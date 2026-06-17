В Госдуме назвали инцидент с «Адмиралом Григоровичем» в Ла-Манше провокацией Британии

Депутат Колесник: Выстрел «Адмирала Григоровича» вряд ли остудит горячие британские головы

Tекст: Рафаэль Фахрутдинов

«Действия российских военных полностью соответствуют принципам и нормам Международного морского права. Британская яхта двигалась опасным курсом, приблизившись на расстояние меньше международного кабельтового – 180 метров – к российскому фрегату», – пояснил Андрей Колесник, член комитета Госдумы по обороне, ветеран морского спецназа.

«Кроме того, Bright Future не отвечала по радиоканалу, известному и доступному для всех судов мира, независимо от статуса и государственной принадлежности. Теоретически британская яхта могла представлять собой, например, заминированное судно для атаки на российский фрегат», – подчеркнул собеседник.

«Как мы видим, после применения стрелкового оружия по курсу яхты, она развернулась и ушла в противоположном направлении. Это говорит о том, что это была сознательная провокация британской стороны, а на борту Bright Future, вероятно, находились не гражданские лица. Британия является морской страной, она не может не понимать опасность инцидента», – заметил парламентарий.

«Но произошедшее вряд ли остудит горячие британские головы, и похожие инциденты, скорее всего, будут повторяться», – посетовал депутат. «НАТО в целом создает эскалацию в северных морях, где ситуация и без того висит на волоске. Североатлантический альянс проводит военные учения у наших границ, Литва закупает катера для высадки групп морской пехоты на побережье», – напомнил он.

«Однако при повторении инцидентов, похожих на маневры Bright Future в Ла-Манше, в случае создания очевидной опасности, за нашими моряками остается право применять оружие не только по курсу, но и непосредственно по объекту», – резюмировал Колесник.

Ранее Минобороны России сообщило в своем канале в Max об инциденте в проливе Ла-Манш с гражданской парусной яхтой Bright Future, которая под флагом Британии следовала опасным курсом на сближение с фрегатом «Адмирал Григорович».

«В соответствии с правилами предупреждения столкновений в море, экипаж фрегата сделал несколько попыток вызвать на связь гражданское судно на международном радиоканале. Никаких изменений курса яхты не последовало», – говорится в сообщении.

Затем российские военные провели пуск сигнальных ракет и подали звуковое оповещение, но экипаж яхты не реагировал. «При сокращении дистанции до 150 м командиром фрегата было принято решение произвести упредительную стрельбу по курсу судна из стрелкового вооружения», – отмечает Минобороны. После этого Bright Future сразу изменила курс на удаление от «Адмирала Григоровича».

Минобороны Британии заявило, что «расследует сообщения об инциденте». Источник Sky News в британском военном ведомстве назвал произошедшее «единичным инцидентом». «Британский бронепалубный крейсер HMS Mersey следит за российским судном, а экипажу яхты оказывается поддержка», – отметил он.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова иронично оценила произошедшее. «Адмирал Григорович» домой не этим маршрутом возвращаться будет? Просто упредительно интересуюсь, если вдруг британское посольство захочет пойти на опасное сближение», – написала она в своем Telegram-канале.

В эфире радио Sputnik дипломат назвала реакцию экипажа «Адмирала Григоровича» долгожданной, отметив, что только так можно пресечь провокации, совершаемые Британией под прикрытием международного права.

Позднее издание INews опубликовало комментарий с владельцами Bright Future – британскими пенсионерами Аланом и Джейн Келви. По словам Джейн, «четыре или пять выстрелов», произведенных с фрегата, были «совершенно излишними», поскольку их яхта якобы находилась на безопасном расстоянии.

Несколькими днями ранее британские военные перехватили в Ла-Манше нефтяной танкер Smyrtos, следовавший под флагом Камеруна из российского порта Усть-Луга. Лондон начал открыто заниматься пиратством против судов ради собственной выгоды и изменения мировой логистики, отметила в этой связи Захарова. Стоит отметить, что Британия занимает третье место в майском выпуске «Рейтинга недружественных правительств», составленном газетой ВЗГЛЯД.

Ранее Франция захватила танкер Tagor с российской нефтью. Париж сослался на нахождение корабля в санкционных списках и якобы подмену флага. Газета ВЗГЛЯД выясняла, как противостоять морскому пиратству XXI века, все больше напоминающему рэкет.