, 21:02 • Новости дня
    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана

    Хеммати: Россия и Иран объединят платежные системы в течение двух месяцев

    Названы сроки объединения платежных систем России и Ирана
    @ Sergey Elagin/Business Online/Global Look Press

    Tекст: Вера Басилая

    В ближайшие два месяца завершится финальный этап объединения платежных систем «Мир» и Shetab, что позволит гражданам Ирана расплачиваться картами в России, заявил глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати.

    Глава Центрального банка Ирана Абдольнасер Хеммати, прибывший в Москву 16 июня для обсуждения межбанковских связей и новых механизмов сотрудничества, заявил, что заключительный этап объединения национальных платежных систем России и Ирана завершится в ближайшие два месяца, сообщают «Вести».

    «Третий и финальный этап соединения банковских карт с иранской системой Shetab и российской «Мир» перешел в стадию реализации», – отметил Хеммати. По его словам, в течение двух месяцев иранцы смогут оплачивать товары в российских магазинах при помощи карт, привязанных к Shetab.

    Работа над интеграцией платежных систем началась в июле 2024 года. На данный момент успешно проведены два этапа: россияне получили возможность использовать MirPay с технологией NFC на смартфонах с Android, а иранцы – снимать наличные в российских банкоматах.

    В мае прошлого года Центробанк Исламской республики сообщил о завершении второго этапа интеграции систем «Мир» и Shetab.

    На первом этапе интеграции осенью 2024 года граждане Ирана получили возможность снимать рубли в российских банкоматах.

    Президент России Владимир Путин отметил практически полный переход двух стран на национальные валюты во взаиморасчетах.

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    17 июня 2026, 05:30 • Новости дня
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    Страны G7 договорились поставлять Украине средства ПВО и оружие
    @ Thibault Camus/AP/ТАСС

    Tекст: Катерина Туманова

    Государства «Большой семерки» планируют расширить военную помощь Киеву, а также ввести дополнительные ограничения против нефтегазового сектора на фоне открытия Ормузского пролива, о чем сказано в совместном коммюнике.

    «Для поддержки и ускорения этого нового импульса мы договорились увеличить поставки средств противовоздушной обороны, дополнительных систем и перехватчиков, а также средств поражения большой дальности. Мы также готовы рассмотреть вопрос о распространении на Украину преимуществ лицензионных соглашений, позволяющих увеличить военное производство Украины», – сказано в заявлении стран-участниц.

    Представители стран-участниц выразили намерение «оказать дальнейшую поддержку, чтобы страна смогла пережить следующую зиму».

    Саммит G7 проходит во Франции 15-17 июня.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, ЕС решил поставить на саммите G7 вопрос о выделении Киеву еще до 45 млрд евро. Елисейский дворец опубликовал видео с G7 под российскую музыку. Лидеры G7 договорились усилить энергетические санкции против России.


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    16 июня 2026, 14:26 • Новости дня
    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая

    Китаист Маслов: На Западе раскручивают страшилку о военном блоке России и Китая

    Эксперт: Каллас озвучила страшилку о военном блоке России и Китая
    @ OLIVIER HOSLET/EPA/ТАСС

    Tекст: Анастасия Куликова

    Между Россией и Китаем происходит постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь идет именно о взаимодействии, сказал газете ВЗГЛЯД китаист Алексей Маслов. Так он прокомментировал утверждения главы евродипломатии Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских военнослужащих для участия в боевых действиях на Украине.

    «Глава евродипломатии Кая Каллас, судя по всему, неправильно информирована о процессах, которые происходят в отношениях Москвы и Пекина», – отметил Алексей Маслов, директор Института стран Азии и Африки (ИСАА) МГУ. Он напомнил, что с 2013 года регулярно проходят учения сухопутных, воздушных и морских сил Россия и Китая.

    «Между странами идет постоянный обмен информацией. Говорить о том, что кто-то кого-то обучает, просто бессмысленно. Речь именно о взаимодействии», – подчеркнул собеседник. По его мнению, Каллас неслучайно выступила с заявлением об «обучении» китайскими военными российских военнослужащих.

    «На Западе широко раскручивается страшилка о том, что Москва и Пекин якобы готовятся к созданию военного блока. Прежде всего этим отличаются немецкие и британские эксперты. Тем самым, они обосновывают, почему необходимо усиливать НАТО, выделять дополнительные деньги. На этом фоне утверждение Каллас – на мой взгляд, нагнетание напряженности по всему миру», – детализировал востоковед.

    Он назвал реакцию Пекина на выпад Каллас абсолютно правильной. «Примечательно, что если раньше Китай тянул с заявлениями и отвечал очень гладко и мягко, то сейчас китайские дипломаты выступают оперативно и жестко. Дело в том, что им тоже надоел тот поток неправды, который льется в отношении внешней политики КНР», – заключил Маслов.

    Ранее официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь опроверг слова главы дипломатии ЕС Каи Каллас о том, что китайские военные якобы обучали российских коллег для участия в боевых действиях на Украине. «Соответствующие заявления не имеют фактической основы, это чистая клевета и очернительство», – заявил Линь.

    О том, что китайские военные якобы принимали участие в обучении российских войск, Каллас заявила по итогам встречи глав МИД стран Евросоюза в Люксембурге, сообщает Bloomberg. «Мы тщательно оцениваем последствия», – отметила она, добавив, что в ходе обсуждения министры договорились ввести санкции против нескольких китайских организаций.

    В прошлом месяце агентство Reuters писало, что в 2025 году Китай якобы провел тайную подготовку примерно 200 российских военнослужащих, некоторые из которых затем вернулись в зону СВО. В материале указывалось, что обучение было в основном сосредоточено на использовании БПЛА и изложено в «российско-китайском соглашении на двух языках, подписанном высокопоставленными российскими и китайскими офицерами в Пекине 2 июля 2025 года».

    Пекин опроверг эти сообщения. «В вопросе украинского кризиса Китай последовательно придерживался объективной и беспристрастной позиции и прилагал усилия для содействия мирным переговорам», – отмечалось в комментарии МИД КНР. Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, комментируя публикацию, указал на большое число лживых сообщений в западных изданиях.

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    16 июня 2026, 14:41 • Новости дня
    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины

    Лавров: Вступление Украины в Евросоюз приведет к его развалу

    Лавров предрек Евросоюзу развал в случае вступления Украины
    @ Александр Щербак/ТАСС

    Tекст: Вера Басилая

    Если Украина вступит в Евросоюз, то он просто развалится, заявил глава МИД Сергей Лавров.

    Лавров заявил на пресс-конференции по итогам встречи с турецким коллегой Хаканом Фиданом в Москве, что возможное вступление Украины в Евросоюз может привести к его развалу, передает РИА «Новости».

    «С точки зрения внутренних проблем Евросоюза, может и неплохо, чтоб туда Украина вступила. Они тогда просто развалятся», – подчеркнул дипломат.

    По словам министра, вступление Киева в объединение будет использоваться силами, стремящимися милитаризировать Европу. Кроме того, глава российского ведомства обратил внимание на то, что администрация США демонстрирует охлаждение к европейским союзникам в вопросах обеспечения безопасности региона.

    Вице-премьер Украины Тарас Качка подтвердил готовность Киева выполнить все условия для вступления в Евросоюз.

    Ранее глава российского МИД Сергей Лавров предрек неминуемый распад этого объединения в случае евроинтеграции украинского государства.

    Лавров также рассказал о потере интереса Соединенных Штатов к поддержке киевского режима.

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    16 июня 2026, 16:43 • Новости дня
    Евросоюз запретил Киеву тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ

    Депутат Костенко: ЕС запретил тратить кредит в 90 млрд евро на зарплаты ВСУ

    Tекст: Вера Басилая

    Евросоюз запретил Владимиру Зеленскому направлять средства кредита в размере 90 млрд евро на выплаты военнослужащим ВСУ, сообщил секретарь комитета Верховной рады по вопросам нацбезопасности Роман Костенко.

    По словам Костенко, западные партнеры отказались финансировать денежное довольствие украинских военных из средств европейского кредита, переложив эту обязанность на внутренние ресурсы Киева, передают «Вести».

    Западные союзники считают обеспечение военных внутренней задачей украинского руководства. «Я слышал, что звучало желание Зеленского, чтобы выплаты нашим военным взяли на себя наши партнеры», – рассказал депутат в эфире радио NV.

    По требованию европейских стран выделенные средства были перераспределены исключительно на закупку вооружений и военной техники. Костенко отметил, что теперь главной задачей Киева станет самостоятельный поиск финансирования для оплаты труда военных.

    Ранее эксперты подсчитали, что при текущем уровне военных расходов Украина могла бы полностью исчерпать европейский кредит в 90 млрд евро всего за 232 дня, что составляет менее восьми месяцев.

    Глава киевского режима Владимир Зеленский попросил у западных стран дополнительное финансирование для выплаты зарплат военным.

    Проект изменений украинского бюджета на 2026 год не предусматривает обещанного повышения денежного довольствия военнослужащих.

    Еврокомиссия обязала Киев тратить выделенный кредит преимущественно на закупку европейского оружия.

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    16 июня 2026, 21:26 • Новости дня
    Bloomberg: Трамп изменил риторику по Украине из-за Евросоюза

    Tекст: Алексей Дегтярёв

    Президент Соединенных Штатов Дональд Трамп якобы начал активнее поддерживать украинскую сторону под влиянием европейских союзников, пишут американские СМИ.

    Взгляды Вашингтона на расстановку сил в российско-украинском конфликте начали сближаться с позицией Европы, пишет Bloomberg.

    Во время июньского саммита во Франции лидеры стран G7 заметили перемены в риторике американского президента.

    Прошлым летом после встречи с Владимиром Путиным на Аляске глава Белого дома считал необходимыми территориальные уступки со стороны Киева ради прекращения огня. Тогда он был уверен в полном отсутствии козырей у украинских властей.

    Однако на полях саммита политик призвал Москву к заключению сделки. «Я урегулировал восемь войн. Я думал, что эту будет урегулировать проще всего <...>. Да, я буду делать все, что смогу», – заявил американский лидер.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, европейские политики запланировали вовлечь Дональда Трампа в переговорный процесс на саммите G7.

    Сам американский лидер пообещал приложить максимум усилий для скорейшего завершения украинского кризиса.

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    16 июня 2026, 14:07 • Новости дня
    Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом
    Макрон пожаловался Зеленскому на тяжелую беседу с Трампом
    @ NICOLAS TUCAT/EPA/ТАСС

    Tекст: Елизавета Шишкова

    Президент Франции Эммануэль Макрон во время личной встречи признался главе киевского режима Владимиру Зеленскому в возникших трудностях при недавнем обсуждении международных конфликтов с главой Соединенных Штатов Дональдом Трампом.

    Эммануэль Макрон поделился подробностями переговоров с американским коллегой, передает РИА «Новости».

    Встречая Владимира Зеленского, французский политик откровенно высказался о прошедшем диалоге. «Вчера мы провели сложный разговор с президентом Трампом», – заявил глава государства в эфире канала BFMTV.

    Днем ранее лидеры Франции и США организовали двустороннюю встречу. Стороны уделили особое внимание обсуждению текущей ситуации на Украине, а также затронули обострение обстановки на Ближнем Востоке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент Франции Эммануэль Макрон анонсировал участие Владимира Зеленского в специальной сессии саммита G7.

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    17 июня 2026, 10:12 • Новости дня
    Politico: Сделка США и Ирана не спасет Европу

    Politico: Сделка США и Ирана не решит энергетические проблемы Европы

    Tекст: Мария Иванова

    Предварительное перемирие Вашингтона и Тегерана снизило цены на топливо до мартовских минимумов, однако не избавило Европу от угрозы затяжного энергетического кризиса, отмечает Politico.

    Заключение мирного договора между США и Ираном привело к падению цен на нефть и газ до минимума с начала марта, пишет Politico. Тем не менее эксперты предупреждают, что безопасность Ормузского пролива и конкуренция за сжиженный природный газ по-прежнему вызывают серьезные опасения у европейских потребителей.

    Аналитики компании Kpler отмечают, что ущерб нефтяной инфраструктуре оказался ограниченным. По их прогнозам, возобновление экспорта может занять всего шесть недель, причем иранская добыча восстановится быстрее всего. При этом главный экономист Oxford Economics Дэниел Крал подчеркнул: «Мы еще далеки от выхода из кризиса».

    Одной из главных проблем остается вопрос о возможном введении Ираном сборов за проход через Ормузский пролив. Президент США Дональд Трамп ранее заявлял о бесплатном открытии маршрута, но Тегеран настаивает на введении пошлин, что может замедлить восстановление транзита.

    Кроме того, Европе предстоит жесткая конкуренция с Азией за поставки сжиженного газа. Аналитики предупреждают, что рост спроса из-за погодного феномена Эль-Ниньо и возможное возвращение Китая к активным закупкам энергоносителей могут вновь взвинтить цены на мировом рынке.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США заявил о достижении финальной версии меморандума с Ираном.

    На фоне новостей о будущих соглашениях цены на нефть упали до 80 долларов за баррель. При этом стабилизация мировых цен на топливо займет несколько месяцев из-за простаивающих танкеров.

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    17 июня 2026, 10:01 • Новости дня
    Bloomberg раскрыл условия исторического мирного договора США и Ирана

    Bloomberg: США снимут блокаду Ирана и выделят 300 млрд долларов

    Bloomberg раскрыл условия исторического мирного договора США и Ирана
    @ Christian Ohde/Imago/ТАСС

    Tекст: Мария Иванова

    Вашингтон и Тегеран готовятся подписать меморандум о немедленном прекращении войны, который запустит 60-дневные переговоры для окончательного урегулирования конфликта и ограничения ядерной программы.

    Американские и иранские представители встретятся 19 июня в Швейцарии для официального подписания документа, передает Bloomberg. Этот шаг откроет путь к переговорам сроком на 60 дней, целью которых станет окончательное урегулирование конфликта.

    Проект меморандума состоит из 14 пунктов и подразумевает немедленное прекращение огня на всех фронтах. Соединенные Штаты обязуются в течение 30 дней снять морскую блокаду и вывести войска из прилегающих районов. Кроме того, Вашингтон вместе с союзниками профинансирует восстановление иранской экономики на сумму не менее 300 млрд долларов.

    Важной частью договоренностей станет полная отмена всех американских и международных санкций против Исламской республики. Документ также предусматривает немедленную выдачу разрешений на экспорт иранской нефти и разморозку активов страны.

    В свою очередь Тегеран подтверждает отказ от создания ядерного оружия. До заключения итогового договора, который должен быть утвержден Советом Безопасности ООН, стороны сохранят текущее положение дел в регионе.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Тегеран и Вашингтон разработали состоящий из 14 пунктов проект меморандума о прекращении конфликта.

    Официальное подписание этого документа состоится в Швейцарии 19 июня.

    Накануне американская сторона приступила к практическому снятию морской блокады Исламской республики.

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    16 июня 2026, 16:09 • Новости дня
    Трамп сообщил о планах восстановить санкции США против российской нефти

    Трамп: Санкции против российской нефти могут вскоре вернуться

    Tекст: Валерия Городецкая

    Американский президент Дональд Трамп заявил о возможном скором восстановлении санкций против российской нефти.

    По его словам, речь идет о мерах, которые были ранее сняты на фоне продолжающихся поставок сырья, передает РИА «Новости».

    Отвечая на вопросы журналистов во вторник, Трамп объяснил причину снятия ограничений. «Вскоре мы сможем это сделать, потому что нефть сейчас поставляется, поэтому мы сняли санкции, поскольку, очевидно, не хотели препятствовать поставкам нефти. Так что вскоре мы будем в состоянии это сделать», – заявил президент США.

    Трамп подчеркнул, что поставки нефти продолжаются, и именно это обстоятельство легло в основу решения временно отказаться от санкций. Теперь он ожидает, что в ближайшее время Вашингтон сможет вернуться к прежним ограничениям против российской нефти.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, Дональд Трамп заявил о восстановлении антироссийских нефтяных санкций после стабилизации цен на энергоресурсы.

    Politico сообщила о повторном введении санкций США в отношении российской нефти после истечения срока действия исключения из санкционного режима.

    Министр финансов США Скотт Бессент заявил об отсутствии планов по продлению временного выведения российской нефти и нефтепродуктов из-под американских санкций.

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    16 июня 2026, 14:59 • Новости дня
    Посол Долгов высмеял идею Европы закрыть пляжи для россиян

    Посол Долгов назвал тупой шуткой призыв закрыть пляжи Европы для россиян

    Tекст: Вера Басилая

    Заявление главы МИД Финляндии Элины Валтонен о предложении Стокгольма и Хельсинки не пускать россиян на европейские пляжи является «тупой шуткой», заявил чрезвычайный и полномочный посол России, дипломат Константин Долгов.

    Долгов заявил, что предложение главы финского внешнеполитического ведомства Элины Валтонен не пускать российских туристов на европейские курорты является откровенной глупостью, передает «Газета.Ru».

    «Они как будут отличать российских граждан – по цвету купальников и плавок? Тупая шутка», – заявил чрезвычайный и полномочный посол Константин Долгов.

    Дипломат сыронизировал, что авторам идеи остается только мечтать о собственных зонах отдыха у моря. По его мнению, подавляющее большинство соотечественников совершенно не планируют посещать северные страны ради пляжного туризма.

    Представитель дипмиссии также отметил отсутствие согласования этой инициативы с традиционными курортными государствами, такими как Греция, Испания и Италия. Подобные заявления свидетельствуют об острой нехватке новых идей для санкционного давления.

    Накануне Хельсинки и Стокгольм предложили закрыть европейские пляжи для российских туристов.

    Несколькими днями ранее немецкие консерваторы призвали полностью прекратить оформление шенгенских виз россиянам.

    В начале июня власти 11 стран Европы направили в Брюссель требование ужесточить правила въезда в Шенгенскую зону для путешественников из России.

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    16 июня 2026, 13:37 • Новости дня
    Трамп заявил о готовности полностью урегулировать конфликт на Украине

    Tекст: Ольга Иванова

    Американский лидер переключил внимание с Ближнего Востока на Восточную Европу, пообещав приложить максимум усилий для скорейшего завершения текущего кризиса.

    Глава государства провел переговоры с Владимиром Зеленским во время саммита Группы семи во Франции, передает ТАСС.

    Оценивая прошедшее мероприятие, политик подчеркнул успешность состоявшегося диалога. «У нас была хорошая встреча, я встречусь с ним еще раз позднее, у нас была очень хорошая встреча», – отметил президент.

    Общаясь с прессой, лидер страны выразил намерение сделать все возможное для урегулирования ситуации на Украине. Он напомнил о своем опыте завершения восьми вооруженных конфликтов, признавшись, что изначально считал эту задачу наиболее простой. При этом Вашингтон формально отвергает свою прямую причастность к происходящим событиям.

    Смена приоритетов стала важным заявлением американской администрации. Проблематика отношений с Ираном теперь отходит на второй план. Соединенные Штаты планируют полностью сосредоточиться на украинском направлении.

    Как писала газета ВЗГЛЯД, несколькими днями ранее агентство Reuters допустило вероятность неформальных переговоров американского и украинского лидеров на полях саммита G7 во Франции.

    На самом мероприятии глава Белого дома выразил готовность использовать свое влияние для завершения боевых действий.

    При этом месяцем ранее американская администрация называла украинское урегулирование второстепенной задачей на фоне эскалации вокруг Ирана.

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    16 июня 2026, 22:41 • Новости дня
    CNN: Разведка США допустила закрытие Ираном Ормузского пролива

    Tекст: Вера Басилая

    В американской разведке считают, что власти Ирана обладают достаточными ресурсами, чтобы в любой момент заблокировать доступ к стратегически важному Ормузскому проливу, сообщает телеканал CNN.

    Разведывательное сообщество Соединенных Штатов пришло к выводу о способности Тегерана перекрыть Ормузский пролив, передает РИА «Новости».

    По данным телеканала CNN, ссылающегося на осведомленные источники, иранская сторона уже демонстрировала подобные возможности во время прошлых конфликтов с Вашингтоном.

    «Разведывательные службы США недавно пришли к выводу, что отныне Иран может фактически перекрыть доступ к Ормузскому проливу по своему желанию... Иран доказал, что может перекрыть доступ к проливу во время конфликта, и это, по оценкам американской разведки, может произойти снова», – говорится в материале.

    Источники телеканала отмечают, что предыдущие столкновения позволили Ирану осознать свой потенциал в использовании подобных методов. Один из собеседников подчеркнул, что фактический контроль над проливом стал для Тегерана оружием, превосходящим по мощности ядерную бомбу.

    Ранее вице-президент США Джей Ди Вэнс заявил о бесплатном проходе судов через Ормузский пролив в течение 60 дней.

    Представители США и Ирана подпишут меморандум о взаимопонимании 19 июня в Швейцарии.

    Президент США анонсировал открытие Ормузского пролива для разминирования после заключения сделки.



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