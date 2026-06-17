Американский бизнес увеличил поставки топлива и товаров на Кубу в обход эмбарго

Bloomberg: Экспорт США на Кубу в обход санкций резко вырос

Tекст: Мария Иванова

Поставки товаров из США на Кубу резко возросли за счет использования исключения из экспортных правил, пишет Bloomberg.

К середине мая объем экспорта почти втрое превысил показатели всего 2025 года. Главным образом на остров отправляют дизельное топливо и бензин – с февраля коммерсанты переправили более 350 цистерн.

Возможность легально обходить торговое эмбарго дает правило «Поддержка кубинского народа». Оно позволяет экспортерам отправлять заявленные товары без получения сложных лицензий. «То, что вы видите, не обязательно противоречит политике администрации. Давняя политика США заключается в том, чтобы смягчить удар по кубинскому народу, преследуя при этом режим», – заявил руководитель международной практики юридической фирмы Akerman LLC Педро Фрейре.

Помимо топлива, на Кубу поставляют автомобили, грузовики, мотоциклы, а также сотни тонн риса, сахара и курицы. В страну также ввозят автозапчасти, мебель, велосипеды и другие бытовые товары. При этом отмечается, что возросший экспорт из США все еще не покрывает острые потребности десятимиллионного населения Кубы в продовольствии и энергии.

Администрация Дональда Трампа в этом году усилила санкционное давление на Гавану, стремясь лишить страну энергетических поставок из Венесуэлы. Однако Вашингтон продолжает разрешать торговлю с частными компаниями на Кубе. В 2024 году частный сектор впервые обошел государственные предприятия по объему розничных продаж.

Как писала газета ВЗГЛЯД, президент США подписал указ о возможных пошлинах против поставщиков нефти Гаване.

Позже Белый дом объяснил допуск российского танкера с топливом на остров гуманитарной необходимостью.

Кубинский лидер Мигель Диас-Канель назвал американскую энергетическую блокаду республики преступной.