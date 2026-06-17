Состояние Илона Маска превысило рыночную капитализацию биткоина

Активы американского бизнесмена выросли на 42,5 млрд долларов за одни сутки, передает РИА «Новости».
С начала года этот показатель увеличился на 696 млрд долларов и достиг отметки в 1,32 трлн долларов. При этом общая стоимость биткоина оценивается примерно в 1,314 трлн долларов.
Космическая корпорация SpaceX успешно вышла на фондовый рынок в минувшую пятницу. В первый день торгов ценные бумаги прибавили 19,22%, во второй день рост составил 19,6%, а в третий – 4,83%. В ходе первичного размещения акций компания смогла привлечь рекордные 86 млрд долларов.
Сейчас производитель космической техники занимает пятую строчку мирового рейтинга капитализации. Корпорация уступает только таким гигантам, как Nvidia, Alphabet, Apple и Microsoft. Буквально за день до этого SpaceX удалось обойти известного ретейлера Amazon.
Компания была основана в 2002 году. В феврале 2026 года произошло слияние SpaceX с предприятием xAI, которое специализируется на разработке технологий искусственного интеллекта.
Как писала газета ВЗГЛЯД, капитализация космической компании SpaceX превысила отметку в 2,7 трлн долларов. Успешный старт торгов акциями сделал Илона Маска первым в истории человечества триллионером.
Накануне выхода на биржу корпорация планировала привлечь рекордные 75 млрд долларов.